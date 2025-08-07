ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 10:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 10:53
2 dk Okuma

Süveyda'da Dürziler ‘yerel yönetim’ ilan etti

Dürzi ruhani liderliği, bölgedeki üst düzey yargıç ve hukukçulardan oluşan "Yüksek Hukuk Komitesi"nin kurulmasına karar verdi. Komitenin temel görevi, idari, güvenlik ve hizmet sektörlerini yönetmek, kamu ve özel kurumlara ait mülkleri korumak olarak tanımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Süveyda'da Dürziler ‘yerel yönetim’ ilan etti
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Dürzi Muvahhidin Tarikatı'nın ruhani liderliği, ilin yönetimini üstlenmek üzere üst düzey yargıç ve avukatlardan oluşan bir Yüksek Hukuk Komitesi'nin kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, komitenin derhal geçici bir yürütme ofisi ve iç güvenlik güçleri için yeni bir güvenlik liderliği atadığı belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre; Dürzi ruhani liderliği, bölgedeki üst düzey yargıç ve hukukçulardan oluşan "Yüksek Hukuk Komitesi"nin kurulmasına karar verdi.

Komitenin temel görevi, Süveyda'daki idari, güvenlik ve hizmet sektörlerini yönetmek, kamu ve özel kurumlara ait mülkleri korumak ve yolsuzlukla mücadele etmek olarak tanımlandı.

Yüksek Hukuk Komitesi de ayrı bir bildiriyle "güvenliği pekiştirmek ve vatandaşları korumak" amacıyla İç Güvenlik Güçleri için yeni bir liderlik atandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, atılan adımların, son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından ilde istikrar ve güven ortamını yeniden sağlamayı ve vatandaşların işlerini yönetmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu gelişme, Temmuz 2025'te Dürzi gruplar ile merkezi hükümete bağlı güçler arasında yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli çatışmaların ardından geldi.

Dürzi ruhani liderliği, daha önce de bölgede çeşitli komiteler kurarak özerk bir yapıya doğru adımlar atmıştı.

(RT)

Suriye Dürziler
