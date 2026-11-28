Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülen dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi’yi ölümünün 11’inci yılında andı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre Elçi’nin ailesi, baro başkanları, hukukçular, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelerek Dört Ayaklı Minare’ye yürüdü.

Elçi’nin fotoğrafını ve Kürtçe ile Türkçe “Seni unutmayacağız” yazılı pankartı taşıyan katılımcılar, “Tahir Elçi onurumuzdur”, “Tahir Elçi ölümsüzdür” ve “Şehîd namirin” (Şehitler ölmez) sloganları attı. Esnaf ve çevredeki yurttaşlar da alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Katılımcılar, Dört Ayaklı Minare önünde Ahmet Kaya’nın “Diyarbakır Türküsü” şarkısını ve Elçi’nin yaşamını yitirmeden önce yaptığı son konuşmayı dinledi.

Anmada konuşan hukukçular ve siyasi parti temsilcileri, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması talebiyle Türkiye’de devam eden barış süreci arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Tahir Elçi Kimdir?

Buluttekin: “Adalet arayışımız sürecek”

Diyarbakır Barosu Başkanı Sertaç Buluttekin, Elçi’nin yaşamı boyunca insan haklarını, demokratik değerleri ve barışı savunduğunu söyledi.

Buluttekin, Elçi’nin yaşam hakkı ihlallerine, işkence ve kötü muameleye, faili meçhul cinayetlere ve cezasızlık politikalarına karşı mücadelesini hatırlattı:

Yaşam hakkı ihlallerinin, işkence ve kötü muamelenin, faili meçhul cinayetlerin ve asit kuyularının karanlığına ışık tutmak için en zorlu dönemlerde ve koşullarda sorumluluk üstlendi.

Elçi’nin kentin tarihsel dokusuna, inanç çeşitliliğine ve ortak kültürel mirasına bağlılığına da dikkat çeken Buluttekin, Dört Ayaklı Minare önündeki son konuşmasının insanlığa bıraktığı en güçlü miras olduğunu ifade etti.

Cezasızlık politikalarının Elçi cinayetine ilişkin yargı sürecinde de devam ettiğini belirten Buluttekin, “Adalet sağlanmadan, cinayetlerden, katliamlardan, işlenen suçlardan sorumlu olanlar hukuk ve vicdan önünde hesap vermeden kalıcı bir barıştan ve gerçek bir toplumsal güvenden söz edilemez” dedi.

Buluttekin, Diyarbakır Barosu’nun cinayetin aydınlatılması ve cezasızlıkla mücadele için yürüttüğü hukuki çalışmaları sürdüreceğini söyledi.

Sağkan: “Cinayeti görmezden gelerek mi barıştan söz edeceğiz?”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, bütün kentin tanıklık ettiği cinayeti yargı sisteminin görmediğini söyledi.

Elçi’nin yaşamı boyunca mücadele ettiği cezasızlık uygulamalarının kendi dosyasında da ortaya çıktığını belirten Sağkan, hukuk örgütlerinin 11 yıldır cinayetin aydınlatılması için mücadele ettiğini ifade etti.

Sağkan, siyasi aktörlerin adalet arayışına destek vermemesini eleştirerek şunları söyledi:

Siyaset kurumu bugün en üst perdeden toplumsal bütünleşmeden bahsediyorsa, Tahir Elçi yok sayılarak mı toplumsal bütünleşmeden bahsedeceğiz? Cinayeti görmezden gelerek mi barıştan ve kardeşlikten söz edeceğiz?

Elçi cinayetinin Türkiye’deki faili meçhul cinayetler açısından simge niteliği taşıdığını belirten Sağkan, devam eden barış sürecinin anlam kazanması için toplumun bütün kesimlerinin cinayetin aydınlatılması talebini sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Sağkan, “Yapayalnız kalsak da mücadeleyi bırakmayacağız. Tahir Elçi’yi, Barış Elçisi’ni susturduklarını zannedenler, ne kadar yanıldıklarını gördü. Onun mücadelesini sürdürecek binlerce meslektaşı ve kardeşi var” dedi.

Elçi: “Barışı tesis etmenin yolu bu sokaktan geçer”

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ise eşinin öldürülüşünün yıldönümüne ilişkin konuşmasında, kalıcı barışın ancak faillerin ortaya çıkarılması ve toplumsal adaletin sağlanmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Adil bir toplumsal düzenin önemini vurgulayan Elçi, şöyle konuştu:

Mağduriyet yaşayan, yaşamayan herkesin hayali barış olmalıdır. Zorla, şiddetle, tehditle, antidemokratik uygulamalarla barış tesis edilemez. Barış, diriler kadar toplumun menfaatlerini kendi menfaatleri önünde tutanların, mezar taşı olmayanların, failleri karanlıkta saklananların da hakkıdır. Tahir Elçi’nin failleri bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Toplumsal adaleti ve barışı tesis etmenin yolu bu sokaktan geçer.

DEM Parti’den dosyaların yeniden açılması çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Tahir Elçi’nin hukuk ve barış mücadelesindeki öncü rolüne dikkat çekti.

Elçi’nin anısına sahip çıkmanın barış, demokrasi ve adalet mücadelesini sürdürmekten geçtiğini belirten Newroz Uysal Aslan, “Onun mirasına sahip çıkmak sürecin ilerlemesine destek olmaktır. Onun mücadelesine sahip çıkacağız” dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik açıklamalarını hatırlattı, Tahir Elçi ve Vedat Aydın cinayetleri ile Roboski Katliamı’na ilişkin dosyaların yeniden açılması ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Katılımcılar, anmanın sonunda Dört Ayaklı Minare önüne karanfiller bıraktı.

(VC)