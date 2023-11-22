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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2023 14:00
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"Suyun içilip içilemediğine dair resmi kanallar hâlâ açıklama yapmadı"

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, "Adıyaman'da suyun içilip içilemediğine dair resmi kanallar hâlâ bir açıklama yapmadı. Çocuklarda ishal vakaları artıyor" diyor.

İlke Cambazoğlu
İlke Cambazoğlu

İlke Cambazoğlu

20 Kasım Çocuk Hakları Gününde başladığımız "Adıyaman'da Çocuk Hakları: 6 Gün, 6 Gündem" haber dizisinin üçüncü gününde Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun sorularımızı yanıtladı.

Tosun, deprem sonrası çocuklar arasında en yaygın olan ve ileride risk teşkil edebilecek hastalıklarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:  

"Çocuklarda toza maruziyet çok fazla. Bu tozdan dolayı çok fazla alerjik reaksiyonlar meydana geldi. Özellikle alerjik konjonktivitler ve alerjik alt solunum yolları enfeksiyonları arttı. Astım vakaları ve dirençli öksürükler arttı. Havadaki toz miktarı ve asbest çocukların akciğerlerine yapıştığı sürece büyük problem olabilecek hastalıklar artabilir.

"Zaten su durumu malum, suyun içilip içilemediğine dair hiçbir resmi kanal bir açıklama yapmadığı için sudan dolayı ishaller de görülüyor. İshal vakaları da çocuklar arasında arttı.  Deprem döneminde bir de kızamık salgını arttı. Depremden dolayı değil tabii ama insanların Covid aşısından sonra aşı reddinin artmasından dolayı aşı oranı yüzde 95'in altına düştü. Bu da etkili oldu. 

"Aspestrisk önelem çalışması hala yapılmıyor. Hala enkazlar yıkılıyor sulama yapılmadan yerinde ayrıştırma yapılıyor. Kamyonlar açık bir şekilde naklediliyor şehir merkezinin çok yakın yerlere dökülüylor. Yıkımlara yapılırken iyice sulanması ayrıştırmanın şehin 30 kilometre uzağında olması gerekiyor." (İC/AÖ)

Kamera: Naim Aktan

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İlke Cambazoğlu
İlke Cambazoğlu
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Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans yapıyor. 2015’ten bu yana, içinde yer aldığı hak örgütleri aracılığıyla çocuklar için ve çocuklarla...

Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans yapıyor. 2015’ten bu yana, içinde yer aldığı hak örgütleri aracılığıyla çocuklar için ve çocuklarla birlikte verilen hak temelli mücadeleye katkı sunmaya çalışıyor. Çocuğun politik öznelliğinden oyun hakkına, afet durumundan çocuk yoksulluğuna, görsel kültürdeki temsillere dek çocukluğa dair tartışma yürütülen farklı alanlardaki çalışmalarda yer aldı. 6 ve 20 Şubat depremlerinin ardından, depremden etkilenen çocuklarla beraber çocuk hakları temelli çalışmalar yürütüyor.

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