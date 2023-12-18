Tahran'daki akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor
İran’ın başkenti Tahran'daki akaryakıt istasyonları büyük oranda kapalı durumda, bazı istasyonlarda ise benzin satışı manuel (elle) olarak yapılıyor.
Kentin en kalabalık Firdevsi, Veliasr ve Esedabadi caddelerindeki istasyonlar tamamen kapalı, çevre yolu konumundaki bazı caddelerde ise kartlı sistem devre dışı bırakılarak satışlar gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yaşanan kesinti nedeniyle halk ile istasyon çalışanları arasında sorun yaşanmaması için neredeyse Tahran'daki her akaryakıt istasyonunda emniyet güçleri bekliyor.
Sistemin hacklendiği iddiası
İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandığını söyledi.
İsrail ordusunun radyosu ise İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran Pasif Savunma Kurumu da sızma ve hackleme dahil tüm olası seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek mevcut durumda hackleme iddialarını doğrulamanın mümkün olmadığını aktardı.
İran'da akaryakıt satış sistemi
İran'da akaryakıt satışları her araç için çıkarılan özel kartlarla yapılıyor. Her ay kartlara 60 litre yüzde 50 indirimli yakıt tanımının yanı sıra 150 litre piyasa fiyatından yakıt alma hakkı tanınıyor.
Karta tanımlanan hakkın bitmesi ve acil durumlarda ise akaryakıt istasyonlarına tanımlanan yakıt limitinden piyasa fiyatı ile araçlara yakıt alınabiliyor.
Yakıt satış sisteminin çalışmaması nedeniyle bazı istasyonlar kartlı sistemi devre dışı bırakarak manuel satış yapıyor.
Normal şartlarda kanuna aykırı olan bu satış olağanüstü durumlarda bir engelle karşılaşmıyor. (TY)