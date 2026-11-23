Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Eylül 2026'dan bu yana erişime engellenen internet gazetesi T24'ün, erişim engelinin kaldırılması için yaptığı tedbir talebini reddetti.

AYM, 2 Kasım'da oybirliğiyle aldığı ve bugün (23 Kasım) T24'e tebliğ ettiği kararda, tedbir uygulanmasını gerektirecek koşulların oluşmadığını belirtti.

Mahkeme, tedbir talebine ilişkin ret kararının başvurunun bütünü hakkında verilmiş nihai bir karar olmadığını bildirdi. AYM, başvuruyu kabul edilebilirlik yönünden ayrıca değerlendirecek.

AYM: Ciddi bir tehlike bulunduğu konusunda yeterli kanaat oluşmadı

AYM, tedbir talebini reddetme gerekçesini şöyle açıkladı:

"Başvuru dosyasında tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte başvurucunun temel haklarına, özellikle yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Bu nedenle tedbir talebinin değerlendirilmesi için başvurunun Bölüme gönderilmesine yer olmadığına, kabul edilebilirlik açısından ayrıca değerlendirilmesine 2/11/2026 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”

Ne olmuştu?

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Eylül'de T24'ü LGBTİ+ propagandası yaptığı iddiasıyla erişime engelledi. Kararın gerekçesini de İnternet Kanunu’nun 8/A maddesindeki “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasına” dayandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın “Ailem Güvende” adı altında yürütülen soruşturma kapsamında alındığını duyurdu.

T24 karara itiraz etti ancak İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Bunun üzerine T24, 16 Ekim'de AYM'ye bireysel başvuru yaptı.

T24'ün avukatları Gökhan Tekşen ve Özlem Tekşen, başvurularında erişim engelinin ifade ve basın özgürlüğünü, çalışma hürriyetini, mülkiyet hakkını ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Avukatlar, erişim engeli nedeniyle reklam gelirlerinin kesildiğini ve T24'ün gelirinin tamamına yakınını kaybettiğini belirtti. AYM'den başvurunun esası hakkında karar verinceye kadar erişim engelini kaldıracak bir tedbir kararı vermesini istedi.

Başvuruya, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ece Göztepe'nin hukuki görüşlerini içeren ek mütalaa da eklendi.

Göztepe, AYM'nin başvuruyu esastan inceleyip karara bağlayacağı tarihe kadar T24'ün erişime kapalı kalmasının telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirtti.

AYM'nin tedbir talebini reddetmesiyle T24'e yönelik erişim engeli devam edecek. Mahkeme, bireysel başvurunun kabul edilebilirlik incelemesini ise ayrıca yürütecek.

BİA MEDYA GÖZLEM | TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2026 İktidar gazeteciye sansür ve hapiste vites artırdı!

(HA)