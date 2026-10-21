Tahsin Ocaklı: 455 bin yatırımcı mağdur, sorumlular açıklanmıyor

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Genel Kurulunda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi üzerine yaptığı konuşmada, yüz binlerce yatırımcının mağduriyetine dikkat çekerek iktidarı hesap vermeye çağırdı.

Fon krizinin araştırılması için verilen önergelerin reddedilmesine tepki gösteren Ocaklı, sorumluların açıklanmadığını, denetim mekanizmalarının neden işlemediğinin ortaya çıkarılmadığını belirtti.

İktidarın krizi araştırmak yerine üzerini örtmeye çalıştığını vurgulayan Ocaklı, “Araştırılmasını engellediğiniz bir krizi, şimdi çözüyormuş gibi yapıyorsunuz. Üç kişinin istifasıyla bu işten sıyrılamazsınız. İsimleri açıklayın, sorumluluğunuzu kabul edin!” ifadelerini kullandı.

Fon mağdurlarının haklarının korunması ve krizin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Ocaklı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sizi vicdanınıza değil, Türk milletinin sandıkta sorgulamasına havale ediyorum!”

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(EMK)