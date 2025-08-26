ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 13:36
2 dk Okuma

SOHR’UN BELGELEME ÇALIŞMALARI

Süveyda’da can kaybı 1895’e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile aşiret güçleri tarafından infaz edilen 116 kişinin daha kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Süveyda’da can kaybı 1895’e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda’da ateşkese rağmen fiilî kuşatma sürerken, temmuz ayında yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik kimlik tespit çalışmalarıyla can kaybı sayısı artıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), öldürülen 116 kişinin daha kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

SOHR’a tespitine göre bu kişiler, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile onlara destek veren aşiret güçleri tarafından infaz edildi.

BM: Suriye’de durum kırılganlığını koruyor, insani kriz bitmedi
BM: Suriye’de durum kırılganlığını koruyor, insani kriz bitmedi
22 Ağustos 2025

Böylece infaz edilenlerin sayısının 670’e ulaştığını belirten SOHR, “Aralarında kadınların, çocukların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu bu sayı, yalnızca birkaç gün süren şiddet dalgasında işlenen ihlallerin boyutunu gözler önüne seriyor” değerlendirmesinde bulundu.

SOHR, 13 Temmuz’dan bu yana çatışmalar, infazlar ve İsrail bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1895’e ulaştığını bildirdi.

“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
9 Ağustos 2025

Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

  • 725 kişi (21’i çocuk olmak üzere 167’si sivil), Süveyda vilayetinden,
  • 477 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,
  • 15 kişi, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 3 kişi, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 2 gazeteci, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,
  • 3 kişi, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,
  • 670 kişi (20’si sağlık çalışanı, 15’i çocuk) Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, belgeleme çalışmalarını sürdürdüğünü; sivillerin korunmasına yönelik çabalara destek vermeye ve işlenen suçları ifşa ederek bunların durdurulmasına katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, tüm tarafları ateşkese uymaya, sivilleri korumaya ve insani geçiş koridorlarını sürekli açık tutmaya çağırdı.

Süveyda kuşatma altında: "Toplu cezalandırma aracı"
Süveyda kuşatma altında: "Toplu cezalandırma aracı"
4 Ağustos 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
süveyda Suriye suriye insan hakları gözlemevi Dürziler sohr
ilgili haberler
Suriye’de mezhepçi saldırılar üniversitelere uzandı: Dürzi öğrenci okuldan atıldı
16 Ağustos 2025
/haber/suriyede-mezhepci-saldirilar-universitelere-uzandi-durzi-ogrenci-okuldan-atildi-310501
UNICEF'ten Süveyda'daki çocuklar için çağrı
14 Ağustos 2025
/haber/unicef-ten-suveyda-daki-cocuklar-icin-cagri-310424
Süveyda’nın gölgeleri: Suriye’de Dürzi kimliğine yönelik yeni tehditler
9 Ağustos 2025
/yazi/suveydanin-golgeleri-suriyede-durzi-kimligine-yonelik-yeni-tehditler-310246
AİLELER: "İNFAZCILAR HÜKÜMETİN ASKERİYDİ"
Süveyda katliamcıları: Bir ellerinde silah, öbüründe kamera
30 Temmuz 2025
/haber/suveyda-katliamcilari-bir-ellerinde-silah-oburunde-kamera-309944
CAN KAYBI 1420’YE YÜKSELDİ
"Süveyda’da kırılgan ateşkes çökme riskiyle karşı karşıya"
27 Temmuz 2025
/haber/suveydada-kirilgan-ateskes-cokme-riskiyle-karsi-karsiya-309868
