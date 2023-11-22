"Suyun içilip içilemediğine dair resmi kanallar hâlâ açıklama yapmadı"

20 Kasım Çocuk Hakları Gününde başladığımız "Adıyaman'da Çocuk Hakları: 6 Gün, 6 Gündem" haber dizisinin üçüncü gününde Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun sorularımızı yanıtladı.

Tosun, deprem sonrası çocuklar arasında en yaygın olan ve ileride risk teşkil edebilecek hastalıklarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda toza maruziyet çok fazla. Bu tozdan dolayı çok fazla alerjik reaksiyonlar meydana geldi. Özellikle alerjik konjonktivitler ve alerjik alt solunum yolları enfeksiyonları arttı. Astım vakaları ve dirençli öksürükler arttı. Havadaki toz miktarı ve asbest çocukların akciğerlerine yapıştığı sürece büyük problem olabilecek hastalıklar artabilir.

"Zaten su durumu malum, suyun içilip içilemediğine dair hiçbir resmi kanal bir açıklama yapmadığı için sudan dolayı ishaller de görülüyor. İshal vakaları da çocuklar arasında arttı. Deprem döneminde bir de kızamık salgını arttı. Depremden dolayı değil tabii ama insanların Covid aşısından sonra aşı reddinin artmasından dolayı aşı oranı yüzde 95'in altına düştü. Bu da etkili oldu.

"Aspestrisk önelem çalışması hala yapılmıyor. Hala enkazlar yıkılıyor sulama yapılmadan yerinde ayrıştırma yapılıyor. Kamyonlar açık bir şekilde naklediliyor şehir merkezinin çok yakın yerlere dökülüylor. Yıkımlara yapılırken iyice sulanması ayrıştırmanın şehin 30 kilometre uzağında olması gerekiyor." (İC/AÖ)

Kamera: Naim Aktan

YARIN: ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ

"Her bina yıkıldığında gürültü, ses o travmayı yeniden hatırlatıyor"