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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 16:46
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KUŞATMANIN GÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR

Süveyda’da can kaybı 1517’ye yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalardaki tırmanışın sürmesi ve soruna yönelik köklü çözümlerden hâlâ uzak olunmasının, daha fazla sivil kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Süveyda’da can kaybı 1517’ye yükseldi
*Suriye Kızılayı ekibi, Süveyda yolunda. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Suriye’nin güneyindeki, Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda vilayetinde, 21 Temmuz’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen, yeni yönetime bağlı güçlerin bölgeyi fiilen kuşatma altında tutmaya devam etmesi gerilimi tırmandırıyor.

Dürzi milislerin, Süveyda kırsalında yer alan Tel el-Hadid, Rimat Hazem ve Valga bölgelerindeki çeşitli güvenlik noktalarını dün (3 Ağustos) ele geçirmesinin ardından, yeni yönetime bağlı güçler karşı operasyon başlattı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, saldırılarda güvenlik güçlerine mensup çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. SANA, “Güvenlik güçleri, hızlı ve organize bir karşı operasyon ile bu noktaları geri alarak tam kontrolü yeniden sağladı,” ifadelerine yer verdi.

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Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Süveyda’daki yerel kaynaklar, Temmuz ayı sonlarından bu yana hükümetin vilayeti fiilen kuşatma altına aldığını ve Süveyda ile Şam’ı birbirine bağlayan ana yolun kapatıldığını belirtiyor. Şam yönetimi yolun kapalı olmasından Dürzi milisleri sorumlu tutarken, bağımsız gözlemciler bölgede seyahat kısıtlamaları uygulayan tarafın hükümet güçleri olduğunu ifade ediyor.

Can kaybı 1517’ye yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyda ve çevresinde yaşanan çatışmalarda meydana gelen can kayıplarının yanı sıra, saha infazları ve ciddi insan hakları ihlallerinin de gerçekleştiğini bildirdi.

SOHR, İsrail’in saldırıları da dahil olmak üzere, 13 Temmuz’dan bu yana en az 1517 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

  • 720 kişi (164’ü sivil), Süveyda vilayetinden,
  • 474 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,
  • 15 kişi, Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 3 kişi, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 2 gazeteci, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,
  • 3 kişi, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,
  • 300 kişi, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalardaki tırmanışın sürmesi ve soruna yönelik köklü çözümlerden hâlâ uzak olunmasının, daha fazla sivil kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Gözlemevi, tüm tarafları ateşkese uymaya, sivilleri korumaya ve insani geçiş koridorlarını sürekli açık tutmaya çağırdı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
süveyda Dürzi milisler Dürziler Suriye
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