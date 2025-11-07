“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması

Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümü Arş. Gör. Dr. A.A.'nın öğrencilerini taciz ettiğine yönelik iddiaların soruşturulması talebiyle gerçekleştirilen eyleme katılan öğrencilere disiplin soruşturması açıldı.

20 Ekim 2025’te Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, öğrencilere “disiplin soruşturması kapsamında savunma daveti” gönderdi. Yazıda, fakülte önünde izinsiz gösteriyle disiplin düzenini bozdukları iddia edilen öğrencilerin, 2547 sayılı Kanun’un 54. maddesi uyarınca 3 Kasım 2025’te dekanlık binasında savunmaya çağrıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin bianet’e konuşan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Maral Erdem* üniversitenin tutumunu kabul edilemez bulduğunu belirtirken üniversite yönetiminin öğrenciyi değil tacizci hocasını koruduğunu ancak öğrenciler olarak tacize karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Avukat Tarcan: Öğrencilerin soruşturulması hukuka aykırı

Soruşturma kapsamında bazı öğrencilerin avukatlığını yapan Umutcan Tarcan da bianet’e şunları söyledi:

“İlgili akademisyen geçtiğimiz aylarda kimi öğrenciler ve sosyal medya sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunmuş, savcı ise yürütülen soruşturmanın sonucunda konu olan eylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti. Dolayısıyla üniversitenin bu karara bağlı kalması gerekmektedir.”

Tarcan, taciz iddialarıyla gündeme gelen bir akademisyenin çalıştığı kurum tarafından soruşturulmasının talep edilmesinden doğal bir şey olmadığını belirtirken, öğrencilerin nasıl şeref ve haysiyet zedeleyici eylemde bulunduğunu ise anlamakta zorlandıklarını söyledi:

“Şeref ve haysiyet zedeleyici eylemin nasıl gerçekleştirildiğine dair tarafımıza verilmiş bir isnat yok. Yalnızca “fakülte önünde izinsiz gösteri düzenleyerek disiplin düzenini bozucu eylemlerde bulunmak” diye bir iddia var. İddia bundan ibaret ise bu açıkça ifade özgürlüğünün ihlalidir. Hukuk güvenliğini yok saymaktadır. Nitekim, biz bu soruşturmanın en kısa sürede iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Eğitim-Sen: Rektörlük ceza vermişti, sendikanın soruşturması sürüyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Metin Temel de bianet’in sorularını yanıtladı.

Dr. A.A.'nın 6 ay önce sendikaya gelerek “KOÜ Öğrencilerinin Sesi” isimli sayfadan şikayetçi olduğunu söylediğinde olaylardan haberdar olduğunu belirten Temel, kendisine üniversite ve sendika tarafından soruşturma açıldığını, hem dekanlık hem de rektörlük tarafından kademe durdurma cezası aldığını; ancak Dr. A. itirazının usülden kabul edildiğini ve cezanın iptal edilerek soruşturmanın yeniden başlatıldığını söyledi.

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi disiplin kurulunun yürüttüğü soruşturmanın da sonuçlandığını ve dosyanın genel merkeze gönderildiğini belirten Temel, Dr. A. hakkındaki iddiaların doğru olması durumunda kendisinin üyeliğinin askıya alınacağını ve Eğitim-Sen tüzüğü gereği ilk kongrede ihraç edileceğini söyledi.Temel, şube disiplin kurulunun verdiği karara dair bilgisi olmadığını söyledi.

Öğrencinin ismi kendi talebi üzerine değiştirdik.

