Tahran’da petrol tesislerine saldırı sonrası toksik yağmur uyarısı

İranlı yetkililer, İsrail saldırılarının Tahran ve çevresindeki çok sayıda petrol ve gaz tesisini hedef aldığını açıkladı. NBC News’in doğruladığı bir videoda, şehrin kuzeyindeki Tajrish bölgesindeki Aghdasieh yakıt deposundan duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Yerel halk, duman nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlandıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini söyledi.

Patlamalar sonucu havaya saçılan petrol de yağmurla birlikte insanların üzerine yağdı ve oluklara aktı.

42 yaşındaki Armita, “Evdeyim, başım ağrıyor ve ağzımda acı bir tat var,” dedi. 70 yaşındaki Mina ise yağmur çoğu zararlı maddeyi dağıttıktan sonra bile duman kokusu alındığını söyledi.

“Cilde temas ederse ovuşturmayın”

İran Çevre Koruma Kurumu, patlamaların havaya toksik hidrokarbon, sülfür ve azot oksit saldığını belirterek halkı evde kalmaları konusunda uyardı.

“Yağmur cilde temas ederse ovuşturmayın, derhal soğuk suyla durulayın,” uyarısında bulunan kuruma göre, yağmur yüksek derecede asidik ve cilt ile akciğer sağlığı için risk taşıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baqaei, saldırıları “kasıtlı kimyasal risk içeren eylemler” olarak nitelendirdi ve “Saldırganlar tehlikeli maddeleri havaya salıyor, sivilleri zehirliyor ve çevreyi tahrip ediyor,” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, rafinerilerin meşru askeri hedef olup olmadığını ve siviller için yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorguladı. Callamard, “ikincil zararlar”ın orantısız olduğunu ifade etti.