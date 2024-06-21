Tacikistan'da başörtüsü yasağı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman "ülke kültürüne yabancı kıyafet" olarak görülen türban, başörtüsü ve diğer tüm "İslami semboller"in kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

Rahman, aralarında başörtüsüne yasak getiren “Gelenek ve Merasimlerin Düzenlenmesi” ve “Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi Sorumluluğu” yasalarının da bulunduğu 35 yasa tasarısını Perşembe günü imzaladı.

Bu kapsamda ülkede ulusal kültüre aykırı kıyafetlerin kullanımı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda çocukların ev ev gezerek bayramlık isteme adeti “iyd gardak” yasaklandı.

Yasaklar, adetlerin "Tacik kültürüne yabancı" olması gerekçesine dayandırıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada yapılan kanun değişiklikleriyle milli kültürel değerlerin korunması, batıl inanç ve aşırıcılığın önlenmesi, merasim ve bayramlarda israfa yer verilmemesi amaçlandığı belirtildi.

Yasaları ihlal eden siviller 7 bin 920 Tacikistan somonisi (25 bin TL), hükümet yetkilileri 54 bin somoni (167 bin TL) ve dinsel otoriteler 57 bin 600 somoni (178 bin TL) para cezasına çarptırılacak.

Resmi sayılara göre Tacikistan'da halkın yüzde 99'u Müslüman.

Tacikistan'da başörtüsü uzun yıllardır devlet kurumları ve okullarda fiilen yasaktı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamada, başörtüsünü kamusal alanda yasaklayan yeni yasanın belirli bir yaş grubuyla sınırlı olup olmadığına açıklık getirilmiyor.

Ülkede erkeklerin sakal uzatmasına da izin verilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce erkeğin polis tarafından yollarda durdurularak sakallarının zorla traş edildiği bildirilmişti.

"Radikalleşmeye önlem"

Ocak 2016'da Tacikistan'ın Hatlon bölgesinde "radikalleşme karşıtı kampanya" kapsamında yaklaşık 13 bin kişinin sakalının kazındığı bildirilmişti.

BBC'de yer alan haberde traş edilenler yolda giderken durdurulup karakola ya da berbere götürülerek sakallarının kazındığını anlatmışlardı.

Hükümet sakal karşıtı kampanyayı Orta Asya'nın da Afganistan, Irak ya da Suriye'nin yolundan giderek radikalleşme korkusuyla açıklıyor.



(AEK)