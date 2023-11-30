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YAŞAM
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 17:09
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:14
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Takım bulamayan amatör kaleci, ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor

Amatör kümede bir süre kalecilik yapan 21 yaşındaki Kaan Tınmaz, İzmir’de halı saha maçlarında kaleye geçecek oyuncu bulamayan takımların file bekçiliğini yaparak para kazanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/takim-bulamayan-amator-kaleci-ucret-karsiligi-hali-saha-maclarina-cikiyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amatör kümede iki yıl futbol oynadıktan sonra takım bulamayan 21 yaşındaki kaleci Kaan Tınmaz, İzmir’de ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor.

Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı’nda okuduğu dönemde Uşak 1. Amatör Küme’de mücadele eden Karahallıspor’da kaleci olarak forma giydi.

Uşak’ta eğitimini tamamlayan Tınmaz, okul bittikten sonra döndüğü İzmir’de kulüp bulamadı.

Futboldan kopmak istemeyen ve düzenli antrenman yapan Tınmaz, “Kiralık Kaleci İzmir” adıyla sosyal medya hesabı açıp, ücret karşılığında maçlara çıkmaya başladı.

Halı sahada bir iş: Kiralık kalecilik
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“Elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

Anadolu Ajansı’ndan Mustafa Güngör’e konuşan Tınmaz, halı saha takımlarının kaleci mevkiine oyuncu bulmakta zorlandığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden halı saha takımlarıyla anlaştığını anlatan Tınmaz, şunları kaydetti:

“Günde 2-3 maça çıkıyorum. Maç başı 200-300 lira civarında ücret oluyor. Tabii kurtarış önemli. Kurtarış olmazsa olmaz. ‘Üçten fazla gol yersen, parandan keserim’ diyenler oluyor. Ben de o zaman, ‘Üçten az gol yersem iki katını alırım’ diyorum. Öyle orta yolu buluyoruz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Müşteri memnuniyeti önemli tabii.”

Halı saha takımı için Tınmaz ile anlaşan Kerem Surak Karcı ise 5-6 haftadır kaleci aradıklarını ancak bir türlü bulamadıklarını söyledi.

Sosyal medyadan Tınmaz’a ulaştıklarını aktaran Karcı, “Bana ilginç geldi. Ben önce inanmadım, sahada görene kadar da inanmamıştım. Takımdaki arkadaşlar da deneyelim dediler. Ücreti konuştuk, anlaştık. Karşı takımla rekabet var. Onların kalecileri sağlamdı. Biz sürekli aramızda kaleye geçiyorduk. Şimdi iyi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

(VC)

futbol amatör kaleci halı saha
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