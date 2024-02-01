Suudi Arabistan yaptığı ödemeleri geri istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa maçınının ertelenmesine yol açan kriz sürüyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere ödenen paranın iadesini istedi.

Sabah gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiği mektupla, şu ana kadar ödemiş olduğu 4,5 milyon avroyu geri istedi.

Bu arada Perşembe gecesi Riyad'da Napoli ve İnter futbol takımları arasında oynanan İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter kupanın sahibi oldu.

Ne olmuştu?

TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleriyle anlaşarak Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın El Evvel stadyumunda oynanması için yaptığı düzenlemeye göre, Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak, kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, diğer finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacaktı.

29 Aralık'ta oynanması planlanan maç öncesinde her iki takım taraftarları arasında maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik hoşnutsuzluklara karşın kulüpler maç günü Riyad'a gelmişlerdi. Ancak, maç öncesinde Galatasaraylılar'ın ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkma isteklerinin Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmemesi, Fenerbahçe Kulübünün, Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteğinin de reddi üzerine iki takım sahaya çıkmayı kabul etmeyerek, Riyad'dan dönmüşlerdi.

Takımlar, daha sonra maçın Türkiye'de geç bir tarihte oynanması konusunda anlaşmaya varmışlardı.