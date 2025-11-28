ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2025 14:11
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2025 14:43
2 dk Okuma

Tahir Elçi öldürülmesinin 10'uncu yılında anıldı: Failler yargı önünde hesap versin

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen çok sayıda avukat ve siyasetçi öldürülmesinin 10. yıldönümünde Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önüne yürüdü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin önünde çatışmaların sona erdirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülmesinin 10'uncu yılında vurulduğu saat olan 10.53'te anıldı.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare önüne kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın yanı sıra çok sayıda baro başkanı, hukukçu, siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

6 Ocak 2025

"10 yıldır adalet ve özgürlük için yürüyoruz"

Kürtçe ve Türkçe, “Seni unutmayacağız” pankartının açıldığı yürüyüşe katılanlar, Elçi’nin fotoğraflarını yakalarına taktı. Alkış ve “Tahir Elçi ölümsüzdür” sloganıyla yürüyen kitle, Dört Ayaklı Minare önünde açıklama gerçekleştirdi.

Minare önünde Ahmet Kaya’nın “Diyarbakır Türküsü” ile Tahir Elçi’nin yaptığı son konuşma dinletildi. Burada konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, 10 yıldır adalet ve özgürlük için yürüdüklerini belirtti. Tahir Elçi’nin, “Siyasi suikast” sonucu öldürüldüklerini belirten Güleç, kameralar önünde gerçekleştirilen cinayetin 10 yıldır aydınlatılmadığını söyledi.

Tahir Elçi anma etkinliğinin başladığı Diyarbakır Adliyesi'nin önü

"Anma etkinliği değil adalet hakkı için buradayız"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise “10 senedir bu topraklarda adalet arayışı içindeyiz. Dile kolay 10 sene. 10 senedir anma etkinliği adı altında buradayız. Ama anma etkinliği değil, adalet hakkı için buradayız, hayatını hak ihlalleriyle mücadeleye adayan Tahir Elçi başkanımızın failleri yargı önünde hesap versin diye buradayız. Aynı taleple 10 yıl sonra minarenin önündeyiz” diye konuştu.

Açıklama, Elçi'nin katledildiği yere karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.

(NÖ)

Tahir Elçi tahir elçi cinayeti Diyarbakır Barosu cezasızlık tahir elçi 10. yıldönümü
