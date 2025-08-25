ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 14:23
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 14:35
3 dk Okuma

Tahliye olan Vatan: Kızım için daha gür bir sesle mücadele etmeye devam edeceğim

Vatan, “Acımasızca canına kıyılan henüz 11 yaşındaki Rabia Naz’ımızın babası olarak katilleri korumak için bana yapılan zorbalığı devlet neden görmezden geliyor? Bu yaşatılan zulmü ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Tahliye olan Vatan: Kızım için daha gür bir sesle mücadele etmeye devam edeceğim

Giresun’da 7 yıldır 11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için mücadele eden Şaban Vatan bianet’e konuştu.

Vatan’a eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’ye “hakaret ettiği” iddiası ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 38 gün cezaevinde tutulan Vatan, 21 Ağustos’ta tahliye edildi.

“Pes etmeyeceğim”

 Vatan şöyle dedi:

“Rabia Naz’ımızın acı kaybını yaşadığımız 12 Nisan 2018’den bugüne kadar hiç pes etmedik, etmedim. Ne yaşarsak yaşayalım asla pes etmeyeceğim. Katiller ve ört basçı suç ortakları hak ettiği cezayı alana kadar daha gür sesle #RabiaNaziçinAdalet diyeceğim”

Vatan, mücadelesine daha da güçlü devam edeceğini söyledi.

“Minik Naz’ımın hasreti çok zorluyor”

7 yıl 5 aydır kızı Rabia Naz’ın cinayet dosyasıyla ilgili örtbas senaryoları haricinde hiçbir adım atılmadığını belirten Vatan, “Acımasızca canına kıyılan henüz 11 yaşındaki Rabia Naz’ımızın babası olarak katilleri korumak için bana yapılan zorbalığı devlet neden görmezden geliyor? Bu yaşatılan zulmü ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.

“Cezaevinde bulunduğum sürede spor yaparak ve kitap okuyarak günlerimi geçirdim ama minik Naz’ımın hasreti, ailemin hasreti çok zorladı.”

Destekçilerine teşekkür etti

Vatan son olarak şöyle dedi:

“Gerek sosyal medyadan gerek telefondan arayarak aileme de destek olan herkese sonsuz minnettarım. Her daim desteğinizi yanımda hissettim.

Avukat Sevda Karataş Şahin, CHP Giresun Milletvekili Sayın Elvan Işık Gezmiş destek ziyaretleriyle moral vermişlerdi.

Bu süreç içinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Vekili Sayın Kemal Aytaç’ın TBB adına selam getirerek yapmış olduğu ziyaretten ayrıca onur duydum.

CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel İstanbul Kartal mitinginde özellikle sesimiz olması benim için çok duygulu oldu.”

Ne olmuştu?

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti. Rabia Naz'ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu öne sürülürken baba Şaban Vatan ise kızına araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti.

Baba Vatan "Kızıma araba çarpmış ama geçirdiği çarpma ölüm ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım kan kaybından öldü" demişti.

Baba, edindiği bilgelere göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Olayın ardından hukuki yollara başvuran baba Şaban Vatan'ın mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Temmuz 2020 tarihinde “takipsizlik” kararı verdi; delillere göre ölümün kasten ya da taksirle gerçekleştiğine dair bir bulgu bulunamadığını açıkladı

İstanbul Barosu başta olmak üzere birçok hukuk ve insan hakları örgütü süreci takip etti; dosyanın yeniden açılması çağrıları yapıldı.

14 Temmuz günü Şaban Vatan hakkında Nurettin Canikli’nin açtığı davada “hakaret” ve “kişisel verileri paylaşma” suçlamasından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve Espiye Açık Cezaevi’ne teslim edildi

(BK/EMK)

çocuk Şaban Vatan şüpheli çocuk ölümleri Nurettin Canikli
Ağustos 2025 bianet stajyeri. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde okuyor. Öğrenci hareketleri, kadın ve LGBTİ+ konularıyla ilgileniyor.

