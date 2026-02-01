ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:05 1 Şubat 2026 09:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.02.2026 09:10 1 Şubat 2026 09:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Tahran uçağı ‘acil durum’ ilan edip Ankara'ya iniş yaptı

Acil kod verilmesinin ardından uçak rotasını değiştirerek Ankara Esenboğa Havalimanı’na yöneldi. Uçak, bir sorun yaşamadan Esenboğa’ya indi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tahran uçağı ‘acil durum’ ilan edip Ankara'ya iniş yaptı

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tahran’a hareket eden VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir semalarındayken acil durum verdi.

Kokpit ekibi, transponder sistemini acil durum kodu olan 7700’e alarak durumu hava trafik kontrolüne bildirdi.

Acil kod verilmesinin ardından uçak rotasını değiştirerek Ankara Esenboğa Havalimanı’na yöneldi. Uçak, bir sorun yaşamadan Esenboğa’ya indi.

Hava sahası kapalı mı?

Öte yandan Tahran hava sahasının kapatılıp kapatılmadığına ilişkin resmi bir açıklama ya da net bilgiye henüz ulaşılamadı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
tahran İran uçak
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git