Süveyda katliamcıları: Bir ellerinde silah, öbüründe kamera

Reuters doğruladığı üç video kaydında, askeri üniformalı katliamcıların Suriye'nin güneyinde silahsız sivil Dürziler'i infaz ettiğini belirledi. Cinayetler, Suriye hükümet güçlerinin Dürzi milisler ve Bedevi savaşçılar arasındaki çatışmalara müdahale için Suveyda'da konuşlandırılmasının ardından gerçekleşti.

İnfazlarını kaydediyorlar

Görüntülerde askeri üniformalı muharipler, tüfeklerini üç silahsız adama doğrulttuktan sonra güneş vuran bir balkona çıkmalarını emrediyor, ardından durmalarını söylüyor ve katliamcılardan biri yanındakine "Bir dakika. Onları filme almak ister misin?" diye soruyor.



Bir silahlı katliamcının cep telefonuyla kaydettiği dehşet anları, diğerinin olanları kayda başlaması için birkaç saniye erteleniyor.



Silahlı saldırganlar, Suriyeli Dürzi azınlıktan olan kurbanlarına, "Hadi yallah! Kendinizi aşağı atın," diye bağırıyorlar.

Yakınları infaz edilenleri teşhis etti

Reuters'ın incelediği, sosyal medyada dolaşan görüntülerde katliamcılardan ikisi siyah boyalı balkon korkuluğunun üstüne çıkanları tek tek vurarak sokağa düşürüyor. Öldürülenlerin adları biliniyor: 16 Temmuz'da güneydeki Süveyda kentindeki evlerinde öldürülen üç kişi, onları teşhis eden bir aile dostları ve bir kuzenlerinin tanıklığına göre Muaz Arnus, kardeşi Baraa Arnus ve kuzenleri Usame Arnus'tu.

Katillerin kendileri veya onlara eşlik eden kişilerce çekilen ve Reuters tarafından doğrulanan saldırı görüntülerine göre, bu ölümler, bu ay Süveyda ve çevresindeki üç bölgede, silahsız Dürzi sivillere yönelik gerçekleştirilen 12 infaz arasında yer alıyordu.

Bir başka videoda ise, köyün ortak su kuyusunda nöbet tutan 60 yaşındaki Muanir el-Recma'nın, Dürzi olduğunu söyler söylemez iki genç saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü görülüyor. Bu bilgiyi Reuters'a Muanir'in oğlu Wiam vermişti. Başka görüntülerde ise, bir grup silahlı adamın sekiz sivili bir kavşakta yere diz çökmeye zorladıkları ve ardından vurarak öldürdükleri görülüyor.

Katliam videoları hükümet güçlerinin Süveyda'ya girmesinden sonra çekildi

Videolar, temmuz ortasında Süveyda vilayetinde yerel Dürzi milisler ile Bedevi aşiret savaşçıları arasında patlak veren ve ardından düzeni sağlamak için gönderilen hükümet güçleri arasında yaşanan kanlı katliamın bugüne değin elde edilen en ayrıntılı görüntüleri arasında. Reuters haberlerine ve iki izleme grubuna göre, şiddet olaylarında çoğunluğu Dürzi olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetti.



Reuters, olayların gerçekleştiği mekanın coğrafi konumunu belirlemek için her videoda görünen belirgin fiziksel noktaları değerlendirdi. Anlatılan olaylar ve tarihleri, öldürülenlerin yedi yakını ve arkadaşlarıyla yapılan röportajlar aracılığıyla doğrulandı. Tümü de, sevdiklerini Suriye hükümet güçlerinin öldürdüğüne inandıklarını söyledi.

Şam sorulara yanıt vermedi

Reuters, zaman kaydı olmayan videolardan saldırganların kimliğini ya da bunları ilk çevrimiçi olarak yayınlayanın kim olduğunu belirleyemedi. Sosyal medya paylaşımlarının incelenmesinden, görüntülerin 18 Temmuz'dan sonra çevrimiçi olarak yayınlanmaya başladığı anlaşıldı. Suriye savunma ve içişleri bakanlıklarının medya ofisleri, Reuters'ın kayda alınan saldırılarla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Suriye Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, askeri üniforma giymiş "bilinmeyen bir grubun" Süveyda'da "şok edici ve ağır ihlaller" gerçekleştirdiğine dair haberlerden bilgileri olduğunu açıkladı. Dürzileri hedef alan infazlardan ise söz etmedi.



Bakanlık, ihlalleri araştıracağına, sorumluları tespit edeceğine ve faillerin "savunma bakanlığıyla bağlantılı olsalar bile en ağır şekilde cezalandırılacakları"na söz verdi.



Aynı gün İçişleri Bakanlığı, "Süveyda şehrinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen infazları gösteren dolaşan videoları en sert şekilde" kınadı.



(AEK)



