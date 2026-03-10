ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 12:25 10 Mart 2026 12:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 12:31 10 Mart 2026 12:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Tahran’da petrol tesislerine saldırı sonrası toksik yağmur uyarısı

İranlı yetkililer saldırıları “kasıtlı kimyasal risk içeren eylemler” olarak nitelendirirken, sivillerden biri “Evdeyim, başım ağrıyor ve ağzımda acı bir tat var,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tahran’da petrol tesislerine saldırı sonrası toksik yağmur uyarısı
ABD-İsrail’in hedef aldığı Tahran’daki Şehran petrol deposundaki yangın, 8 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İranlı yetkililer, İsrail saldırılarının Tahran ve çevresindeki çok sayıda petrol ve gaz tesisini hedef aldığını açıkladı. NBC News’in doğruladığı bir videoda, şehrin kuzeyindeki Tajrish bölgesindeki Aghdasieh yakıt deposundan duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Yerel halk, duman nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlandıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini söyledi.

Patlamalar sonucu havaya saçılan petrol de yağmurla birlikte insanların üzerine yağdı ve oluklara aktı.

42 yaşındaki Armita, “Evdeyim, başım ağrıyor ve ağzımda acı bir tat var,” dedi. 70 yaşındaki Mina ise yağmur çoğu zararlı maddeyi dağıttıktan sonra bile duman kokusu alındığını söyledi.

“Cilde temas ederse ovuşturmayın”

İran Çevre Koruma Kurumu, patlamaların havaya toksik hidrokarbon, sülfür ve azot oksit saldığını belirterek halkı evde kalmaları konusunda uyardı.

Yağmur cilde temas ederse ovuşturmayın, derhal soğuk suyla durulayın,” uyarısında bulunan kuruma göre, yağmur yüksek derecede asidik ve cilt ile akciğer sağlığı için risk taşıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baqaei, saldırıları “kasıtlı kimyasal risk içeren eylemler” olarak nitelendirdi ve “Saldırganlar tehlikeli maddeleri havaya salıyor, sivilleri zehirliyor ve çevreyi tahrip ediyor,” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, rafinerilerin meşru askeri hedef olup olmadığını ve siviller için yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorguladı. Callamard, “ikincil zararlar”ın orantısız olduğunu ifade etti.

Hürmüz kıskacı

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan seyrüsefer aksaklığı nedeniyle bazı ticari gemiler Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarına yönelerek limanlara yanaştı, 2 Mart 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Tahran’daki saldırılar, savaş ile enerji altyapısı ve küresel petrol piyasaları arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.

İran, dünyanın üçüncü büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ve çatışma, küresel petrol ve gaz arzını etkiliyor. Hürmüz Boğazı’nda kısıtlamalar uygulanıyor ve Ortadoğu’daki petrol tesisleri hedef alınıyor.

Arap yetkililer NBC News’e, İran’ın stratejisinin petrol fiyatlarını yükselterek ateşkese baskı oluşturmak olduğunu söyledi.

Pazar günü Brent ve ABD ham petrol fiyatları sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 25 artışla 110 ve 115 dolara yükseldi. Pazartesi sabahı fiyatlarda sınırlı bir düşüş görüldü.

İran Parlamentosu Başkanı Mohammad Qalibaf, fiyatların uzun süre 100 doların üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu ve savaşın bölge ile dünya genelinde altyapıya uzun vadeli etkileri olacağını belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hürmüz Boğazı 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları toksik kimyasal petrol tesisleri tahran çevre felaketi halk sağlığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git