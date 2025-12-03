Taha Parla kimdir?

İletişim Yayınları’nın kurucularından, siyaset bilimci, yazar ve çevirmen. Özellikle Türkiye’nin siyasal tarihi, Kemalizm, anayasa çalışmaları ve toplumsal siyasal kültür üzerine araştırmalar yaptı.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul’da tamamladı. Master ve doktorasını Columbia Üniversitesi’nde yaptı.

1976-1982 ve 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği ve daha sonra bölüm başkanlığı görevlerini üstlendi. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Araştırmada Üstün Başarı (Kıdemli) ödülüne layık görüldü.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Parla, 1968 yılından beri kendisi gibi akademisyen olan Jale Parla ile evliydi.

2 Aralık 2025’te, 80 yaşındayken, vefat etti.

1945’te doğdu.

Eserlerinden bazıları şunlardır: Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm (İletişim Yayınları, İstanbul, 1989; Metis Yayınları, 2020), Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları Cilt 1: Atatürk'ün Nutuk'u (İletişim Yayınları, İstanbul, 1991; Metis Yayınları), Cilt 2: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (İletişim Yayınları, İstanbul, 1991; Metis Yayınları), Cilt 3: Kemalist Tek-Parti İdeolojisi ve CHP'nin Altı Ok'u (İletişim Yayınları, İstanbul, 1992; Metis Yayınları), Türkiye'nin Siyasal Rejimi 1980-1989 (İletişim Yayınları, İstanbul, 1993; Metis Yayınları), Türkiye'de Anayasalar (Metis Yayınları, 2007), Din Devlet Demokrasi (Metis Yayınları, 2017) ve Türk Sorunu (Metis Yayınları, 2018).

