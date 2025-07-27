"Süveyda’da kırılgan ateşkes çökme riskiyle karşı karşıya"

Suriye’nin güneyindeki Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda vilayetinde, 21 Temmuz’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen ihlaller sürüyor. Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı güçler tarafından kent merkezinden çıkarılan aşiret güçleri, kırsal bölgelerde saldırılarına devam ediyor.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bu tür eylemlerin sivillerin günlük yaşamını daha da zorlaştırdığına dikkat çekerek, tüm tarafları ateşkese uymaya ve etkilenen bölgelerdeki halkın haklarına saygı göstermeye çağırdı.

SOHR’a göre bu tehlikeli tırmanış, hâlihazırda kırılgan olan ateşkesin tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Taraflar arasında gerginliği azaltmaya yönelik ciddi bir siyasi ya da diplomatik girişimin bulunmaması, bölgede yeni bir yıkım dalgasını tetikleyebilir.

Gözlemevi ayrıca, kent merkezi ve kırsal bölgelerin bir haftadan uzun süredir kuşatma altında olduğunu, bu nedenle bölgede su sıkıntısı yaşandığını ve temel gıdaların neredeyse tamamen tükendiğini bildirdi. Suriye Kızılayı ekiplerinin yardım çalışmalarını sürdürdüğünü, ancak bu yardımların yetersiz kaldığını da vurguladı.

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DSÖ’den Süveyda açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Süveyda’daki sağlık tesislerinin büyük bir baskı altında olduğunu, sağlık çalışanlarının son derece zorlu koşullarda görev yaptığını ve sağlık hizmetlerine erişimin hâlâ ciddi bir sorun olduğunu bildirdi.

DSÖ Suriye Temsilci Vekili Dr. Christina Pethke, 25 Temmuz’da Şam’da yaptığı açıklamada, Süveyda Ulusal Hastanesi’nin kapasitesinin üzerinde çalıştığını, kentteki sağlık tesislerinin personel, elektrik, su ve temel tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Pethke ayrıca, şu ana kadar iki doktorun öldüğü, ambulansların hedef alındığı ve engellendiği, bazı hastanelerin ise geçici olarak işgal edildiği veya hasar gördüğü beş ayrı saldırıyı belgelediklerini açıkladı.

DSÖ temsilcisi, Süveyda’da yaşanan son şiddet dalgası nedeniyle 24 Temmuz itibarıyla 176 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin çoğunun evlerinden hiçbir şey almadan ayrılmak zorunda kalarak, Şam ve kırsalı ile Dera’daki geçici barınma merkezlerine sığındığını aktardı.

En az 1420 can kaybı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyda ve çevresinde yaşanan çatışmalarda meydana gelen can kayıplarının yanı sıra, saha infazları ve ciddi insan hakları ihlallerinin de gerçekleştiğini bildirdi. SOHR, İsrail’in saldırıları da dahil olmak üzere, 13 Temmuz’dan bu yana en az 1420 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kayıplarının dağılımı şu şekilde: 678 kişi (145’i sivil), Süveyda vilayetinden,

(145’i sivil), Süveyda vilayetinden, 469 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,

(40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden, 15 kişi , Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,

, Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında, 3 kişi , Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,

, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında, 2 gazeteci , Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,

, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken, 3 kişi , Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,

, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu, 250 kişi, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

(VC)