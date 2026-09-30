T24’ün internet sitesi erişime engellendi

“Ailem Güvende” adıyla yürütülen soruşturma kapsamında medyaya yönelik sansür uygulamalarına bir yenisi eklendi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi. Site 17.16 itibarı ile erişime engellendi. Karar, t24 yöneticilerine tebliğ edildi.

Karar, uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatma kararının T24’te son bir yıl içinde yayımlandığı belirtilen 118 içerik gerekçe gösterilerek alındığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu haberlerin “LGBT propagandası” olduğunu iddia etti.

Başsavcılığın açıklamasında şöyle denildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu ‘Ailem Güvende’ soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.”

t24'ün konuya dair haberinde de şu bilgi yer aldı:

"T24'e resmî olarak tebliğ edilmeyen ancak Adalet Bakanlığı'nın WhatsApp gruplarında paylaşılan metin, kararın kapsamına ilişkin olarak soru işaretleri yarattı. Kapatma kararının; T24'ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra bütün yayınını kapsayıp kapsamadığı konusunda henüz T24'e tebligat verilmedi, bilgi verilmedi."

"Gazetecilik susturulamaz"

Yeni Parti Adana Milletvekilil Burhanettin Bulut X’te şu paylaşımı yaptı:

“T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararı, demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Bir haber portalını susturmak, yalnızca bir yayın organını değil; toplumun gerçeklere ulaşma hakkını, özgür düşünceyi ve demokratik hayatı susturmaya çalışmaktır. Sansürle, yasakla, baskıyla gazetecilik susturulamaz.”

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği X'te şu açıklamayı yaptı:

"T24 hakkında kapatma kararı T24'ün internet haber portalı ve sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı verildi. Kararın, son 1 yıl içinde 'LGBT propagandası' niteliği taşıyan 118 içerik nedeniyle verildiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

t24 Ankara Temsilcisi ve Genel Yayın Koordinatörü Gökçer Tahincioğlu X'te şu paylşımı yaptı:

"Onlarca basın emekçisinin, gazetecinin çalıştığı kurum için özenle yürütülen iftira kampanyası sonucu bu kadar ağır bir karar verilebiliyor. Ne söylesek az!"

DEM Parti şu açıklamayı yaptı:

"Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez. Demokrasi ve çoğulculuğun gereği farklılıklarla bir arada yaşamdır. Haber alma hakkına yönelik yapılan hak gaspları son bulmalıdır."

Onlarca basın emekçisinin, gazetecinin çalıştığı kurum için özenle yürütülen iftira kampanyası sonucu bu kadar ağır bir karar verilebiliyor. Ne söylesek az! https://t.co/AERonyZCHH — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) September 30, 2026

*5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 5. fıkrasında, “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir” hükmü yer alıyor.

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