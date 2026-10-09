T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi

T24 hakkında 30 Eylül'de 'erişim engeli' kararı verilmiş, T24 bunun üzerine 1 Ekim'de karara itiraz etmişti.

İtiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce bugün (9 Eylül) reddedildi. T24 kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacağını duyurdu.

T24’ün yeni kullanıcı adlı X hesabına da erişim engeli

Sansür dalgası

'Ailem Güvende’ operasyonları kapsamında gazete, gazeteciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce yurttaşın sosyal medya hesapları bu dalga içinde kapatıldı. 30 Eylül'de ise İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

Kararın, son 1 yıl içinde 'LGBT propagandası niteliği taşıyan 118 içerik' nedeniyle verildiği kaydedildi.

1250’ye yakın akademisyenden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

Erişim engeli dört saatte uygulanıyor, T24’ün itirazı beş gündür bekliyor

T24 itiraz etti

Hâkimlikçe verilen kararda, erişim engeline gerekçe gösterilen içeriklerde yer alan yazıların “olgusal bilgi/haberden ziyade köşe yazarlarının fikirlerini yansıtan değer yargıları olduğu” belirtildi. Hâkimlik kararının “anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ağır şekilde ihlal ettiği” belirtilirken, “Anılan değer yargısı içeren köşe yazılarıyla, Türk toplumu ve aile yapısının ne şekilde zayıflatıldığı somutlaştırılmamış ve böylesine soyut kavramlarla 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesinde belirtilen hukuki amaçlar arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamamıştır. İlk derece mahkemesinin haber sitesine getirdiği erişim engeli kararındaki orantısızlık açık bir dijital tahakküm düzeni ve toplumsal sansürdür” denildi.

bianet’in X hesabına ikinci sansür

Dilekçede, "son 1 yıldaki 118 yazıyı" kaleme aldığı iddia edilen 57 yazarın 22'sinin, yıllar önce T24'ten ayrıldıkları, yazıların bazılarının 5, 10, 15 yıl öncesinde kaleme alındığı, karara konu yazılarla ilgili araştırmanın Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunan “toplu sanal devriye” yöntemiyle yapıldığı vurgulandı. 1 yıl içinde yazıldığı iddia edilen 118 içeriğin sadece 21 tanesinin son bir yıl içinde kaleme alındığı belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği dahil en az 88 hesaba erişim engeli

Dilekçede, "Somut durumdan da anlaşılacağı üzere; hukuka aykırı da olsa, içeriklerin her biri tek tek engellenebilecekken ve bu durum teknik olarak da mümkünken, haber sitesinin tamamına (t24.com.tr adresine) erişim engeli getirmek orantısız, hakkın özünü zedeleyen, ölçülülük ilkesine aykırı kanunun lafzına ve amacına aykırı, anayasal güvence altında bulunan ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere mülkiyet hakkını da ihlal eden açık ve ağır bir müdahaledir" denidi.

Dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebini önce reddeden hâkimliğin itiraz üzerine aynı talebi neden kabul ettiğinin de kararda gerekçelendirilmediğine işaret edildi.

Karar AYM’ye taşınacak

T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz bugün reddedildi. Gazete, kararı AYM'ye taşıyacağını duyurdu.

(FY)