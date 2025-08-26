Süveyda’da can kaybı 1895’e yükseldi

Suriye’nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda’da ateşkese rağmen fiilî kuşatma sürerken, temmuz ayında yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik kimlik tespit çalışmalarıyla can kaybı sayısı artıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), öldürülen 116 kişinin daha kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

SOHR’a tespitine göre bu kişiler, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile onlara destek veren aşiret güçleri tarafından infaz edildi.

Böylece infaz edilenlerin sayısının 670’e ulaştığını belirten SOHR, “Aralarında kadınların, çocukların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu bu sayı, yalnızca birkaç gün süren şiddet dalgasında işlenen ihlallerin boyutunu gözler önüne seriyor” değerlendirmesinde bulundu.

SOHR, 13 Temmuz’dan bu yana çatışmalar, infazlar ve İsrail bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1895’e ulaştığını bildirdi.

Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

725 kişi (21’i çocuk olmak üzere 167’si sivil), Süveyda vilayetinden,

(21’i çocuk olmak üzere 167’si sivil), Süveyda vilayetinden, 477 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,

(40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden, 15 kişi , Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,

, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında, 3 kişi , Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,

, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında, 2 gazeteci , Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,

, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken, 3 kişi , Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,

, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu, 670 kişi (20’si sağlık çalışanı, 15’i çocuk) Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, belgeleme çalışmalarını sürdürdüğünü; sivillerin korunmasına yönelik çabalara destek vermeye ve işlenen suçları ifşa ederek bunların durdurulmasına katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, tüm tarafları ateşkese uymaya, sivilleri korumaya ve insani geçiş koridorlarını sürekli açık tutmaya çağırdı.

Süveyda kuşatma altında: "Toplu cezalandırma aracı"

