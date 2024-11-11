TAKSAV, Demokrat Gazetesi’nin arşivini erişime açtı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Demokrat Gazetesi’nin arşivini Ankara’da düzenlediği etkinlik ve sergiyle erişime açtı.

Etkinlikte o dönem gazetenin farklı alanlarında çalışanların yanı sıra çok sayıda gazeteci ve okur bir araya geldi.

Etkinlikte Aralık 1979-12 Eylül 1980 arasında 24 Ocak kararları, Çorum olayları, Fatsa nokta operasyonu gibi dönemin önemli olaylarının yer aldığı gazete manşetleri sergilendi. Ayrıca BirGün’ün hikâyesinin anlatıldığı Bir Düş belgeselinin gösterimi yapıldı.

Burada konuşan TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Vakıf, Demokrat’ın günümüze ulaşan miraslarından birisi olarak görülebilir” dedi. Koramaz, Demokrat’ın yanı sıra 1960’lı yıllardan itibaren devrimci-sosyalist hareketin şekillenmesinde önemli rolü olan pek çok yayının kamuoyuyla buluşturulacağını açıkladı.

"Demokrasinin mümkün olduğunu müjdelediği için değerli"

TAKSAVArşiv çalışmalarının yürütücülüğünü yapan TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Arslan konuşmasında etkinliğin Demokrat’ın 45’inci yıl buluşması anlamını taşıdığını söyledi. Arslan, Demokrat’ı okumayı anlamlı kılan nedenlerini şöyle anlattı:

Darbeyle birlikte devlet söylemine dönüşen 12 Eylül öncesi dönemin ‘kardeş kavgasından’, ‘Sağ-Sol çatışmasından’ ibaret olduğu yönündeki egemen anlatıya karşı, ezilenlerden yana alternatif ve aşağıdan bir tarih okumasının mümkün olduğunu göstermesidir. Demokrat, o dönemde halkı hedef alan saldırıların kaynağını ve nedenlerini yazabildiği için değerlidir. Demokrat, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta yaşanan kitle katliamlarının, siyasi cinayetlerin ardındaki faşist şebekeleri gösterdiği için değerlidir. Bu ülkedeki insan hakkı ihlallerini, işkenceyi, adaletsizlikleri, yolsuzlukları korkmadan dile getirdiği için değerlidir. Demokrat, o dönemde emekçilerin hak alma mücadelesinin ne boyutlara ulaştığını gösterdiği için, başka bir demokrasinin mümkün olduğunu müjdelediği için değerlidir. Bu değerli deneyimi paylaşabildiğimiz, emekçilerin kolektif hafızasına katkı koyabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz.

O dönemde gazeteye emek veren 150’den fazla gazeteci, idareci, düzeltmen, foto-muhabiri, çizer, grafiker, dağıtımcı, büro çalışanının isimlerini kayıt altına almaya ve ulaşmaya çalıştıklarını belirten Arslan, “Dilerim o dönemde yaşananlara ilişkin daha sistemli bir çalışma ortaya çıkarabiliriz” dedi.

Sıkıyönetim komutanlığı gazetenin dağıtılmasını yasakladı

Demokrat çalışanları adına gazetenin Mesul Müdürü Ömer Kamil Oral da etkinlikte bir konuşma yaptı. Gazetenin Aralık 1979’dan yayına başladığını aylar öncesinden çok ciddi, çalışmalar yapıldığını anlatan Oral, “Cağaoğlu’ndaki duayen ve demokrat gazetecilerden dersler aldık” dedi.

O dönem ülkede kağıt sorunun ciddi boyutlarda olduğunu hatırlatan Oral, “Kağıt karaborsa. SEKA’dan gazete adına alabilmek önemli bir şeydi. Her gün sabah yedi buçukta gazetenin idarecileri orada toplanıp kendilerine tahsis edilen bobinleri almak üzere gidiliyordu. Ben de gidiyordum. Bizi kâale alan yoktu. Çünkü alışmışlar: Bir gazete çıkar, bir ay dayanır. Şu anda ismini bilmediğimiz SEKA’nın muhasebesinde ve depolarında çalışan devrimci arkadaşlarımız, artan bobinleri bize gönderirlerdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Ankara sıkıyönetim komutanlığının gazetenin dağıtılmasını yasakladığını belirten Oral, “Tam işler iyi gider, Ankara’da da baskı için hazırlıklarımızı yapmışken… Fakat biz buna rağmen otobüslerle veya özel araçlarla gazeteyi dağıttık, sattık. Yani eğer Ankara sıkıyönetim komutanlığının engellemesi olmasaydı 70-80 bin bandına çıkacak bir durumdaydı. Benimle çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kuruluş temellerinden uzaklaşmış bir Türkiye"

Demokrat’ın kurucularından olan BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu da konuşmasında dönemin devrimci mücadelesi olmasaydı Demokrat diye bir gazete olamayacağını söyledi.

