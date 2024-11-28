Tahir Elçi katledilişinin 9'uncu yılında anıldı: "Em te ji bîr nakin”

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçti.

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan yüzlerce kişi Elçi’nin katledildiği Dört Ayaklı Minare önüne yürüdü. Anmaya, Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, baro başkanları, DEM Parti Milletvekilleri, DEM Parti Grup Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Ayla Akat, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, STK’lar, İnsan Hakları Savunucuları ve yurttaşlar katıldı.

"Em te ji bîr nakin”, “Seni Unutmayacağız" yazılı pankartıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, “Tahir Elçi ölümsüzdür", "Şehîd namirin" sloganları atıldı. Avukatlar, ellerinde "Em hemû Tahîr Elçî ne (Hepimiz Tahir Elçi'yiz)" yazılı dövizler taşıdı.

Anma töreni kapsamında Tahir Elçi'nin vurulduğu saat olan 10.53'te olay günü Dört Ayaklı Minare ile ilgili yaptığı konuşma katılımcılara dinletildi. Anma törenine katılanlar daha sonra Tahir Elçi anısına bir dakikalık saygı duruşu yaptı.

“Tahir Elçi suikastı karanlık bir dönemin başlangıcı”

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Tahir Elçi davasındaki sanık polislerin serbest bırakıldığını dava sürecinin 4,5 yıl sürdüğünü etkin soruşturma yapılmadığını ve ömrünü cezasızlık politikasıyla mücadeleye adayan Elçi’nin davasının da cezasızlık ile sonuçlandığını hatırlattı. Keşif taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Güleç, “Yaşanan suikaste dair gerçekler, egemenlerin karanlık dehlizlerinde tutulduğunu ve Bakanların 'failleri bulunacak' söylemlerinin aldatmaca olduğu görülmüştür. Tahir Elçi suikastı karanlık bir dönemin başlangıcı olarak zemin hazırlanmış, o günden bugüne kadar hukukun üstünlüğü ciddi zarara görmüş, toplumun adalete inancı zedelenmiştir. Siyasi kriz o günden bugüne derinleşmiştir" dedi.

Tahir Elçi'nin Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için çaba gösterdiğine dikkati çeken Güleç, "Bu noktada söz kuran düşüncelerini özgürce ifade eden Tahir başkanımızın bu tutumunu sahipleniyoruz. Tahir Elçi suikastının aydınlatılması için bütün gücümüzle mücadele etme kararlılığımız yineliyoruz. Ölümsüz başkanımızı saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Her yıl biraz daha inanarak geleceğiz”

Ardından konuşan Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, "Zulme uğrayanlar, başkaları için de huzur isteyenler, hukukun gücüne inananlar, kardeşçe ülke hayal edenler, yaşam ve adalet hakkımızın talebi için mücadele eden bizler buradayız” dedi ve şöyle devam etti:

“Hukuku yok sayanlara, kardeşi kardeşe kırdırtanlara, şehirlerimizi savaş meydanına çevirenlere, yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hukuka inandığımızı, kardeşçe bir ülke tahayyülümüzün olduğunu anlatmak için yine bu sokaktayız. Toplumu kandırma niyetiyle türlü türlü hileye, kandırmacaya teveccüh etmeden, insanın yaşam hakkının kutsallığını anlatmak için kardeşçe geldik. Barışa inanlar olarak geldik. Her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt, Türk, Laz ve Çerkes geleceğiz. Rengimiz, dilimiz mezhebimiz bir birimizden farklı olsa da insan olduğumuz için geldik, gelmeye devam edeceğiz. İnsan ve yurttaş olmaktan, haklarımızın var olduğunu, bu memleket hepimizin demek için geldik, gelmeye devam edeceğiz. Kimlerin hatıralarımızda, zulüm tahtında oturduğunu anlatmak için geleceğiz. Bu dünyadan hiç kimsenin vebalini boynumuza yüklemeden geleceğiz. Değil 9 yıl, yıllar geçse de derdimizi bu sokakta, bu topraklar için dilinden barış dökülürken düşene anlatmak için geleceğiz. Mazlumun yanında durarak, zalimlerin zulmünün karşısında durmaya devam edeceğiz.”

“99 yıl sonra da bu sokak binlerce avukatla dolacak”

TBB Başkanı Erinç Sağkan, "9 yıldır bizden ne olduğunu bilmemiz esirgendi. Bu esirgeme, yargı kılıfı ardına saklandı. 9 yıldır anmaya değil, bu mücadeleyi devam ettirmek için toplanıyoruz. Tahir Elçi’nin bugüne kadar verdiği mücadeleden bahsediyoruz, cezasızlığa karşı verdiği mücadeleden bahsediyoruz. Burada Dört Ayaklı Minare önünde verdiği kültürel değerlere karşı mücadeleden bahsedeceğiz. Onun eşini, çocuklarını düşünün, bunların bilme hakkı yok mu? 10 yıldır çocuklarından, eşinden Tahir Elçi’nin nasıl kaybettirildiğini bilmesini esirgiyoruz. Duyduğum mahcubiyet bundandır” diye konuştu.

Sağkan sözlerini şöyle sonlandırdı: "Söz veriyorum; belki 19 yıl, belki 29 yıl sonra, belki 99 yıl sonra bu sokak binlerce avukatla dolacak. Onlar ne olacağını bilerek, Tahir Elçi’yi anmak için gelecek."

Sağkan’ın konuşmasının ardından Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç Tahir Elçi’nin katledildiği sokağın adının Sur Belediyesi tarafından ‘Tahir Elçi Sokağı’ olarak değiştirildiğini duyurdu.

Anma Dört Ayaklı Minare’nin önüne karanfiller bırakılarak son buldu.

(ED)