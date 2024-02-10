SYKP Kongresinden yükselen yenilenmiş "toplumsal ittifak" çağrıları

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) üç gün sürecek 5. Olağan Genel Kongresi 9 Şubat’ta Ankara’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "devrim, sosyalizm ve demokrasi mücadelesinde ve 6 Şubat depremlerinde can verenler"e saygı duruşuyla başladı.

Kongrenin yapıldığı salonda, “Filistin’den Rojava’ya direnen halklar kazanacak!”, “Faşizme ve patriyarkaya karşı yaşasın feminist dayanışmamız!”, “İklim krizi milyonları yerinden ediyor, ekoloji mücadelesi sınıfsaldır!” ve “Kampüste, lisede, sokakta faşizme karşı omuz omuza!” pankartlarının yanında gökkuşağı bayrağı da yerini buldu.

Kongreye, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeşil Sol Parti Sözcüsü Ahmet Asena, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, DEM Parti Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti PM üyeleri Ertuğrul Soysal, Devrimci Parti Eş Genel Bakanı Elif Torun, HDP MYK üyesi Gültekin Koçdemir, Filisitin Halk Kurtuluş Cephesi temsilcisi Hasan Kahravi, Kocaeli Dayanışma Akademisi kuruclarından ve DEM Parti MYK üyesi Onur Hamzaoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) temsilcisi Tuğba Kahraman ve HDP Önceki dönem İzmir Milletvekili ve DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Çepni, Gazeteci Yazar EMEP önceki Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Yazar Gülfer Akkaya ve İnsan Hakları Derneği temsilcisi Hüseyin Küçükbalaban da katıldı.

Cavit Uğur: "Enseyi karartmıyoruz, mücadele imkanları var!"

SYKP 5. Olağan Genel Kongresi gerçekleştiriliyor



SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur:



Muhalefet dağınıktır, sosyalist hareket, demokratik hareket, DEM parti’nin açmış olduğu üçüncü yol itifakı zeminine hünüz bir araya gelmiş kabiliyet gösterebilmiş değildir. Ama halen imkanlar… pic.twitter.com/wAxI1zdRSa — Siyasi Haber (@SiyasiHaberOrg) February 9, 2024

Kongrenin açılış konuşmasını yapan SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, Dünyanın emperyalist bloklar arasında derinleşen çatışma ve karşılaşmalar arasında parçalandığı faşizmin bir uluslararası dalga halinde bütün kıtalarda egemenliği ele geçirmek üzere atakta olduğunu hatırlattı.

14 Mayıs seçimlerinde demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerinin "faşizmin kurumsallaşmasına karşı başarılı bir ittifak" oluşturmayı başaramayışlarının yol açtığı "kafa karışıklığı ve moral bozukluğunun henüz giderilememiş olması"na işaret eden Uğur, "Enseyi karartmayacağız." dedi.

"Muhalefet dağınıktır, sosyalist hareket, demokratik hareket, DEM Parti'nin açmış olduğu üçüncü yol itifakı zemininde henüz bir araya gelme kabiliyeti gösterebilmiş değildir." diyen Uğur "imkanlar[ın] varlığını [sürdürdüğü]"nü vurguladı ve ezilenlerin toplumsal ittifakının harekete geçirilmesi sorumluğunu üstlenmeye hazır olduklarını aktardı. Konuşmasını "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, herşey emeğin olacak." diyerek bitirdi.

Tuncer Bakırhan: "Toptancı bir yaklaşımımız yok”

SYKP 5. Olağan Genel Kongresi gerçekleştiriliyor...



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:



"Bu yer seçimlerinde de biz DEM Parti olarak Türkiye’de kent uzlaşısı çerçevesinde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde demokrat, emekçi dostu, faşist… pic.twitter.com/5CGyjql6BS — Siyasi Haber (@SiyasiHaberOrg) February 9, 2024

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'de hüküm süren baskıcı rejim karşısında “Ya bu sağ, ırkçı, milliyetçi, bizi yoksullaştıran sistemin politikaları karşısında pes edeceğiz, ya da Üçüncü Yol siyasetimizle emekçilerle, yoksullarla, devrimcilerle, ezilenlerle, ötekileştirilenlerle birlikte daha güçlü bir mücadele içerisine koyulacağız." dedi.