Müftüoğlu, ana akım medyanın gerçeği karartmak için görevli olduğunu ifade ederek “12 Eylül öncesi, hatta bugün de olduğu gibi bu gerçek çok daha etkili bir şekilde görülüyor” dedi. Demokrat gazetesinin çıkarılma fikrinin oluşumunu anlatan Müftüoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti kuruluş temellerinden tamamen uzaklaşmış, İslamcı faşist bir rejime doğru sürükleniyor. Yenidoğan çetesi diye bir kriz çıktı. Normal bir ülkede hükümet düşürür. Sol televizyonlar dâhil iki aydır Bahçeli Bey’in uzattığı eli tartışıyor. Geriye doğru sararsanız, bütün ana akım medyada Türkiye’de solcularla sağcıların çatışmaları komünistlere karşı mücadele diye ifade ediliyor. Yaşamayanlar bilmeyebilir. Ama ülke büyük bir iç savaş süreci içerisindeydi. Sol değerler bütünüyle dışlatıldı. Bütün partiler, hem iktidar partileri hem muhalefet partileri sürekli sağa doğru kaydırılarak Türkiye bugünkü İslamcı faşist rejime doğru sürüklendi. O dönem Cumhuriyet gazetesi bile ülkücü kavramlarını kullanarak yayın yapıyordu. Kendinizi kitlelere anlatabilmek zor iştir. Devrimci Yol hareketi, faşistleştirme, Türkiye’ye sağa doğru kaydırma hareketine karşı mücadele yürüten bir hareketti. Türkiye’nin en güçlü hareketiydi ancak sadece kendi yayın organlarımızda görüşlerimizi anlatmaya çalışıyorduk. Diğer gazeteler bu gerçekliği yansıtmak şöyle dursun, karartmaya hizmet ettiği için öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Günlük gazete çıkarma fikrini ortaya attık ve Demokrat gazetesinin çıkartılması için çabaya girdik.

