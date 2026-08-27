Tahliyeler talep edildi: İBB davası pazartesi günü devam edecek
Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı davanın 71. duruşması tamamlandı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşı tarafında bulunan salonda, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı.
Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da hazır bulunduğu duruşma maratonunda bugüne kadar toplam 77 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu. Duruşma, tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin savunmalarının henüz hazır olmaması gerekçesiyle 31 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi. Gelecek hafta görülecek oturumlarda tutuklu sanıklar söz alacak ve mahkeme heyeti tutukluluk incelemesini gerçekleştirecek.
Duruşmadan öne çıkanlar şöyle:
- Makyol Yöneticisi Çebi: "İmamoğlu döneminde İB'den iş almadık": Günün ilk savunmasını yapan tutuksuz sanık Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, örgütsel finansman iddiasıyla suçlandığı 4,7 milyon TL'lik kreş ödemesinin tamamen eğitim amaçlı bir bağış olduğunu ifade etti. Ödemelerin hak ediş usulüne uygun yapıldığını fotoğraf ve belgelerle mahkemeye sunan Çebi, "İmamoğlu döneminde İBB’den hiçbir iş almadık; aksine Kadir Topbaş döneminde aldığımız projeleri tasfiye ettik" dedi. İmamoğlu’nun "İhale almanızı engelleyen bir tavrımız mı oldu?" sorusuna ise Çebi, "Biz ihalelere girmedik" yanıtını verdi.
- "Taksitle ev satın aldım": İmamoğlu İnşaat çalışanı tutuksuz sanık Burcu Beyazoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek yalnızca yıllarca çalıştığı şirketten taksitle ev satın aldığını belirtti ve beraatini istedi.
- Etkin pişmanlık savunması ve Murat Ongun sorusu: Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık iş insanı Umut Şenol, İstanbul'da herhangi bir şirket ortaklığı bulunmadığını söyledi. Savcının Murat Ongun ile görüşmesine dair sorduğu soruya yanıt veren Şenol, o dönem yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadığını aktardı.
- Mustafa Akın’dan mermi ve vida talebi: Öğleden sonraki oturumda tutuklu sanıkların taleplerine geçildi. İmamoğlu’nun yakın koruması Mustafa Akın, yayla evinden balya balya dolar çıktığı iddialarının takipsizlikle sonuçlandığını hatırlattı. Akın, evdeki kasasından çıkan 48 adet mermi ve 4 adet vidanın tarafına iade edilmesini isteyerek tahliyesine karar verilmesini talep etti.
- "14 aydır mağdurum": Eski Emniyet Müdürü Yener Torunler, 14 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu ve ciddi bir maddi-manevi tahribat yaşadığını vurgulayarak tahliye talebinde bulundu.
Duruşma kronolojisi
- 11.35 | Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve gazetecilerin salondaki yerini almasıyla duruşma başladı. Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi savunmasını sundu.
- 12.41 | İmamoğlu İnşaat çalışanı Burcu Beyazoğlu ve avukatı savunma yaptı.
- 12.55 | Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Umut Şenol’un sorgusu tamamlandı.
- 14.16 | Duruşmaya ara verildi. Verilen arada Ekrem İmamoğlu kendisini takibe gelen izleyicilere, "Bütün ailelerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Her şey ailelerimiz için" diyerek seslendi.
- 15.35 | Aranın ardından tutuksuz sanık kalmaması sebebiyle tutuklu isimlerin tahliye taleplerinin alınmasına geçildi. İlk olarak Mustafa Akın söz aldı.
- 16.10 | Yener Torunler tahliye talebini mahkeme heyetine iletti.
- 16.25 | Mahkeme başkanı, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının hazır olmaması nedeniyle duruşmayı 31 Ağustos Pazartesi gününe erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dev iddianamede Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak yer alırken; Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve Murat Gülibrahimoğlu ise "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanıyor.
İmamoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu zararına dolandırıcılık" ve "vergi kaçakçılığı" gibi çok sayıda suçlamadan toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla, birleşen dosya sanığı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için ise 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Soruşturma boyunca 57 kişinin tahliye edilmesiyle birlikte davadaki tutuklu sayısı 53'e düşmüş durumda.
(EMK)