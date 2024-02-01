ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 23:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 02:44
2 dk Okuma

SÜPER KUPA SKANDALI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan yaptığı ödemeleri geri istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan sahada görünecek pankart ve simgeler dolayısıyla doğan kriz sonrasında ertelenen Süper Kupa krizi sürüyor. Suudi Arabistan yetkilileri TFF'den kulüplere ödenen paranın iadesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suudi Arabistan yaptığı ödemeleri geri istiyor
El Evvel Park Stadyumu/AA

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa maçınının ertelenmesine yol açan kriz sürüyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere ödenen paranın iadesini istedi. 

Sabah gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği mektupla, şu ana kadar ödemiş olduğu 4,5 milyon avroyu geri istedi. 

Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ"
Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
29 Aralık 2023

İtalya Süper Kupası da Riyad'da

Bu arada Perşembe gecesi Riyad'da Napoli ve İnter futbol takımları arasında oynanan İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter kupanın sahibi oldu. 

Ne olmuştu? 

TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleriyle anlaşarak Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın El Evvel stadyumunda oynanması için yaptığı düzenlemeye göre, Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak, kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, diğer finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacaktı.

29 Aralık'ta oynanması planlanan maç öncesinde her iki takım taraftarları arasında maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik hoşnutsuzluklara karşın kulüpler maç günü Riyad'a gelmişlerdi. Ancak, maç öncesinde Galatasaraylılar'ın ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkma isteklerinin Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmemesi, Fenerbahçe Kulübünün, Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteğinin de reddi üzerine iki takım sahaya çıkmayı kabul etmeyerek, Riyad'dan dönmüşlerdi. 

Takımlar, daha sonra maçın Türkiye'de geç bir tarihte oynanması konusunda anlaşmaya varmışlardı. 

Suudiler parayı istiyor

Perşembe günü Riyad'dan gelen haberlere göre, Suudi yetkililer, bugüne kadar yaptıkları 4,5 milyon avroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. 

Bu paranın yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verilmişti. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ocak başında söz konusu para için "Federasyon isterse iade edeceğiz [...] Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum." demişti. 

(AEK)

tff Galatasaray Fenerbahçe süper kupa riyad
ilgili haberler
Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı
2 Ocak 2024
/haber/erdogan-super-kupa-icin-suudi-arabistani-degil-muhalefeti-sucladi-290057
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-paylasimlarina-sorusturma-baslatildi-289991
Süper Kupa krizine tepkiler
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-krizine-tepkiler-289989
RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ"
Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
29 Aralık 2023
/haber/super-kupa-maci-iptal-edildi-tff-gs-ve-fb-den-ortak-aciklama-289981
FUTBOLDA 100. YIL TARTIŞMASI
Galatasaray ve Fenerbahçe: "Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanmasın"
7 Kasım 2023
/haber/galatasaray-ve-fenerbahce-super-kupa-finali-suudi-arabistan-da-oynanmasin-287559
ilgili haberler
Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı
2 Ocak 2024
/haber/erdogan-super-kupa-icin-suudi-arabistani-degil-muhalefeti-sucladi-290057
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-paylasimlarina-sorusturma-baslatildi-289991
Süper Kupa krizine tepkiler
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-krizine-tepkiler-289989
RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ"
Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
29 Aralık 2023
/haber/super-kupa-maci-iptal-edildi-tff-gs-ve-fb-den-ortak-aciklama-289981
FUTBOLDA 100. YIL TARTIŞMASI
Galatasaray ve Fenerbahçe: "Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanmasın"
7 Kasım 2023
/haber/galatasaray-ve-fenerbahce-super-kupa-finali-suudi-arabistan-da-oynanmasin-287559
Sayfa Başına Git