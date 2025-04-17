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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 14:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 16:50
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Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi

Avukat Naim Eminoğlu, İdare ve Gözlem Kurulu’nun Kozağaçlı’nın tahliye edilmesi yönündeki kararı kaldırdığını söyledi.

Hikmet Adal
KUBi Kurdî Bixwînin
Hikmet Adal

Hikmet Adal
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye edilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alındı.

Kozağaçlı’nın çalışma arkadaşlarından avukat Naim Eminoğlu, Kozağaçlı’nın tahliyesinin İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla iptal edildiği bilgisini verdi.

Kararın hukuki açıdan sorunlu olduğunu söyleyen Eminoğlu “Hiç karşılaşılan bir durum değil” dedi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Kozağaçlı’nın mahkemeye çıkartılmadan hapishaneye gönderileceğini aktardı.

Ayrıca bianet'e konuşan ÇHD kaynakları "Bakırköy İnfaz Hakimliği tarafından verilen koşullu salıverilmeye uygun olduğu kararının, itiraz ile yine İnfaz Hakimliği tarafından kaldırılarak uygun olmadığı olarak değiştirildiğini anlıyoruz. Bu doğrultuda Kozağaçlı, adliyeye getirip, kimlik tespiti ve karar tefhimi ile yeniden hapishaneye gönderilecek" dedi.

Savcılığa çıkartılan Kozağaçlı, tahliyesinden saatler sonra yeniden Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.

Hukukçular, İdare ve Gözlem Kurulu kararına karşı savcılığın yaptığı itirazının İnfaz Hakimliği değil Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilebileceği görüşünde.

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Savcılık itiraz etmişti

Selçuk Kozağaçlı, infazının şartlı tahliye süresi dolduğunda tahliyesi için başvuru yapmış ancak ilk başvurusu reddedilmişti. Ret kararına yapılan itirazın kabul edilmesiyle dün (16 Nisan) tahliye olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'den beri hapis tutulan Kozağaçlı’nın tahliyesine itiraz etmişti.

2018'de de tahliye edilip tutuklanmıştı

Bugüne benzer bir olay 2018’de de yaşanmıştı. Aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da olduğu ÇHD'li avukatlar, 14 Eylül 2018'de, bir yıllık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. İki gün sonra tahliye edilen 17 avukattan 12'si için yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurtdışından dönerek adliyeye giden Kozağaçlı 'kaçma şüphesiyle' tutuklanmıştı.

Osman Kavala da benzer şekilde beraat ettikten ve hakkında tahliye kararı çıktıktan bir saat sonra farklı bir suçlamayla yeniden tutuklanmıştı. 

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
16 Nisan 2025

Selçuk Kozağaçlı hakkında

ÇHD Onursal Başkanı, avukat ve hak savunucusu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Uzun yıllar çeşitli insan hakları davalarında görev aldı. ÇHD Başkanlığı da yapan Kozağaçlı, Soma Davası'nın yanı sıra, HES ve çevre karşıtı eylemlere katılan yurttaşların, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin ve sendikal mücadele yürüten işçilerin avukatlığını yaptı. 

Avukatlık mesleğini sadece adliyelerde değil, aynı zamanda toplumun vicdanında da sürdürdüğünü savundu.

13 Kasım 2017’de “DHKP/C terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı, hakkında 12 yıl hapis cezası verildi.

1969 doğumlu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
selçuk kozağaçlı
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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