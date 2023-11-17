Tagesschau'dan Erdoğan yorumu: Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Öğlen saatlerinde Berlin’de olması beklenen Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Berlin'e çevre eyaletlerden getirilen polislerle, ziyaret için görevlendirilen polislerin sayısı bin 500'ü buldu.

2020'den sonra ilk ziyaret

En son 2020 yılında Almanya'ya giden Erdoğan'ın ilkin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ardından da Başbakan Olaf Scholz ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüşme yapmıştı.

Tagesschau: Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı

Almanya'da kamu televizyonu olan ARD'ye bağlı tagesschau'da Erdoğan'a işaret edilen "Başbakanlık'ta bir Hamas sempatizanı" başlıklı analizde, "Erdoğan bugün Berlin'de kabul edilecek. Erdoğan, Hamaslı teröristleri 'özgürlük savaşçıları', İsrail'i ise 'terörist devlet' olarak nitelendirdi" ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan'ı etkisiz hale getirmek muhtemelen hiçbir zaman ciddi bir şekilde tartışılmadı. Çünkü Erdoğan bir NATO ülkesinin cumhurbaşkanıdır. Ona ihtiyaç var. Belki Hamas'ın esirleri serbest bırakmasını anlatmak için. Düzensiz göçle ilgili bir şeyler yapılması konusunda Türkiye hâlâ önemli bir rol oynuyor. Ancak bugün Berlin'deki pek çok kişi, Şansölye'nin hem kameralar hem de mikrofonlar karşısında kendisini net bir şekilde ifade etmesini bekliyor."

Bild: Bugün 1500 polis İsrail düşmanını koruyor

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild ise haberinde, "Bugün bir Erdoğan skandalı mı yaşanacak?" diye sorarak "Bugün bin 500 polis, İsrail düşmanını koruyor" başlığını kullandı.

"Siyasi skandal çıkmasından büyük endişe duyuluyor" denilen haberde, ziyaretin ciddi bir tehlike potansiyeli taşıdığı, endişe nedeniyle ziyaretinin kapsamının sınırlandırıldığı, önceki ziyaretlerin aksine bu kez salon konuşmalarının ve toplantıların öngörülmediği belirtildi.

Süddeutsche Zeitung: Ey Almanya

Süddeutsche Zeitung da Erdoğan'ın Batı'ya seslenirken kullandığı sözlere atfen "Ey Almanya" başlığını attığı haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'ya geliyor - ve herkes teyakkuzda” dedi.

"Türk cumhurbaşkanı Almanya'ya geliyor ve herkes tetikte. Ama onu davet etme mi? O bunun için çok önemli. Berlin artık her şeyi bekleyebileceğimiz ya da hiçbir şey bekleyemeyeceğimiz bu misafire hazırlanıyor."

Reuters: Eurofighter Typhoon için Scholz'un oluru lazım

Konu hakkında "Garip müttefikler: Erdoğan'ın Almanya ziyaretine Gazze gölgesi düştü" başlıklı bir analiz yayınlayan Reuters, Erdoğan'ın ziyaretinin Filistin-İsrail Savaşı nedeniyle Batı ile gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Analizde, "Erdoğan'ın ziyareti Ankara ve İstanbul şehirlerini geri kazanmayı umduğu yerel seçimler öncesinde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği pazarına daha iyi erişim ve vize serbestisi beklentisi, yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan seçmenler için büyük bir hediye olacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'nin istediği 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağını satın almak için Erdoğan'ın Şansölye Olaf Scholz'un onayına da ihtiyacı olacak. Almanya, Airbus aracılığıyla bu uçakları üreten konsorsiyumun ortaklarından biri."

Yaşar Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almak istiyoruz

Dün (16 Kasım) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter Typhoon ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" demişti.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ Scholz, Erdoğan'ın İsrail'in "meşruiyet"ine yönelik sözlerine "saçma" dedi

Bloomberg: Savaş uçağı talebinin kabulü olası değil

Bloomberg ise haberinde "Olaf Scholz'un, Erdoğan'ın Eurofighter Typhoon jetleri satın alma talebini, Türkiye'nin İsrail'i kınamaması da dahil olmak üzere bir dizi konuda gerilim tırmanırken kabul etmesi pek olası görünmüyor" diye yazdı.

"Konuyla ilgili bilgi sahibi Türk yetkililere göre Erdoğan, Cuma günü Berlin'de yapılacak toplantıda Scholz'dan, eskiyen hava kuvvetlerini yenilemek için ihtiyaç duyduğu savaş uçaklarının satışı önündeki engelin kaldırılmasını isteyecek. Almanya Eurofighter'ı diğer üç ülkeyle birlikte bir konsorsiyum içinde üretiyor."

Le Monde: Yüksek gerilimli ziyaret

Fransa merkezli Le Monde ise konu hakkındaki analizinde Scholz'un ziyaretten üç gün önce Erdoğan'ın İsrail'e yönelik suçlayıcı ifadeleri için "saçma" dediğini hatırlattı.

"Kabul etmek üzere olduğunuz bir devlet başkanının sözlerini alenen kınamak pek alışıldık bir durum değil" denilen analizde, bu durumun "yüksek gerilimin" yansıması olduğu vurgulandı.

Scholz, 14 Kasım'da Berlin'de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında "İsrail insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı duyan ve bu doğrultuda hareket etmeye kararlı bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar, saçmadır" demişti.

Irish Times: Soğuk bir karşılama olabilir

İrlanda merkezli The Irish Times ise haberinde, "Erdoğan ziyareti için Berlin'e vardığında soğuk bir karşılama bekleyebilir" başlıklı bir haber yayınladı.

Analizde şu ifadeler yer aldı: "Almanlar sürtüşmenin bile sıcaklık yarattığını söylemeyi severler, bu gözlem Cuma günü Erdoğan'ın ziyareti için Berlin'e gelmesiyle pratikte test edilecek."

(NT)