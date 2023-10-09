Taciz protestosuna katılan 8 kadına pankart soruşturması

Van’da, 1 Ekim günü Maraş Caddesi üzerinde 6 uzman çavuşun 2 kadını taciz etmesini, Star Dernek binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasıyla protesto eden kadınlar hakkında soruşturma açıldı.

JinNews’in haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla suçlanıyor.

İfadeye çağırılan kadınların isimleri şöyle: STAR Kadın Derneği yöneticilerinden Sevgi Özdinç, Serap Güvenç, Rojbin Bor, derneğin avukatlarından Zeynep Demir, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Wan İl Eşbaşkanı Handan Karakoyun ve TJA aktivisti Aynur Tarhan.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)