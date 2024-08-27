ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 12:33
2 dk Okuma

Suzan İşbilen: Saldırılara sessiz kalınırsa Diyarbakır’la sınırlı kalmaz

Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen, "90'ların karanlık dönemini hatırlatan saldırılarla karşı karşıyayız" diyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Görselde, bir kadın açık hava ortamında poz vermekte. Kadının üzerinde, canlı ve renkli desenlere sahip bir bluz bulunuyor. Bluzda çeşitli çiçek ve geometrik desenler dikkat çekiyor. Kadının (Suzan İşbilen) omzunda ince bir askılı çanta asılı. Arka planda, park gibi bir alanda ağaçlar ve yeşil bitki örtüsü göze çarpıyor. Kadın, ciddi ve hafifçe düşünceli bir ifadeyle kameraya bakıyor. Arka planda birkaç kişi, günlük aktiviteleriyle meşgul, bisiklete binen bir kişi ve oturan insanlar dikkat çekiyor. Fotoğraf genel olarak doğal bir ortamda çekilmiş ve kadın, sade bir görünüm sergiliyor.
Fotoğraf: Jinnews

Diyarbakır merkezli Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen, Diyarbakır’da bazı kafe ve dans okullarına yönelik gerçekleştirilen "tekbir"li saldırılara dair bianet’e konuştu.

Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı
Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı
26 Ağustos 2024

“1990’ları hatırlattı”

İşbilen, bu saldırıların 90’lı yıllarda bölgede yaşanan faili meçhul cinayetler ve toplumu sindirmeye yönelik şiddet olaylarını hatırlattığını belirtti.

İşbilen, 90'lı yıllarda Kürt halkına yönelik faili meçhul cinayetlerin ve şiddetin arkasında genellikle Hizbullah benzeri yapılar olduğunu ve bu grupların saldırılarına karşı devletin uzun bir süre sessiz kaldığını söyledi.

“Talepler bastırılıyor”

Son dönemde benzer zihniyetin yeniden ortaya çıkmaya başladığını belirten İşbilen, "Bu saldırılar, toplumu sindirme ve demokratik talepleri bastırma amacı taşıyor. O dönemde olduğu gibi, bugün de aynı taleplerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

“İktidar makbul kadın yaratmak istiyor”

Kadınların geçmişten gelen mücadelelerinin bu tür saldırılarla hedef alındığını belirten İşbilen, iktidarın gerici ittifaklar kurarak gelişen kadın mücadelesine karşı tahammülsüz olduğunu vurguladı. Özellikle HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yapılan ittifakların kadın haklarına yönelik tehdit oluşturduğunu ifade eden İşbilen, "İktidar, kadını evine hapseden, makul kadın yaratma çabasında. Ancak kadın mücadelesi bu baskılara karşı duracaktır" dedi.

Toplumsal mücadele çağrısı

Suzan İşbilen, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmanın tehlikelerine dikkat çekerek, "Bu saldırılar sadece Diyarbakır’la sınırlı kalmaz, tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Bugün Diyarbakır'da yaşananlar, yarın Türkiye'nin diğer şehirlerine de sıçrayabilir. Bu yüzden tüm Türkiye'nin bu saldırılar karşısında birlikte durması gerekiyor" dedi. İşbilen, toplumsal mücadele çağrısı yaptı.

Diyarbakır’daki saldırılardan bazıları

Özel dans okulu Swing Amed, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Nâzım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta, 9 Haziran’da açık alanda bir dans etkinliği düzenledi.

Dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans etkinliğine müdahale etti ve katılımcıların parktan ayrılmasını istedi.

Güneydoğu Ekspres’te yer alan habere göre, etkinliğe katılanlar alandan ayrılmayınca grup, etkinliğe katılan yurttaşlara saldırdı. Üzerlerine sandalye fırlatılan yurttaşlardan bazıları çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayanlar saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Diyarbakır’da bir grup 22 Haziran akşamı Burger King ve Starbucks’a saldırdı. Tekbir getiren grup, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

24 Haziran’da İçişleri Bakanlığı saldırganların gözaltına alındığını açıkladı. Sonrasında serbest bırakıldılar.

Diyarbakır’ın tarihi Suriçi bölgesinde 11 Temmuz gecesi Karga ve Hewş kafelerine silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi. Aynı cafeye dün de (26 Ağustos) saldırı oldu. Saldırganlar serbest bırakıldı.

