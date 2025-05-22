Taha Elgazi ve eşinin sınır dışı edilmesine tepki: Hala güvende değiller

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, insan hakları savunucuları Taha Elgazi ve eşinin sınır dışı edilmesi kararına karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

“İnsan Hakları Aktivisti Taha El Gazi hakkındaki hukuksuz sınır dışı kararı kaldırılsın” pankartı asıldığı toplantıya, Emek Partisi (EMEP), Yeşil Sol Parti, İstanbul Barosu Göçmen Mülteci Hakları Komisyonu, Medya ve Göç Derneği, Göç izleme Derneği (GÖÇİZ-DER), Mayısta Yaşam Kooperatifi, İşçi Demokrasisi Partisi, Sığınmacılar Platformu ve Enternasyonal Dayanışma temsilcileri katıldı.

İHD'DEN 'KARARI İPTAL EDİN' ÇAĞRISI 'Adres teyidi' denilerek gözaltına alınan Taha Elgazi ve eşi sınır dışı edildi

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı üyesi Yıldız Önen, önce yaşanan süreci aktardı. Taha Elgazi ve eşinin bir yıl önce vatandaşlığının iptal edildiğini söyleyen Önen, buna ilişkin herhangi bir tebligat iletilmemesi nedeniyle avukatlarının karara itirazda bulunamadığını söyledi. Önen, polisin telefonla adres teyidi için geldiklerini söylemesine rağmen Elgazi'nin evinin sokağından apar topar gözaltına alındığını ve kendisinden uzun süre haber alamadıklarını aktardı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar

Ardından avukat Gülseren Yoleri, Taha Elgazi ve eşinin sınır dışı edilmesi süreci boyunca yaşanna hak ihlallerine ve hukuksuzluklara değindi. Elgazi ailesinin güvenlik sorunun hala devam ettiğini belirten Yoleri, Özbekistan uyruklu muhalif Alişir Tursunov'un sınır dışı edildikten sonra tutuklanmasını hatırlattı.

7 Mayıs 2025 tarihinde Özbekistan uyruklu muhalif Alişir Tursunov (Mübeşşir Ahmed)’in sınır dışı edilmesi eklenmişti. Tursunov gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) konulmuş, Özbekistan İçişleri Bakanlığı Tursunov’un 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Türkiye tarafından kendilerine verildiğini, “dinî materyal yaymak” ve “kamu güvenliğine tehdit oluşturmak” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konulduğunu açıklamıştı.

"Hala güvende değil"

Ulusal ve uluslararası mevzuatta “geri gönderme yasağı” olarak ifade edilen ilkenin ihlal edildiğine çok defa tanıklık ettiklerini belirten Yoleri, "Taha Elgazi, ‘G-207 provokatif eylemlere katılma’ suçlamasıyla hakkında burada dava açılması ve tutuklanması tehdidi altında gönüllü geri dönüşü tercih etmek durumunda kaldı. Ve tam olarak güvenli bir alana bırakılmadı, sınır dışına bırakıldı, orada kendi güvenliğini sağlayabilmek için de özel bir çaba göstermek zorunda kaldı. Bugün de dediğimiz gibi. Hala kendisi gerçek anlamda güvende değil. Çünkü istikrarsız bir ülkeye, muhalif fikirlerinden dolayı hapis yattığı bir ülkeye geri gönderildi" dedi.

"Geri dönüşleri sağlansın"

Kararın bu alanda çalışma yürütmek isteyenlere yönelik bir tehdit anlamı taşıdığına dikkat çeken Gülseren Yoleri, şöyle devam etti:

“Hem bu hukuksuzluğa itiraz ediyor hem de insan hakları savunucularına, aktivistlerine yönelik bu tehdidi ve bu baskıyı protesto ediyoruz. Vatandaşlık iptali ve sınır dışı kararından dönülmesini ve dolayısıyla Taha El Gazi'nin yine eşiyle beraber Türkiye'ye güvenle geri dönüşünün sağlanmasını istiyoruz. Bizim bu yönde bu taleplerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Biz biliyoruz ki Taha El Gazi gibi insan hakları savunucuları nerede yaşarlarsa yaşasınlar aslında faaliyetlerini devam ettirecekler ama biz güvende olduğu bir ülkede çalışmalarını sürdürmesini ve yaşamasını istiyoruz. Bu olayın da takipçisi olacağız, izleyeceğiz. Hukuksal süreçle ilgili avukatlarının atacağı her adımda yanlarında olacağız.”

(AB)