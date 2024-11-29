Tahir Elçi’nin adı katledildiği sokağa verildi: Barışın sembolü olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi’nin aldığı kararla, Savaş Mahallesi’ndeki Yeni Kapı Sokağı’nın bir kısmının ismi değiştirildi.

Yeni Kapı Sokağı’nın Dört Ayaklı Minare’ye kadar olan kısmına, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare’nin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin adı verildi.

“Av. Tahir Elçi Sokağı” için düzenlenen açılış programına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sur Belediyesi Eşbaşkanları Fatma Gulan Önkol ve Adnan Örhan, Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ve meclis üyeleri katıldı.

"Tahir Elçi'nin bıraktığı mirası hatırlatacak"

Açılışta konuşan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Örhan, Elçi'nin mücadelesini sürdüreceklerini belirtti ve ekledi: "Bu sokak Amed halkı için sadece bir yol değil, aynı zamanda adalet arayışının, cesaretin ve barışın sembolü olacaktır. Sur'un her köşesinde yankılanan barış çağrısının bir parçası olarak, bu sokak bizlere Tahir Elçi'nin bıraktığı mirası hatırlatacak ve bizlere sorumluluklarımızı yeniden anımsatacaktır. Tahir Elçi'yi yaşatmak ve mücadelesini devam ettirmek adına bu önemli adımı atarken, bir kez daha adaletin ve barışın hakim olduğu bir gelecek için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz."

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"Sokağın adının değiştirilmesi çok kıymetli"

MA’nın haberine göre; sokağın açılışında konuşan Eşbaşkan Bucak, dokuz yıl önce katledilen Tahir Elçi’yi dün Dört Ayaklı Minare’nin önünde andıklarını hatırlattı, “Bu sokağın isminin Tahir Elçi Sokağı olarak değiştirilmesi son derece kıymetli ve anlamlıdır. Bu konudaki fikirleri ve uygulamaları için Sur Belediyesi Eş Başkanlarına, meclis üyelerine, yönetimine içten teşekkür ediyorum” dedi.

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"Hafızamıza sahip çıkacağız"

Yaşadıkları coğrafyanın acılı ve kederli bir coğrafya olduğunu ifade eden Bucak, şöyle konuştu: “Unutmayacağız, buradayız ve hafızamıza sahip çıkacağız diyen bir akıl, bir toplumsal yaklaşım var. Ancak bunu daha fazla yaygınlaştırmalıyız. Yine dünyadaki başka örneklerde, başka coğrafyalarda hafıza ve yüzleşme, hakikat ve bununla ilgili çalışmalar elbette bizim için çok önemli bir örnek. Her ne kadar bizim coğrafyamızda henüz bu hakikat, yüzleşme ve hafızalaştırma çalışması bir emekleme noktasında olsa dahi bize son derece umut veriyor. Bundan sonra yapacaklarımız, bundan sonra ortaya çıkacak hafıza çalışmaları için bir umut veriyor.”

Konuşmaların ardından Eşbaşkan Bucak ve beraberindekiler, sokağa Av. Tahir Elçi Sokağı yazılı tabelayı astı.

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(RT)