DEM Parti'nin "Mahirlerden, Denizlerden, Mazlumlardan günümüze kadar pes etmeyen bir geleneğin, bir mücadele geçmişi"nin sahibi olduğuna göndermede bulunan Bakırhan, "Emin olun biz [yerimizde] oturursak; yaşanmayacak bir Türkiye, yaşanmayacak bir bölgeyle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Bakırhan yeni ve güçlü ittifak modelleri oluşturma zorunluluğuna işaret etti: "[...] önümüzdeki dönem daha güçlü ittifaklar, daha güçlü birliktelikler, daha güçlü mücadele yol ve yöntemi bulmak gibi bir zorunluluğumuz var." dedi. ve mücadele güçlerini "daha fazla emekçilerle, daha fazla Kürtlerle, daha fazla işçilerle, kadınlarla, ekolojistlerle, feministlerle buluşma"ya çağırdı.

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine "Türkiye’de kent uzlaşısı çerçevesinde hazırlan[dığını]" dile getiren DEM Parti Genel Başkanı, "Toptancı bir yaklaşımımız yok" dedi. "Türkiye’nin birçok yerinde demokrat, emekçi dostu, faşist milliyetçi olmayan adaylarla bulunduğu kentlerde bir kent uzlaşısı çalışması yürütülüyor."

Murat Çepni: "Daha fazla örgüt, daha fazla devrim ve sosyalizm"

Ezilenlerin Sosyalist Partisi adına söz alan önceki dönem HDP İzmir Milletvekili ve DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Murat Çepni de iktidar perspektifi vurgusu yaptı: “Tüm dünyada ezilenler[in] örgütsüzleştirilmeye, sosyalizmin yok sayılmaya , devrimciler ile sosyalistler[in] iktidar perspektifinden kopuk bir sivil toplum kuruluşuna, demokratik kitle örgütü dahi değil, bir STK’ye dönüştürülmeye çalışıl[dığını]" dile getiren Çepni, öyleyse "daha fazla örgüt, daha fazla devrim ve sosyalizm demeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirz" dedi.

Ahmet Asena: "Toplumsal kesimler arasında ittifak"

Yeşil Sol Parti adına söz alan Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Asena DEM Parti'nin izleyeceği taktik hat üzerinde süre giden tartışmaların toplumsal ittifakın temellerini zedelememesi gerektiğine dikkat çekti: Asena, “[...] önümüze düşen görev, bu seçimlerden çıkacak sonucun mutlaka kurulması gereken ittifakın zedelenmemesini sağlayacak şekilde yürümek olmalıdır." dedi.

"Bu ittifak[ın] siyasal partiler arasında kurulacak bir ittifak [olmadığını]" vurgulayan Asena, "bu ittifak[ın] toplumsal kesimler arasında, emekçiler arasında, Kürtler arasında, Aleviler arasında kurulması gerekir.” dedi.

FHKC temsilcisi Kahravi: "Aynı yoldayız"

SYKP 5. Olağan Genel Kongresi gerçekleştiriliyor



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi temsilcisi Hasan Kahravi:



"Yoldaşlar, herkesin bildiği gibi, Filistin davası haklı ve meşru bir dava. Biz, bütün halklar gibi, kendi kaderimizi tayin edip Filistin Demokratik Devleti’ni kurmak… pic.twitter.com/MEasPHfSpj — Siyasi Haber (@SiyasiHaberOrg) February 9, 2024

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni (FKHC) temsilen SYKP Kongresi'ne seslenen Hasan Kahravi, "Filistin davasının haklı ve meşru bir dava" olduğunu ve "bütün halklar gibi, kendi kader[lerini] tayin edip Filistin Demokratik Devleti’ni kurmak ist[ediklerini]" dile getirerek başladığı konuşmasını "Biz, bu hedefe ulaşacağız, bundan eminiz. Filistin mücadelesi 100 yıldan beri devam eden bir mücadele ve biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz." diyerek sürdürdü.

Kahravi, kongreye "Yoldaşlar, biz sizinle aynı yoldayız." diye seslendi: "Emperyalizme karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Yaşadığımız bu coğrafyada barış, demokrasi ve kardeşliğin olmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki gelecek halkların olacak.”

Konukların konuşmalarının ardından SYKP 5. Kongresi Konferans düzenine geçerek basına kapalı olarak çalışmaya başladı. Cumartesi ve Pazar günleri gündemindeki konuları görüşmeye devam edecek olan Kongre yeni Eş Başkanlar, PM ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle sona erecek.

(AEK)