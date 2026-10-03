T24’ün yeni kullanıcı adlı X hesabına da erişim engeli

İnternet sitesi ve 1,9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirilen T24’ün, kullanıcı adını değiştirerek kullanmayı sürdürdüğü hesabı da erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesinin aktardığına göre T24’ün @t24comtr_ kullanıcı adlı hesabına “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

T24’ün @t24comtr kullanıcı adlı X hesabı, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 29 Eylül 2026 tarihli ve 2026/8894 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

X’in hesabı Türkiye’den görünmez kılmamasının ardından hesabın kullanıcı adı @t24comtr’den @t24comtr_ olarak değiştirilmişti.

Erişime engellenen T24, okurlarını mobil uygulamaya yönlendirdi

T24’ün sitesi de engellenmişti

Aynı kararla T24’ün internet sitesine de erişim engeli getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın “Ailem Güvende” adı altında yürütülen soruşturma kapsamında alındığını açıklamış, T24’te yaklaşık bir yıl içinde yayımlanan 118 içeriğin “LGBT propagandası niteliğinde” olduğunu öne sürmüştü.

İFÖD’ün aktardığı kararda söz konusu yayınların “Türk aile yapısının zayıflatılmasına yönelik” olduğu iddiası da yer almıştı.

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşunun sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Yakın dönemde soL Haber, Evrensel ve Kısa Dalga’nın X hesapları da erişime engellenen medya kuruluşları arasında yer aldı.

(NÖ)