Gazetenin köşe yazarları Emil Galip Sandalci, Can Yücel, Gülten Akın, Emre Senan, Haslet Soyöz, Rıfat İlgaz, Ahmet Yıldız, Adnan Binyazar, Alpaslan İşıklı, Cevat Geray, Demirtaş Ceyhun, Doğu Ergil, Enver Gökçe, Erdal Atabek, Fehmi Yavuz, Fikret Otyam, Günay Akarsu, Hayati Asilyazıcı, Hıfzı Topuz, İlhami Soysal, Kerim Korcan, Mehmet Bayrak, Mert Başat, Murat Belge, Muzaffer Erdost, Niyazi Ağırnaslı, Özdemir İnce, Selçuk Demirel, Talip Apaydın, Tanju Cilizoğlu, Turhan Temuçin, Türkkaya Ataöv, Ümit Kaftancıoğlu, Vahap Erdoğdu, Vedat Dalokay İstanbul Merkez Ofisi Dursun Akçam (İmtiyaz Sahibi), Akın Dirik (Sorumlu), Arslan Başer Kafaoğlu (Genel Koordinatör), Bülent Özukan (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü), Hasan Basri Çıplak (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü), Işık Yurtçu (Yazı İşleri Müdürü), İbrahim Sevimli (Yavuz) (Yazı İşleri), Cumhur Aytulun (Yazı İşleri), Selami Şakiroğlu (Yazı İşleri), Yalçın (Oşin) Çilingir (Yazı İşleri), Ömer Kamil Oral (Mesul Müdür), Adnan Aktaş (İdare), Arslan Kahraman (İdare), Atilla Duran (İdare), Celal Bayar (İdare), Mehmet Akan (Muhasebe), Nebahat Muslu (İdare), Orhan Örücü (İdare), Selçuk Ceviziçi (İdare), Zafer Çelik (İdare), Zafer Kul (İdare), Zeynep Yerdelen (İdare), Ayşegül Dora Güney (İstihbarat Şefi), Aybars Çağlayan (Muhabir), Ayşe Düzkan (Muhabir), Ayşen Gür (Muhabir), Bediz Doğan (Muhabir), Bülent Can (Muhabir), Cem Usal (Muhabir), Cengiz Yıldırım (Muhabir), Cengizhan Güngör (Muhabir), Deniz (?) (Muhabir), Dilek Güney (Muhabir), Esat Papila (Muhabir), Ferda Volkan (Muhabir), Fevzi Saygılı (Muhabir), Firdevs Tacettin Robinson (Muhabir), Gülnur Özuslu (Muhabir), Handan Erbayav Gülerman (Muhabir), Handan Turhanlı (Muhabir), Haslet Soyöz (Karikatürist), Hikmet Çelebi (Muhabir), Hüseyin Adli Apaydın (Muhabir), Hüseyin Özkan (Muhabir), İnci Hekimoğlu (Muhabir), İrfan Karaoğlan (Muhabir), İzak Atiyas (Araştırma-İnceleme), Kadir Kapuağası (Muhabir), Kumru Başer Kafaoğlu (Muhabir), Mehmet Ali (?) (Muhabir), Metin Koç (Muhabir), Mustafa Bülbül (Muhabir), Mustafa Ertaş (Muhabir), Nadir Mutluer (Muhabir), Nevzat Öztürk (Muhabir), Neyyire Özkan Yılmaz (Muhabir), Nural Birden (Çocuk Sayfası), Nurcan Akad (Muhabir), Ohannes Şaşkal (Karikatürist), Pınar Ünsal (Muhabir), Ragıp Zarakolu (Dış Haberler), Recai Ünal (Muhabir), Sabetay Varol (Muhabir), Sevgi Argun (Muhabir), Sultan Özkan (Muhabir), Süleyman Özçiftçi (Muzaffer Hoca) (Muhabir), Şebnem Şenyener (Dış Haberler), Vildan Yiğit (Muhabir), Cengiz Özdemir (Gece Servisi), Erol Savran (Gece Servisi), Hatice Kumbasar (Gece Servisi), Ceylan Özerengin (Gece Servisi), İbrahim Gül (Gece Servisi), Mustafa Muti Ceviziçi (Gece Servisi), Muzaffer Aksoy (Sayfa Sekreteri), Gülperi Şekerci (Gece Servisi), Orhan Keskiner (Gece Servisi), Öztürk Duman (Gece Servisi), Arif Esen (Sayfa Sekreteri), Aida Ünlüer (Düzelti), Birsen Havva Aksoy (Dizgi), Ayla Ertuğrul Çiringel (Düzelti), Ayşe Çelikkol (Düzelti), Ergun (?) (Düzelti), Esin Hasılcıoğlu (Dizgi), Hikmet Çelebi (Sayfa Sekreteri), Mustafa Kemal Karaosmanoğlu (Düzelti), Müge Acar (Düzelti), Sema Erdemli (Düzelti), Ali Ulugergerli (Foto Muhabiri), Hüseyin Avuç (Foto Muhabiri), Süha Şerbetçioğlu (Foto Muhabiri), Aydemir Ökmen (Teknik Servis), İbrahim Kurt (Teknik Servis), Mazhar Gün (Teknik Servis), Nadir Mutluer (Teknik Servis), Radife Kurt (Teknik Servis), Ramazan İkikat (Teknik Servis), Şenol (?) (Teknik Servis), Tülin (?) (Teknik Servis), Ümran (?) (Teknik Servis), Ziya Çağrıcı (Teknik Servis), Zülfikar Güçlü (Teknik Servis), Ahmet Yücel (Dağıtım), Ali Yılmaz (Dağıtım), Candan Sönmez (Dağıtım), Mehmet Bölükbaşı (Dağıtım), Yusuf Kaçmaz (Dağıtım), Adil Yılmaz (Şoför), Ali Açıkgöz (Güvenlik), Ferdi Koç (Güvenlik), Hamza (?) (Güvenlik), Hüseyin Aktaş (Güvenlik), Hüseyin Türkoğlu (Güvenlik) Ankara Bürosu Ergin Atasü (Ankara Temsilcisi), Yalçın Gülerman (İdari İşler), Oktay Pirim (İstihbarat Şefi), Kemal Balcı (Muhabir), Mehmet Genç (Muhabir), Sevil Ürgün (Muhabir), Yasemin Sağlam (Muhabir), Zafer Polat (Muhabir), Ekrem Berik (Çocuk Sayfası), Füsun Akarsu (Çocuk Sayfası), Hatun Yılmaz (Çocuk Sayfası), Nadire Mater (Çocuk Sayfası), Selçuk Pehlivan (Çocuk Sayfası), Ayşe Meltem Özaltın (Özdemir) (Araştırma-İnceleme Birimi), Kayhan Acardağ (Araştırma-İnceleme Birimi), Oğuz Türkyılmaz (Araştırma-İnceleme Birimi), Abdullah Ersoy (Araştırma-Destek), Celal Küçüker (Araştırma-Destek), Filiz Akçay (Araştırma-Destek), Murat Çelikkan (Dizi-Süreli Yayınlar), Mustafa Sönmez (Araştırma-Destek), Serpil Sancar (Araştırma-Destek), Atilla Duran (Muhasebe, Mali İşler), Hatice Ayrancı (Teknik Destek), Tuncer Özdemir (Dağıtım Sorumlusu), Hamdi Gürpınar (Teknik Destek), Karen Şen (Teknik Destek), Mustafa Delikanlı (Teknik Destek), Sema Derici (Teknik Destek), Tuncer Erdoğan (Teknik Destek) İzmir Bürosu Fatmagül Sevkuthan Nevsuhan (İzmir Temsilcisi) ve Selver Savran (Muhabir) Gazetenin 12 Eylül'de toplatılan son sayısı

Gazetenin arşivine taksavarsiv.org adresinden ulaşmak mümkün.

(HA)