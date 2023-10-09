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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 12:26
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 12:42
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Taciz protestosuna katılan 8 kadına pankart soruşturması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla suçlanıyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/taciz-protestosuna-katilan-8-kadina-pankart-sorusturmasi.jpg
JinNews

Van’da, 1 Ekim günü Maraş Caddesi üzerinde 6 uzman çavuşun 2 kadını taciz etmesini, Star Dernek binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasıyla protesto eden kadınlar hakkında soruşturma açıldı.

JinNews’in haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla suçlanıyor. 

İfadeye çağırılan kadınların isimleri şöyle: STAR Kadın Derneği yöneticilerinden Sevgi Özdinç, Serap Güvenç, Rojbin Bor, derneğin avukatlarından Zeynep Demir, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Wan İl Eşbaşkanı Handan Karakoyun ve TJA aktivisti Aynur Tarhan. 

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(EMK)

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