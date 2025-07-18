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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 22:48
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 23:40
2 dk Okuma

DÜRZİLER STATÜKOYU KABUL ETMİYOR

Süveyda Askeri Meclisi: "Stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdik"

Süveyda Askeri Meclisi, bölgedeki stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Çatışmaların halen yer yer yaşandığı geriye kalan noktaların temizlenmesi için askeri operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Süveyda Askeri Meclisi: "Stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdik"
Suriye Askeri Meclisi güçleri Dürzilerin güney Suriye'de teslim oldukları söylentilerini reddetti/ Fotoğraf X

Süveyda Askeri Meclisi, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, güçlerinin Süveyda'daki stratejik eksenlerin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini belirtti ve halkın haklarını savunma konusundaki kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Süveyda Askeri Meclisi, hayatlarını kaybedenlerin geride bıraktıkları ailelerine bir mesajla başsağlığı diledi: "Süveyda Askeri Konseyi, vatan topraklarını savunurken can veren aziz şehitlerimizin ailelerine en derin taziye ve başsağlığı dileklerini sunuyor. Onların temiz kanları zafere giden yolu aydınlatan bir ışık kaynağı olmaya devam edecek. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Açıklamada, "Tüm Süveyda ve Badiye halkı tek bir halktır ve kaderde birleşmiştir. Hepimiz bu kutsal topraklar için fedakarlık yapmaya hazırız. Biz bu toprağın insanlarıyız ve bir arada yaşamaya inanıyor ve tüm gücümüzle savunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Stratejik eksenler

Açıklamada, Süveyda'daki stratejik eksenlerin çoğu üzerinde tam kontrole sahip oldukları ve diğer bölgelerdeki operasyonların devam ettiği vurgulandı: "Askeri Konsey, bölgedeki stratejik eksenlerin çoğu üzerinde tam kontrol ilan ediyor. Cesur güçlerimiz, İdlib ve diğer bölgelerden gelen aşırılıkçı terörist unsurlarla çatışmaların sürdüğü bazı sınırlı noktaları temizlemek için operasyonlarına devam ediyor. Ayrıca, terör örgütü IŞİD'in çöl yönünden şiddetli saldırılarıyla karşı karşıyayız."

Meclis,"Halkımızın haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyi veya teslim olmayı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Medya dezenformasyonu

Süveyda Askeri Meclisi "Bazı tarafların mücadelemizi çarpıtmak amacıyla yürüttüğü utanç verici medya savaşı ve bazı bölgelerdeki iletişim kesintileri nedeniyle, gerçeği aktaran özgür bir medyanın varlığının önemini" vurguladı. "Sahadaki gerçeklerin halkımızın kahramanlık ve fedakarlığının en iyi kanıtı olduğunu teyit ediyoruz." dedi.

"Süveyda'da aşırılıkçıların varlığını kabul etmeyeceğiz"

Askeri Meclis, "sahadaki tüm gruplar ve çatışma cepheleriyle" koordinasyonu teyit ederek, "gerginlik yaratma veya tek taraflı askeri kararlar alma girişimlerine" karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada  "Geçiş hükümeti olarak adlandırılan yapıyla bağlantılı aşırılıkçı terörist grupların bölgeye girmesiyle bölgemizin maruz kaldığı korkunç katliamları görmezden gelemeyiz." denildi. "Bu suçların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz ve Süveyda topraklarında aşırılıkçı güçlerin varlığını kabul etmeyeceğiz."

(AEK)

Haber Yeri
Süveyda
Süveyda Askeri Meclisi Dürzi milisler suriye geçiş hükümeti
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