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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 13:30 21 Ekim 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 13:34 21 Ekim 2026 13:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Tahsin Ocaklı: 455 bin yatırımcı mağdur, sorumlular açıklanmıyor

Fon krizinin araştırılması için verilen önergelerin reddedilmesine tepki gösteren Ocaklı, sorumluların açıklanmadığını, denetim mekanizmalarının neden işlemediğinin ortaya çıkarılmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tahsin Ocaklı: 455 bin yatırımcı mağdur, sorumlular açıklanmıyor
*Tahsin Ocaklı
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Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Genel Kurulunda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi üzerine yaptığı konuşmada, yüz binlerce yatırımcının mağduriyetine dikkat çekerek iktidarı hesap vermeye çağırdı.

Fon krizinin araştırılması için verilen önergelerin reddedilmesine tepki gösteren Ocaklı, sorumluların açıklanmadığını, denetim mekanizmalarının neden işlemediğinin ortaya çıkarılmadığını belirtti.

İktidarın krizi araştırmak yerine üzerini örtmeye çalıştığını vurgulayan Ocaklı, “Araştırılmasını engellediğiniz bir krizi, şimdi çözüyormuş gibi yapıyorsunuz. Üç kişinin istifasıyla bu işten sıyrılamazsınız. İsimleri açıklayın, sorumluluğunuzu kabul edin!” ifadelerini kullandı.

Fon mağdurlarının haklarının korunması ve krizin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Ocaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sizi vicdanınıza değil, Türk milletinin sandıkta sorgulamasına havale ediyorum!”

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(EMK)

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İstanbul
fon Fon Soruşturması Tahsin Ocaklı Fon krizi
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