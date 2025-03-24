Tagesspiegel: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma

Tagesspiegel: Türkiye'de Olağanüstü Hal: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma

"Türkiye'de uzun süredir görülmemiş protestolar yaşanıyor. Yüz binlerce kişi hükümete karşı direniş gösterirken, uzmanlar bu eylemlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ne kadar tehlikeli olabileceğini analiz ediyor" yorumu yapan Almanya merkezli Tagesspiegel,"Türkiye'de Olağanüsüt Hal: Erdoğan'a karşı büyük ayaklanma" başlığı attı ve ekledi:

"Muhalefet partisi CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı adayı ve Erdoğan'a rakip olarak seçmeyi hedefliyor. CHP üyeleriyle birlikte diğer muhalefet partilerinden destekçiler de oy kullanabiliyor. Pazar günü İmamoğlu'nun zaferi şimdiden kesin gibi görünüyor; sandıklara yüksek katılım, birçok vatandaşın bu seçimi Erdoğan'a bir mesaj verme fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor. CHP'nin açıkladığı rakamlara göre öğle saatlerine kadar milyonlarca kişi oy kullandı. Protestolar büyümeye devam ederken, Erdoğan hükümetine yönelik tepkiler de artıyor. Uzmanlar, bu halk hareketinin Erdoğan’ın iktidarını sarsabilecek en büyük dalgalanmalardan biri olabileceğini söylüyor."