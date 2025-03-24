ULUSLARARASI BASIN GENİŞ YER AYIRDI
Tagesspiegel: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma
Tagesspiegel: Türkiye'de Olağanüstü Hal: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma
"Türkiye'de uzun süredir görülmemiş protestolar yaşanıyor. Yüz binlerce kişi hükümete karşı direniş gösterirken, uzmanlar bu eylemlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ne kadar tehlikeli olabileceğini analiz ediyor" yorumu yapan Almanya merkezli Tagesspiegel,"Türkiye'de Olağanüsüt Hal: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma" başlığı attı ve ekledi:
"Muhalefet partisi CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı adayı ve Erdoğan'a rakip olarak seçmeyi hedefliyor. CHP üyeleriyle birlikte diğer muhalefet partilerinden destekçiler de oy kullanabiliyor. Pazar günü İmamoğlu'nun zaferi şimdiden kesin gibi görünüyor; sandıklara yüksek katılım, birçok vatandaşın bu seçimi Erdoğan'a bir mesaj verme fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor. CHP'nin açıkladığı rakamlara göre öğle saatlerine kadar milyonlarca kişi oy kullandı. Protestolar büyümeye devam ederken, Erdoğan hükümetine yönelik tepkiler de artıyor. Uzmanlar, bu halk hareketinin Erdoğan’ın iktidarını sarsabilecek en büyük dalgalanmalardan biri olabileceğini söylüyor."
BBC: Göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale
Sabah saatleri itibarıyla BBC'nin manşetinde Türkiye var. "Erdoğan’ın Rakibi Tutuklandıktan Sonra Türkiye'de Büyük Protestolar Patlak Verdi" başlığı atan Birleşik Krallık kamu yayın kuruluşu "Polis, gösterileri dağıtmak için tazyikli su, gaz bombası ve biber gazı kullandı" derken ekledi:
"Türkiye genelinde on binlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibinin resmen tutuklanıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından sokaklara döküldü. İtanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü yapılacak oylamada Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2028 Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu. Tutuklanmasına tepki olarak Pazar gecesi, ülkede on yıldan fazla bir süredir görülen en büyük karmaşa patlak verdi. Göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edildi."
"İmamoğlu, hakkındaki suçlamaların siyasi motivasyonlu olduğunu söyledi. Gözaltına alınmadan önce X platformunda 'Asla boyun eğmeyeceğim' diye yazdı. Erdoğan, gösterileri kınayarak CHP'yi 'huzuru bozmak ve halkı kutuplaştırmakla' suçladı. İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, belediye binasının önündeki kalabalığa seslenerek, eşinin maruz kaldığı 'adaletsizliğin her vicdana dokunduğunu' söyledi."
Kathimerini: İmamoğlu'na milyonlarca vatandaştan 'güven oyu'
Yunanistan'da yayınlanan önde gelen gazetelerden Kathimerini'nin internet yayınının manşetinde Türkiye var. e-Kathimerini "CHP lideri, Pazar günü 14.85 milyon vatandaşın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini açıkladı. Gösteri yasağına rağmen vatandaşlar erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı ve bugün de İstanbul sokaklarında, İmamoğlu'nun tutuklanması ve belediye başkanlığından alınması karşısında protestolar devam etti."
"Türk vatandaşlarından beklentileri aşan katılım" ifadelerine yer veren Kathimerini haberi şöyle devam ediyor:
"Gece boyunca protestocular, polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, biber gazı ve kimyasal gazlar kullandı. İmamoğlu ve CHP, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yeni gösteriler çağrısında bulunarak, 'iktidarı gasbedenleri' protesto etmeye davet etti. Bu açıklama, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini işaret ediyordu."
Le Monde: Türkiye'de beşinci akşamda insan seli
"Pazar günü milyonlarca kişi, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen ön seçime katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük rakibi olarak görülen Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, yasaklara ve polis şiddetine rağmen ülke genelinde protesto gösterilerine yol açmaya devam ediyor" ifadelerine yer veren Paris merkezli Le Monde haberine şöyle devam ediyor:
"Görüntüler arasındaki zıtlık çarpıcıydı. Bir yanda, 23 Mart Pazar sabahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 51 kişinin, Avrupa’nın en büyük cezaevi komplekslerinden biri olan ve şehrin dışında bulunan Silivri Cezaevi’ne götürüldüğü beyaz araçlar konvoyu vardı. Diğer yanda ise CHP’nin, 2028’de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermek için ülke genelinde düzenlediği oylama noktalarının etrafında toplanan, sonu gelmeyen seçmen kuyrukları..."
"Bu iki sahne, Türkiye'nin İmamoğlu'nun ve başlıca yardımcılarının çarşamba günü gözaltına alınmasıyla içine sürüklendiği çalkantıyı gözler önüne seriyor. Gece geç saatlerde, polisin göstericilere yönelik sert müdahalelerinin görüntüleri, bir başka çalkantılı günü daha sonlandırdı. Parti tarafından açıklanan resmi verilere göre, '15 milyon oyun 13 milyon 211 bini Ekrem İmamoğlu'na destek olarak kullanıldı."
The Guardian: Adaylık gününde tutuklandı
"İstanbul Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adaylığı gününde tutuklandı" baylığı atan The Guardian, "İstanbul’un Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı ve onlarca çalışanı ile birlikte tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi" ifadelerine yer verdi ve ekledi:
"İstanbul belediye binasının önünde toplanan öfkeli göstericiler, polisin biber gazıyla müdahalesiyle karşılaştı. Kalabalık arttıkça protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı; polis göz yaşartıcı gaz kullandı. İzmir'de çekilen görüntülerde, zırhlı tazyikli su araçlarıyla protestoların dağıtılmaya çalışıldığı görüldü."
"Savcılar, İmamoğlu'nun yalnızca yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanmasının yeterli olduğuna karar verdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu ve iki İstanbul ilçe belediye başkanının görevden alındığını duyurarak, muhalefetin kalesi olarak görülen bir ilçeye kayyum atanacağını açıkladı."
"Türk yetkililer, İmamoğlu ve CHP üyelerine yönelik geniş çaplı baskının siyasi bir motivasyonu olduğu iddialarını reddetti. Ancak bu açıklamalar, hükümet karşıtı duyguları bastırmaya yetmedi. Üniversite kampüsleri, kamu meydanları ve her gece protesto yasağına rağmen İstanbul belediye binasının çevresi göstericilerle dolup taştı. Artan gösteriler, Erdoğan'ın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı protestocuları 'sokak teröristleri' olarak nitelendirdi."
(Mİ)