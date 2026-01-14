tabii’den ayrımcı belgesel: Gökkuşağı Faşizmi

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT’nin dijital platformu tabii’de 18 Ocak Pazar günü “Gökkuşağı Faşizmi” adlı yeni bir belgeselin yayınlanacağını duyurdu.

Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belgeseli “aile kurumuna savaş açan, evlatları ve değerleri hedef tahtasına oturtan ideolojik bir kuşatmayı ifşa eden” bir yapım olarak tanımladı.

Söz konusu ayrımcı ve damgalayıcı belgeselin tanıtım videosunda LGBTİ+ hareketi, “bir çocuğun odasını yıkan fil” metaforu üzerinden hedef alındı.

Sobacı, ayrıca LGBTİ+ hareketini “faşizm” kavramıyla ilişkilendirdi.

"Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri..." Aile kurumuna savaş açan, evlatlarımızı ve değerlerimizi hedef tahtasına oturtan bir ideolojik kuşatmayı ifşa ediyoruz. Yeni #tabii orijinal belgeseli "Gökkuşağı Faşizmi", 18 Ocak Pazar günü @tabiiresmi 'de. #GökkuşağıFaşizmi pic.twitter.com/GyS7jjNJWZ

Tepkiler

TRT yönetiminin ve tabii platformunun içeriği, kamusal kaynaklarla yayın yapan bir kurumun LGBTİ+’lara yönelik damgalayıcı, dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylemleri yaygınlaştırdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Gazeteci İrfan Değirmenci: “Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan bir emekli, soğuktan donmamak için sığındığı arabada yanarak can verdi. 25 yıllık iktidarın üzerini örtemediği buz gibi gerçek budur. Yoksul halkın öfkesini, yoksulluğunun sebebi olan sisteme ve iktidara değil nefret unsuruna dönüştürülmek istenen komşusuna yöneltmek, faşizmin ta kendisidir ve rengi yoktur, kapkaradır! Hepimizin vergileriyle kamu yayıncılığı yapmanız gerekirken içimizden birilerini hedef gösteremez, hayatlarımızı tehlikeye atamaz, nefret suçu işleyemezsiniz.”

Gazeteci Burcu Karakaş: “Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesörlük kadrosu verilmiş bir kişinin faşizmin ne olduğunu bilmemesi şüphesiz ki ülkemizdeki eğitim sistemi hakkında soru işaretleri yaratıyor.”

Ankara Gökkuşağı Aile Grubu (GALADER) aktivisti ve LGBTİ+ çocuk babası Atilla Dirim: “Bu büyük bir çarpıtma ve yalan. LGBTİ+ varoluşu kimseye bir şey dayatmıyor, zaten cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim dayatmayla, iknayla, özendirmeyle vs. değişecek bir şey değil, aksine, LGBTİ+'lara heteronormativite dayatılıyor. Sizin yaptığınız mevcut ekonomik ve buna bağlı olarak gelişen sosyal çöküşün neden olduğu öfkeyi başka yere kanalize etmek. Bir de, o filden ne istediniz? Bari hayvanları rahat bırakın!”

“Refika” ve “Dükkân” markalarının yaratıcısı, LGBTİ+ çocuk annesi Defne Koryürek: “Aile en temel dayanışma ünitesidir. Bizzat kendi çocuğunu yöneliminden dolayı dışlayan bir dayanışma, dayanışma da olamaz, aile de. Delirmeyin. Çocuklarınızı haysiyetli ve diğerkam yetiştirin, yeter. Toplum kendiliğinden kuvvetlenir.”

İhraç öğretmen Acun Karadağ: “Argümanlarındaki kavramların bile Sol’a ait olması, Sol’un sağı tanımlamak için ürettiği sözcükler olması… Faşizm Kapitalizm’in zorbalık aracıdır, gericidir. Bunu bile bilmemeleri…” (TY)