(EMK)

Hizbullah rosa kadın derneği diyarbakır'da saldırı Hizbullahçı terör erkek şiddeti swimming
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı
26 Ağustos 2024
/haber/diyarbakir-daki-hews-cafe-ye-ikinci-saldiri-saldirganlar-serbest-birakildi-298970
Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil
6 Ağustos 2024
/haber/diyarbakirda-tekbirli-saldirilar-kadinlar-guvende-degil-298277
DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ ADALET KAYA ANLATIYOR
Diyarbakır'da "tekbirli saldırıların" kadınlar üzerindeki etkisi ne?
6 Ağustos 2024
/haber/diyarbakir-da-tekbirli-saldirilarin-kadinlar-uzerindeki-etkisi-ne-298276
“90'LARIN HİZBULLAH'I GERİ Mİ DÖNÜYOR?"
DEM Parti'den Diyarbakır'daki kafelere saldırılara dair Meclis Araştırması talebi
16 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-diyarbakir-daki-kafelere-saldirilara-dair-meclis-arastirmasi-talebi-297517
Diyarbakır’da saldırıya uğrayan kafe sahibi: Faillerimiz ortadadır
13 Temmuz 2024
/haber/diyarbakirda-saldiriya-ugrayan-kafe-sahibi-faillerimiz-ortadadir-297470
Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı
12 Temmuz 2024
/haber/diyarbakir-surda-iki-kafeye-saldiri-297416
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı
26 Ağustos 2024
/haber/diyarbakir-daki-hews-cafe-ye-ikinci-saldiri-saldirganlar-serbest-birakildi-298970
Diyarbakır’da "Tekbir”li saldırılar: Kadınlar güvende değil
6 Ağustos 2024
/haber/diyarbakirda-tekbirli-saldirilar-kadinlar-guvende-degil-298277
DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ ADALET KAYA ANLATIYOR
Diyarbakır'da "tekbirli saldırıların" kadınlar üzerindeki etkisi ne?
6 Ağustos 2024
/haber/diyarbakir-da-tekbirli-saldirilarin-kadinlar-uzerindeki-etkisi-ne-298276
“90'LARIN HİZBULLAH'I GERİ Mİ DÖNÜYOR?"
DEM Parti'den Diyarbakır'daki kafelere saldırılara dair Meclis Araştırması talebi
16 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-den-diyarbakir-daki-kafelere-saldirilara-dair-meclis-arastirmasi-talebi-297517
Diyarbakır’da saldırıya uğrayan kafe sahibi: Faillerimiz ortadadır
13 Temmuz 2024
/haber/diyarbakirda-saldiriya-ugrayan-kafe-sahibi-faillerimiz-ortadadir-297470
Diyarbakır Sur’da iki kafeye saldırı
12 Temmuz 2024
/haber/diyarbakir-surda-iki-kafeye-saldiri-297416
diğer yazıları
Gazeteci Kazım Kızıl: İzmir yangınında da gerçeğin üstü örtülmek isteniyor
26 Ağustos 2024
Gazeteci Kazım Kızıl: İzmir yangınında da gerçeğin üstü örtülmek isteniyor
KADINLARIN GÜNDEMİ
Küçük Narin, büyük umut: Birlikte bulalım
25 Ağustos 2024
Küçük Narin, büyük umut: Birlikte bulalım
Mülakatta elenen öğretmen, CİMER’den yanıt alamadı: Adaletsizliği kabul etmiyorum
23 Ağustos 2024
Mülakatta elenen öğretmen, CİMER’den yanıt alamadı: Adaletsizliği kabul etmiyorum
İlhan Sami Çomak’ın tahliyesini engelleyen Cezaevi İdare Kurulları nasıl çalışıyor?
23 Ağustos 2024
İlhan Sami Çomak’ın tahliyesini engelleyen Cezaevi İdare Kurulları nasıl çalışıyor?
Suavi’den Seydişehir Belediyesi’ne: İptal edecekseniz neden çağırdınız?
22 Ağustos 2024
Suavi’den Seydişehir Belediyesi’ne: İptal edecekseniz neden çağırdınız?
Sayfa Başına Git