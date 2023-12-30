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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 16:46
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 17:25
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T24’ün Sinan Ateş cinayeti haberine soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, haberin, “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği, masumiyet karinesini zedelemeye neden olacak değerlendirmelere sebebiyet verdiği” savunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
T24’ün Sinan Ateş cinayeti haberine soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 Ankara muhabiri Asuman Aranca’nın “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!” başlıklı haberiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, T24’ün haberi “adli soruşturmanın gizliliği kuralına ve mezkur kısıtlama kararına aykırı” olarak nitelendirildi, söz konusu haberin “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek, delillerin karartılmasına ve/veya maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli, ayrıca masumiyet karinesini zedelemeye neden olacak” içeriğe sahip olduğu savunuldu.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu haber ve benzeri paylaşımlarda bulunarak soruşturma kapsamında, gizli tutulması gereken kararların ve yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden, açıklayan kişi veya kişiler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 285. maddesi kapsamında Gizliliğin İhlali suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Önderoğlu: Bu adalete güven getirmenin iyi bir yolu değil

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, soruşturmaya ilişkin, "Sinan Ateş cinayetine dair soruşturmada bir yıldır süren kısıtlama güven getirmedi. Kararlılıkla gerçeğin ve tutarsızlıkların peşinden giden gazeteciler ise 'gizliliği ihlal'den soruşturma geçirmeye başladı. Bu adalete güven getirmenin iyi bir yolu değil!" ifadelerini kullandı.

(VC)

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