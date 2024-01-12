Tahliyesi reddedilen Aksoy: Haksız yere buradayım

Oğlu Agit İpek'in cenazesi kargo kutusunda teslim edilen ve itirafçı tanık Ümit Akbıyık'ın "evi güvenilir evdi" beyanları nedeniyle yaklaşık dokuz aydır tutuklu bulunan Halise Aksoy'un ikinci duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MA'daki habere göre, duruşmada, örgüte katılan ve teslim olan tanık Hatip Güney dinlendi. Güney, "Aksoy'un evini güvenilir ev olarak kullandığı" iddialarını kabul etmedi.

Güney, Aksoy'u HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gördüğünü, herhangi bir diyaloğu olmadığını söyledi.

Aksoy'u daha çok medya üzerinden tanığını ifade eden Güney, Aksoy'un evinde kalmadığını söyledi. Tanığın dinlenmesinden sonra tutukluğa ilişkin mütalaasını veren iddia makamı, Aksoy'un tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini istedi.

"İftira atılıyor"

Tutukluluğuna ilişkin Kürtçe savunmasını tercüman aracılığıyla yapan Aksoy, "Tutukluluk halinin devamı talebini kabul etmiyorum. Haksız yere buradayım. Üzerime iftira atılıyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Avukat Çiçek: Delil yok

İddia makamının tutukluluğuna ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini kaydeden Avukat Necat Çiçek, şöyle dedi:

"Müvekkilimize erzak yardımı yapıldığı söylenmiş fakat erzak yardımlarının yapıldığı tarihler arasında bir çelişki var. İtirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın kolluk ve savcılıkta verdiği ifadeler arasında da çelişki var. İfadelerde somut beyan yok. İddianame itirafçı tanık Ümit Akbıyık’a tebliğ ettikten sonra yeni beyanda bulunmuş. İddianameden gördüklerinden beyan vermiş. Dosyada herhangi bir delil yok."

Avukat Zeynep Karayılan, gizli tanığın dinlenmesi için önceki celsede arar karar kurulduğunu ancak mahkemenin gizli tanığın dinlenmesi için ilgili yerlere müzekkere yazmadığını hatırlattı. Karayılan, bunun tutukluluğa devam için gerekçe yapılmamasını istedi. Eğer gizli tanık dinlenecekse kendilerinin de hazır olduğu bir duruşmada dinlenmesini isteyen Karayılan, tanıkların ifadelerinin tek başına hükme esas alınmayacağına dair içtihat kararlarını ve doktrinleri mahkeme heyetine sundu.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Aksoy'un avukatı Zeynep Karayılan, dava sürecine değinip, gelen herkese teşekkür ederek, 19 Nisan’da yine tüm demokratik kurumları duruşmaya sahiplenme çağrısı yaptı.

NOT: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Adalet Kaya, Ceylan Akça, DEM Parti ve Halkların Demokratik Parti (HDP) Kadın Meclisi, Özgürlükçü için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda kişi izledi.

(EMK)