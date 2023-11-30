Tahir Elçi davasındaki ara karara tepki

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davada mahkemenin tüm talepleri reddederek mütalaa istemesi kararına karşın Diyarbakır Adliyesi önünde dün açıklama yapıldı.

TAHİR ELÇİ DAVASI Mahkeme, savcıdan mütalaa istedi

MA’nın haberine göre, açıklamaya, Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanları, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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“Tüm taleplerimiz reddedildi”

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, mahkemede 12 ara karar kurulduğunu ve taleplerinin tümünün reddedildiğini aktararak, mahkeme heyetinin olay yerinde keşif yapılması konusundaki kararından ve dinlenecek tanıklardan da vazgeçtiğini belirtti.

“Mahkeme aslında bugün 3 yıldır süre gelen kovuşturma sürecindeki çizilen senaryonun son noktasını koydu” diyen Eren, bu kararla kendilerine, “Ey avukatlar, Tahir Elçi’nin dostları, sizi 3 yıldır sözde bir yargılamayla oyaladık, zaman zaman ara kararlar kurduk ama bu dava dosyası bizi aşıyor. Bu dava dosyasında birileri Ankara’nın karanlık dehlizlerinde ara karar kuruyor” denildiğini kaydetti.

Eren, “Mütalaa karara dönüştü. Mütalaa savcının mütalaası değildi, karar da bu heyetin kararı değil. Biz artık bunu gördük” dedi.

“Bu cezasızlık politikasına yıllardır alışkınız”

Diyarbakır’da Elçi dosyasını aydınlatacak bağımsız, tarafsız yargıçların olmadığını vurgulayan Eren, şunları söyledi:

“Türkiye’de maalesef yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını bugün bu arkamızda bulunan sözde Adalet Sarayı’nda yargıçlar bir kez daha tescilledi. Biz bu cezasızlık politikasına yıllardır alışkınız. Ama ilk defa şunu söyledik, ‘Diyarbakır’ın ortasında, onlarca kameranın önünde, canlı yayında katledildi. Bir kez olsun bu cinayeti görün, haksızlığı, adaletsizliği görün ve bu suçu işleyenleri, işletenleri, bu suçun arkasındaki bütün karanlık odakları açığa çıkarın’ dedik ama reddedildi.

Bu ülkede savunmayı temsil eden biri olarak, hiçbir hükmümüzün olmadığına bugün bir kez daha karar getirdim. Yapacağımız bir şeyimiz, kendilerine söyleyeceğimiz bir şeyimiz de yok. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’de bugün bu konuma gelmemiz Ankara’da yüksek mahkeme kararlarının tartışılmasına neden olan siyasetçilerdir ama biz o mahkemeleri de aşacağız, bu davayı AİHM önüne taşıyacağız. Bir gün Tahir Elçi’nin bütün failleri yargı önünde hesap verecek.”

Eren, 6 Mart 2024’e bırakılan duruşmayla kendilerine, “Bugüne kadar bize söylediklerinizi bir kez daha söyleyin ama bu davayı bu şekilde kapatacağız” denilmek istendiğini belirterek, her ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sağkan: AYM ve AİHM süreçlerini takip edeceğiz

TBB Başkanı Erinç Sağkan da birkaç yıldır hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında devam eden eksiklikleri vurguladıklarını ve adil bir yargılanma konusundaki kaygılarını paylaştıklarını dile getirdi. Mahkeme heyetinin açıkladığı ara kararıyla niyetini ortaya koyduğunu dile getiren Sağkan, şöyle devam etti:

“‘Bu bir siyasi suikasttır’ diyen dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki ara karardan TÜBİTAK raporunu gerekçe göstererek geri çekilen bir çaresizliği gördük mahkemede. Bugün dinlenmesi istenilen tanıkların tamamını ‘Dosyanın esasına bir katkısı olmayacaktır’ diye reddeden bir hukuksuzluğu gördük.

Bugün bu mahkemede, 2016’da yapılan keşfi gerekçe göstererek, olay mahallinde yapılacak bir keşfin dosyaya katkısı bulunmayacağı söyleyen bir kaçamak cevabı, bir hukuksuzluğu, korkuyu gördük. Ve bugün maalesef ki, eldeki bu delillerle, ‘Artık ben bu işlerden elimi eteğimi çekiyorum, daha fazla bu işi sürdüremeyeceğim’ diyen bir mahkeme gördük.

Eminim ki, bu kararların altında AYM kararına dahi uyulmayan düzenin verdiği cüret yatmaktadır. Tabii ki 6 Mart’ta da burada olacağız. Bundan sonra da gerek üst mahkeme, gerek AYM gerekse AİHM süreçlerini takip edip, elinde sonunda Tahir Başkan için, hepimiz için adaleti gerçekleştireceğiz.” (AS)