Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye edilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alındı.

Kozağaçlı’nın çalışma arkadaşlarından avukat Naim Eminoğlu, Kozağaçlı’nın tahliyesinin İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla iptal edildiği bilgisini verdi.

Kararın hukuki açıdan sorunlu olduğunu söyleyen Eminoğlu “Hiç karşılaşılan bir durum değil” dedi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Kozağaçlı’nın mahkemeye çıkartılmadan hapishaneye gönderileceğini aktardı.

Ayrıca bianet'e konuşan ÇHD kaynakları "Bakırköy İnfaz Hakimliği tarafından verilen koşullu salıverilmeye uygun olduğu kararının, itiraz ile yine İnfaz Hakimliği tarafından kaldırılarak uygun olmadığı olarak değiştirildiğini anlıyoruz. Bu doğrultuda Kozağaçlı, adliyeye getirip, kimlik tespiti ve karar tefhimi ile yeniden hapishaneye gönderilecek" dedi.

Savcılığa çıkartılan Kozağaçlı, tahliyesinden saatler sonra yeniden Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.

Hukukçular, İdare ve Gözlem Kurulu kararına karşı savcılığın yaptığı itirazının İnfaz Hakimliği değil Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilebileceği görüşünde.

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Savcılık itiraz etmişti

Selçuk Kozağaçlı, infazının şartlı tahliye süresi dolduğunda tahliyesi için başvuru yapmış ancak ilk başvurusu reddedilmişti. Ret kararına yapılan itirazın kabul edilmesiyle dün (16 Nisan) tahliye olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'den beri hapis tutulan Kozağaçlı’nın tahliyesine itiraz etmişti.

2018'de de tahliye edilip tutuklanmıştı

Bugüne benzer bir olay 2018’de de yaşanmıştı. Aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da olduğu ÇHD'li avukatlar, 14 Eylül 2018'de, bir yıllık tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. İki gün sonra tahliye edilen 17 avukattan 12'si için yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurtdışından dönerek adliyeye giden Kozağaçlı 'kaçma şüphesiyle' tutuklanmıştı.

Osman Kavala da benzer şekilde beraat ettikten ve hakkında tahliye kararı çıktıktan bir saat sonra farklı bir suçlamayla yeniden tutuklanmıştı.

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu

Selçuk Kozağaçlı hakkında ÇHD Onursal Başkanı, avukat ve hak savunucusu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Uzun yıllar çeşitli insan hakları davalarında görev aldı. ÇHD Başkanlığı da yapan Kozağaçlı, Soma Davası'nın yanı sıra, HES ve çevre karşıtı eylemlere katılan yurttaşların, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin ve sendikal mücadele yürüten işçilerin avukatlığını yaptı. Avukatlık mesleğini sadece adliyelerde değil, aynı zamanda toplumun vicdanında da sürdürdüğünü savundu. 13 Kasım 2017’de “DHKP/C terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı, hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. 1969 doğumlu.