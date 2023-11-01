T24'ten Tolga Şardan MİT'in "Yargı Raporu"nu haberleştirdiği için tutuklandı

T24 yazarı haberci Tolga Şardan, 31 Ekim Salı günkü "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında Ankara'da tutuklandı.

Şardan, SEGBİS üzerinden Ankara'dan İstanbul'a bağlanarak savcılık tarafından sorgulandı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi ve mahkeme sorgusunun ardından cezaevine götürüldü.

"Gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz"

Şardan cezaevine götürülürken söyleyeceği bir şey olup olmadığını soran gazetci arkadaşlarına "Biz gazeteciyiz..." dedi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan için "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunul[duğu] ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içerd[diği]" söylenen bir "MİT raporu"na ilişkin haber-yorumu nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda savcılık Şardan'ı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçladı ve tutuklanmasını istedi.

Bu suçun ihdas edildiği "dezenformasyon yasası" görüşülürken "yanıltıcı bilgi" kavramının kendisinin yanıltıcılığı yaygın bir tartışmanın konusu olmuş ancak iktidarın bu konudaki hukuk dışı kararlılığının önünü almak mümkün olmamıştı.

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Savcı gözaltına aldırdı

Polisin, Çarşamba sabahı soruşturma kapsamında evine giderek yaptığı bir saate yakın süren bir aramanın ardından Şardan gözaltına alınarak Ankara Adliyesine götürüldü. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorguya çekildi.

Gazeteci kuruluşları adliyede

Sorgu devam ederken Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi ve genel merkezi, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu Başkanı ve üyeleri Şardan'a destek için adliyeye geldi.

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Erdoğan'a bağlı "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" Şardan'ın tutuklanmasından sonra X hesabından yaptığı paylaşımda, MİT'in "iddia edildiği gibi bir raporu[nun] söz konusu [olmadığını]" ileri sürdü.



Ancak, eleştirenler hiçbir kanıta veya tanık beyanına dayanmayan bu açıklamanın kendisinin "dezenformasyon" içermesi olasılığının Tolga Şardan'ın "‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?" başlıklı 31 Ekim tarihli yazısındakinden daha az olmadığını belirttiler.

Tolga Şardan'ın, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir.⬇️ pic.twitter.com/C7odZOyy1u — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 1, 2023

RSF, Erol Önderoğlu: "Bir kez daha utandık"

Şardan'ın tutuklanmasının ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsicisi Erol Önderoğlu "basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının hali itibarıyla bir kez daha utandık!" dedi.

RSF’den @ErolOnderoglu: MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargıda yolsuzluk raporunu yazan @t24comtr sitesi yazarı ve 35 yıllık gazeteci #TolgaŞardan “dezenformasyon” iddiasıyla tutuklandı! Türkiye’de basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının hali itibarıyla bir kez daha utandık! pic.twitter.com/zOPWbGUcOF — RSF Türkçe (@RSF_tr) November 1, 2023

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu: "Açıklayın raporu..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasını hedef aldı: "Açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes öğrensin!…" dedi.

Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023

(AEK)