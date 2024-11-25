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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 18:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 23:58
4 dk Okuma

Taksim kuşatma altında, kadınlar meydanda: Jin, jiyan, azadî

Kadın ve LGBTİ+ örgütleri İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen Taksim Tünel’de bir araya geldi ve buradan Karaköy'e gruplar halinde yürüdü. Polisin, müdahale ettiği eylemde 169 kişi gözaltına alındı.

Evrim Kepenek

Ali Dinç

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Ali Dinç

Ali Dinç

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Taksim kuşatma altında, kadınlar meydanda: Jin, jiyan, azadî
*Fotoğraflar: Ali Dİnç/Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Valiliği'nin,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü yasaklamasının ardından Taksim polis kuşatması altına alındı.

Kadın ve LGBTİ+ örgütleri saat 19.00’da Taksim Tünel’de buluşma çağrısı yaparken; İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar öğlen saatlerinden itibaren polis barikatlarıyla kapatıldı.

Polis, İstiklal Caddesi’ni boşaltırken, tüm girişleri de yasakladı.

Öte yandan kadınlar ve LGBTİ+'lar Tünel'e gruplar halinde girdi. Polis, Tünel'den İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınları ablukaya aldı.

Polisin engellemesi üzerine kitle ara sokaklara itildi. Tünel'deki Şahkulu Sokak'ta polis çok sayıda kadını gözaltına aldı.

Tünel meydanına girişine izin verilmeyen kadınlar "Jin, jiyan, azadî" sloganıyla Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti.

Polis, kadınları burada da ablukaya aldı.

Galata'dan Karaköy'e inmek bir grup kadına da polis, ara sokaklarda müdahale etti.

— bianet (@bianet_org) November 25, 2024

İskele Meydanı'nda da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile HDK'li ve DEM Partili kadınlar bir araya geldi.

Kadınlar "Jin, jiyan, azadî" sloganları attı.

Hatimoğulları: Yasakçı zihniyetten vazgeçin

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır Valisi'ne seslendi ve şöyle dedi: “Hiç kimsenin haddine değildir Ortadoğu’dan bütün dünyaya yayılan başta Kürt kadınları olmak üzere, dünyadaki bütün kadınların sahiplendiği, ‘Jin, jiyan, azadî’  sloganını yasaklamak. Bütün Türkiye ve Kürdistan’da her yerde bugün slogan yankılandı ve yankılanmaya devam edecek. Yasaklar kâr elde etmez. Yasakçı zihniyetten vazgeçin ve biz kadınlar bedenimiz, emeğimiz ve özgürlüğümüz için bütünlüğümüz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması."

Danış-Beştaş: Mücadeleyi büyüteceğiz

HDK Eş Sözcüsü Danış-Beştaş ise; "Şu an arkamda binlerce kadın onlarca barikatı aşarak, aramalardan geçerek buraya ulaştılar. İstiklal Caddesi’nde buna izin verilmemesi, kadınlardan korkunun açık itirafıdır. Şiddete karşı mücadelemizden geri adım atmayacağız. Şu anda Türkiye’de Türklerin yaşadığı illerde, Kürdistan coğrafyasında milyonlarca kadın meydanlarda Jin jiyan azadî sloganları atmaya, kendi iradesine ve düşüncelerine mücadelesine sahip çıkmaya devam ediyor. AKP ve MHP iktidarı kadınlar karşısında kaybedecek. Biz HDK; olarak mahallelerde, sokaklarda, illerde Türkiye’nin her tarafında kadın mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. İyi ki kadın mücadelesi var" diye konuştu.

Minerhan'ın önünde biber gazı ve  gözaltı

Polisin İskele Meydanı'na geçişine izin vermediği diğer grup ise Minerva Hanı'n önünde "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları attı. Gruba müdahale eden polis, biber gazı attı. Kadınlar da polise mor boya atarak karşılık verdi. Polis, daha sonra alandaki gazetecileri uzaklaştırarak gözaltı yapmaya başladı. 50'nin üstünde kişi gözaltına alındı.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar gözaltılara "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" ve "Jin, jiyan, azadî" sloganıyla tepki gösterdi.

Gözaltına alınanlardan bazıları: Esmanur Karçık, Esranur Karçık, Birgül Avdan, Servet Xelat Eteker, Telli Kayalar, Hazal Özdoruk Yetim, Özge Öztürk, Tülin Özşavluğ, Zeynep Aydoğmuş, Aleyna Arzum Yalçın, Selin Erhan, Merve Akyel, Dilan İlhan, Zeynep Ağca, Billur Karabenli, Dilek Üstündağ, Selin Kıraner, Sibel Gürer, İris Leyla Pamukçu, Emel Asena Yazıcıoğlu, Nehir Dizdar, Nerma Emel Polat, Senem Güneysu, Ebru Batur, Nevin Tekin, Zeynep Gülşen Ünsal, Beyza Klavuz, Ayris Çataklı, Tuba Serra Koç, Pelin Gümüşdağ, Esra Garip, Delfin Özdemir, Papatya Özkan, Gamze Yılmaz, Şevval Küçükçakıl, Yağmur Çetin, Melis Yağmur Yıldırım, Pelin Yıldız, Ilgaz Özer, Hesna F. Yılmaz, Ezgi Yenisöz, Merve Demircioğlu Çoban, Elif Bayram, Füsun Özgeç, Toprak Erduvan, Fulden Aytaç, Ilgım Gölpınar, Zeynep Ocak, Ronahi Pulgat Toprak, Başak Erguvan.

İskele Maydan'ında meşale yakan kadınlar ve LGBTİ+'lar, "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop... İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük!" diye haykırdılar.

Eylem, açıklamaların ardından slogan ve zılgıtlarla sona erdi.

Öte yandan emniyetin İstanbul Barosu'na verdiği bilgiye göre; eylemde 169 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(EMK/AD/RT)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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