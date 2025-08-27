ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 16:52
3 dk Okuma

Taciz nedir, flört nedir?

Taciz kavramının sıklıkla yanlış anlaşılabildiğini belirten psikiyatrist Arzu Erkan, flört ve kur ile taciz arasındaki farkları örneklerle anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Taciz nedir, flört nedir?

Psikiyatrist Arzu Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı 20 maddelik bir paylaşım dizisiyle, “ne tacizdir, ne değildir?” sorusuna yanıt verdi.

Taciz kavramının sıklıkla yanlış anlaşılabildiğini belirten Erkan, flört ve kur ile taciz arasındaki farkları örneklerle anlattı.

Erkan’ın paylaşımları şöyle:

1. Flört mü taciz mi?

“Flört, kur olumlu hisler uyandırıyorsa hoş; kişi taciz ve baskı hissediyor, bundan rahatsız oluyor ve buna rağmen sürdürülüyorsa tacizdir. İstemediğinizi belirttiğiniz, reddettiğiniz, mesafe ve sınır koyduğunuz halde kişi devam ediyorsa bu tacizdir.”

2. Mesleki ya da sosyal baskı da tacizdir

“Koyduğunuz sınırdan dolayı mesleki, sosyal ya da akademik olarak hayatınız zorlaştırılıyorsa bu da tacizdir. *‘Hayır’, ‘hayır’dır.”

8. Manipülatör imaj

“Bu kişilerin usta manipülatör oldukları için farklı kimselerle farklı ilişkiler kurarak ‘saygın, güvenilir’ imaj çizdikleri görülür. Maruz kalan kişi kendini sorgular, yalnızlaşır.”

9. Sinsi taciz

“Fail ara ara geri, sonra yeniden ileri hamle yapar. Maruz kalan elinde kanıt olmadan sinsi bir taciz altında kalır.”

10. Aklı karışan mağdur

“Şikâyet etmek aklına gelse de cesaret edemez. Konuyu açtığında başkalarına da yapıldığını öğrenebilir. Bu durum ‘birlikte idare etme’ye dönüşür.”

11. Normalleştirme

“Tacizcinin davranışları çoğu zaman ‘sapıktır ama iyi çocuktur’ gibi ifadelerle normalleştirilir. Bazı kadınlar adeta ‘kurban edilir’.”

12. Çelişkili kimlikler

“Fail evli, çocuklu, entelektüel, kadın hakları savunucusu biri olabilir. Suçu ortaya çıktığında savunanı boldur.”

13. Dayanışmanın önemi

“Tacizden sağ kalanlar ve sivil toplum örgütleri mağduru çok iyi anlar, dayanışmayla bir kişinin daha hayatta kalmasını sağlar.”

14–15. İtibar ve iftira iddiası

“Kadının ‘iftira attığı’ iddiası erkeğin itibarını kadınınkinden yüksek görür. Kadın neden iftira atsın ki? Bu eril kibirdir.”

16. Faille dayanışma

“Faili koruyan, mağduru yalnızlaştıran herkes potansiyel faildir. Tanık olunmadıkça ‘yapmamıştır’ denilemez.”

17. Sosyal yaptırım

“İtibar, unvan, şöhret şiddeti gizlememeli. Failin bulunduğu alanlardan uzaklaştırılması, boykot edilmesi gerekir.”

18. Düzeni yıkmak

“Mağdurlar ses çıkardıkça ve dayanışma büyüdükçe, faillerin kurduğu düzen yıkılacak.”

19. Öneriler

“Dayanışmak, psikolojik destek almak, STK’larla temas kurmak, bilgi verici yayınları takip etmek, yasal haklarını bilmek önemli.”

20. Son söz

“6284 sayılı yasa sadece ev içi şiddeti değil, her türden şiddet karşısında mağduru korur. Bu yasaya sahip çıkmalı ve işlerlik kazanması için mücadele etmeliyiz."

(EMK)

ifşa ifşa kültürü Psikiyatrist Arzu Erkan- Yüce arzu erkan-yüce taciz davaları taciz iddiaları
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
Metroda gizli çekim taciz sayılmadı
13 Ağustos 2025
Feministler: Gözaltında şiddetin tacizin tanığıyız
12 Nisan 2025
Feministlerden gözaltında taciz, çıplak arama protestosu: Failler cezalandırılsın
5 Nisan 2025
Feministler, gözaltında tacize karşı sokağa çıkıyor
3 Nisan 2025
Polis tacizini açıklayan kadının avukatları suç duyurusu yaptı
27 Mart 2025
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI
Adem Sözüer: Yargısal taciz uygulamasının örneklerinden biri
25 Şubat 2025
