Tahir Elçi katledilişinin 8. yılında Diyarbakır’da anıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015’te açıklama yaparken öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, katledilişinin 8’inci yıldönümünde anılıyor.

Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi Vakfı’nın bu yılki anma programı kapsamında, saat 10.15'te Diyarbakır Adliyesi önünden Elçi’nin katledildiği Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HEDEP milletvekilleri, baro başkanları, insan hakları savunucuları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri yürüyüşe katıldı.

Kürtçe ve Türkçe “Em te ji bîr nakin/Seni unutmayacağız” yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte, Kürtçe ve Türkçe “Tahir Elçî rûmeta me ye/Tahir Elçi onurumuzdur” sloganları atıldı.

Eren: Adalet yerini bulmadı

Yürüyüş, Dört Ayaklı Minare'nin önüne ulaştı. Tahir Elçi’nin vurulduğu olan saat 10.53'te anma etkinliği başladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “İnsan hakları rejiminin tesis edildiği, toplumsal kutuplaşma ve nefretin son bulduğu, Kürt meselesinin demokratik değerler ölçüsünde çözüldüğü bir ülke özlemini hala gerçekleştiremedik” dedi.

Tahir Elçi’nin ülkede en üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin alındığı bir kentin orta yerinde onlarca kameranın önünde katledildiğini belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen failler cezalandırılmamış ve adalet yerini bulmamıştır. Dönemin Başbakanı ve Adalet Bakanının 'faillerin bulunacağı' beyan ve taahhüdü, her politik cinayette olduğu gibi tipik bir devlet refleksi olarak devreye girmiş ve tetiği tutan eli karanlıkta bırakmıştır. Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyunun bile mesuliyetinin kendisine ait olduğunu söyleyenlerin, bu sorumlulukla hareket etmediklerine hep birlikte bir kez daha tanıklık etmiş olduk.”

"Tahir Elçi bizim en kıymetlimizdir"

Tahir Elçi davasında yarın (29 Kasım) dokuzuncu duruşmanın görüleceğini hatırlatan Eren. “Maalesef sekiz celse boyunca dava dosyasında önemli bir mesafe kat edilememiştir. Dava dosyasına katkı sunacağına inandığımız cinayet öncesi ve sonrasındaki gelişmelere yönelik tüm taleplerimiz ısrarla reddedilmektedir” dedi.

Eren, soruşturma aşamasında açığa çıkmış hukuksuzluklara mahkeme heyetinin ve yargı makamlarının kayıtsız kaldığını ve bu durumun kendilerini kaygılandırdığını belirterek yetkililere seslendi:

“Bu davanın, siyasi ağırlığına ve Tahir Elçi’nin isminin hatırasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi, cinayetin bütün yönleri ile aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Tahir Elçi bizim en kıymetlimizdir.”

Elçi: Yaşam hakkı kutsaldır

Eren’in ardından konuşan Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, “Bizler bu sese milyonlarca sesle ‘kahrolsun savaş’ diyerek karşılık veriyoruz. Hiç durmadan ve usanmadan ‘yaşam hakkı kutsaldır, yaşam hakkı kutsaldır, yaşam hakkı kutsaldır’ diyor ve demeye devam edeceğiz” dedi.

Türkan Elçi: Katillerin korunduğunu bizlere bu sokak öğretti

TBB Başkanı Erinç Sağkan da kısa bir konuşma yaparak “Buraya utanarak geliyoruz. Ama vazgeçmediğimizi göstermek için geliyoruz. 8 yıl değil, 88 yıl geçse de vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mezarlıkta anma töreni

Saat 13.45'te ise Tahir Elçi'nin mezarı başında bir anma töreni yapıldı.

Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Elçi’nin mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, burada yaptığı konuşmada, “Aradan sekiz yıl geçmesine Tahir Elçi davası devam ediyor. Failler bulunamadı. Bizler, failler bulunduktan sonra da Tahir Elçi'den vazgeçmeyeceğiz” dedi.

HEDEP heyeti adına konuşan Avukat Öztürk Türkdoğan ise şunları kaydetti:

“Kürdistan’a barış gelmesi noktasında çok emeği ve çabası oldu. Savaşa karşı açıktan tutum aldı. Ve maalesef bunun bedelini onun yaşamını alarak ödettiler. Sevgili Tahir arkadaşım, yoldaşım sen gideli beri tekrar ve tekrar yoldaşlarımız katlediliyor, insanlarımız hapsediliyor ve biz de savaşa karşı barış mücadelesini sonuna kadar sürdürüyoruz.”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da “Bugün hem meslektaşımız, hem dostumuz, tarihine, çevresine duyarlı, yürekli bir insanı anmak için buradayız. Türkan Elçi, Meclis’te konuştuğunda adalet istedi. Bunun Meclis tarafından araştırılıp ortaya çıkarılmasını istedi. Ama birileri el kaldırıp reddetti. Tahir Elçi barış istediği, ‘savaşa hayır’ dediği için katledildi” diye konuştu.

Cezasızlık politikası paneli

Anma programı bugün saat 15.00’da Wyndham Garden Hotel’de başlayacak “Cezasızlık ve İnsan Hakları Paneli” ile son bulacak.

Tahir Elçi Kimdir?

(BA/VC)