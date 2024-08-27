Suzan İşbilen: Saldırılara sessiz kalınırsa Diyarbakır’la sınırlı kalmaz

Diyarbakır merkezli Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen, Diyarbakır’da bazı kafe ve dans okullarına yönelik gerçekleştirilen "tekbir"li saldırılara dair bianet’e konuştu.

Diyarbakır'daki Hewş Cafe'ye ikinci saldırı: Saldırganlar serbest bırakıldı

“1990’ları hatırlattı”

İşbilen, bu saldırıların 90’lı yıllarda bölgede yaşanan faili meçhul cinayetler ve toplumu sindirmeye yönelik şiddet olaylarını hatırlattığını belirtti.

İşbilen, 90'lı yıllarda Kürt halkına yönelik faili meçhul cinayetlerin ve şiddetin arkasında genellikle Hizbullah benzeri yapılar olduğunu ve bu grupların saldırılarına karşı devletin uzun bir süre sessiz kaldığını söyledi.

“Talepler bastırılıyor”

Son dönemde benzer zihniyetin yeniden ortaya çıkmaya başladığını belirten İşbilen, "Bu saldırılar, toplumu sindirme ve demokratik talepleri bastırma amacı taşıyor. O dönemde olduğu gibi, bugün de aynı taleplerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

“İktidar makbul kadın yaratmak istiyor”

Kadınların geçmişten gelen mücadelelerinin bu tür saldırılarla hedef alındığını belirten İşbilen, iktidarın gerici ittifaklar kurarak gelişen kadın mücadelesine karşı tahammülsüz olduğunu vurguladı. Özellikle HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yapılan ittifakların kadın haklarına yönelik tehdit oluşturduğunu ifade eden İşbilen, "İktidar, kadını evine hapseden, makul kadın yaratma çabasında. Ancak kadın mücadelesi bu baskılara karşı duracaktır" dedi.

Toplumsal mücadele çağrısı

Suzan İşbilen, bu tür saldırılara karşı sessiz kalmanın tehlikelerine dikkat çekerek, "Bu saldırılar sadece Diyarbakır’la sınırlı kalmaz, tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Bugün Diyarbakır'da yaşananlar, yarın Türkiye'nin diğer şehirlerine de sıçrayabilir. Bu yüzden tüm Türkiye'nin bu saldırılar karşısında birlikte durması gerekiyor" dedi. İşbilen, toplumsal mücadele çağrısı yaptı.

Diyarbakır’daki saldırılardan bazıları Özel dans okulu Swing Amed, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Nâzım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Tema Park’ta, 9 Haziran’da açık alanda bir dans etkinliği düzenledi. Dans gösterisinin başlamasıyla parka gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup, “Tekbir-Allah-u Ekber” sloganları atarak dans etkinliğine müdahale etti ve katılımcıların parktan ayrılmasını istedi. Güneydoğu Ekspres’te yer alan habere göre, etkinliğe katılanlar alandan ayrılmayınca grup, etkinliğe katılan yurttaşlara saldırdı. Üzerlerine sandalye fırlatılan yurttaşlardan bazıları çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayanlar saldırganlardan şikâyetçi oldu. Diyarbakır’da bir grup 22 Haziran akşamı Burger King ve Starbucks’a saldırdı. Tekbir getiren grup, "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı. 24 Haziran’da İçişleri Bakanlığı saldırganların gözaltına alındığını açıkladı. Sonrasında serbest bırakıldılar. Diyarbakır’ın tarihi Suriçi bölgesinde 11 Temmuz gecesi Karga ve Hewş kafelerine silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi. Aynı cafeye dün de (26 Ağustos) saldırı oldu. Saldırganlar serbest bırakıldı.

(EMK)