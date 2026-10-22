"Suudi Arabistan ve Suriye, Yemen'e savaşçı sevkini görüşüyor"

Suriye ve Suudi Arabistan’dan askeri yetkililerin, Yemen’de Ensarullah Hareketi’ne (Husiler) karşı savaşmak üzere binlerce Suriyeli ve yabancı savaşçının sevkini görüştüğü öne sürüldü.

Lübnan merkezli Al-Akhbar’dan Reşid el-Haddad’ın Yemenli istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre taraflar, olası sevkiyatın maliyetini, lojistik hazırlıklarını ve savaşçıların üstleneceği görevleri ele aldı.

Habere göre Suriyeli üst düzey komutanlar Riyad’da görüşmeler yürüttü, bir askeri heyet de Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran ve Asir bölgelerini ziyaret etti.

Suriye geçiş hükümeti ise daha önce Suudi Arabistan’a binlerce savaşçı göndermeyi planladığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

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Suriyeli komutanlar Suudi Arabistan’da

Al-Akhbar’a konuşan Yemenli istihbarat kaynaklarına göre, geçen hafta Riyad’a giden heyette Suriye ordusunun 82. Tümen Komutanı Tuğgeneral Halid Hattab ile 3. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Heysem el-Ali (Ebu Müslim) yer aldı.

Hattab daha önce Ensar el-Tevhid grubuna, El-Ali ise Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) bünyesindeki birliklere komuta ediyordu.

*Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Ensar el-Tevhid heyetiyle görüşüyor, Ocak 2025. (Fotoğraf: SANA)

Kaynaklar, Hattab’ın Suudi subaylarla birlikte Asir ve Necran’da dört gün geçirdiğini ve Suriyeli savaşçıların konuşlandırılması için hazırlandığını öne sürdükleri askerî mevzileri ziyaret ettiğini aktardı.

El-Ali ise Riyad’daki Savunma Bakanlığı karargâhında Suudi askerî yetkililerle görüştü. Kaynaklara göre görüşmelerde yaklaşık 10 bin savaşçının nakil masrafları, mali düzenlemeler, kendilerine sağlanacak olanaklar ve üstlenecekleri askerî görevler gündeme geldi.

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Suriyeli İHA eğitmenleri Yemen’de mi?

Al-Akhbar’ın Aden merkezli Yemen yönetimine yakın kaynakları, onlarca Suriyeli insansız hava aracı (İHA) eğitmeninin Suudi Arabistan ve Yemen’deki askerî tesislerde görev yaptığını da ileri sürdü.

Bu kaynaklara göre eğitmenler, Suudi Arabistan’ın Asir bölgesindeki kampların yanı sıra Yemen’in Hadramut vilayetinde Seyun çevresindeki askerî tesislerde, El-Haş’a Kampı’nda ve el-Anad Askerî Üssü’nde bulunuyor.

Kaynaklar, Suriyeli eğitmenlerin Yemenli “Vatan Kalkanı Güçleri” ile “Dev Tugayları” mensuplarına İHA kullanımı konusunda eğitim verdiğini öne sürdü.

Vatan Kalkanı Güçleri (Kuvvât Dir’ el-Vatan); Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından Ocak 2023’te kuruldu. Ağırlıklı olarak Selefi ve aşiret kökenli Yemenli savaşçılardan oluşan birlikler, Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Dev Tugayları (Elviye el-Amâlika) ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğiyle 2016’da kuruldu ve ağırlıklı olarak ülkenin güney vilayetlerinden gelen savaşçılardan oluşuyor. Ensarullah’a karşı özellikle Kızıldeniz kıyısında, Babülmendep Boğazı çevresinde ve Şebve vilayetinde yürütülen askerî operasyonlara katıldı.

Al-Akhbar’ın kaynakları, Suriyeli İHA operatörlerinin son haftalarda Asir, el-Vedia ve Şerura’da Suudi Arabistan’a bağlı Acil Durum Kuvvetleri bünyesinde yeni İHA birlikleri oluşturduğunu da iddia etti.

Gazete ayrıca Sana’daki kaynakların Babülmendep Boğazı’nın güneyindeki çatışmalara yabancı savaşçıların katıldığını bildirdiğini aktardı. Bazı askerî kaynaklar ise Pakistanlı savaşçıların çatışmalara sınırlı ölçüde katıldığını ileri sürdü.

Yabancı savaşçıların sevki de gündemde

Al-Akhbar’ın aktardığına göre Şam TV, daha önce Tuğgeneral Halid Hattab’ın Suriyeli olmayan yabancı savaşçıları Yemen’e göndermek üzere bir araya getirmekle görevlendirildiğini ileri sürdü.

Kanal, bu kişilere yüksek maaşların yanı sıra ücretsiz hac ve umre olanağı, ilerleyen dönemde de ailelerini Yemen’e getirme imkânı vaat edildiğini iddia etti.

Al-Akhbar’a konuşan radikal İslamcı örgütler üzerine çalışan analistler ise Suriye ordusunun 84. Tümeni’ndeki yabancı savaşçıların Yemen’e gönderilebileceğini değerlendirdi.

Analistlere göre bu tümen, Esad yönetimi döneminde Suriye’ye gelen Uygur, Özbek, Tacik, Afgan, Çeçen, Arnavut ve çeşitli Arap ülkelerinden savaşçıları da barındırıyor. Yabancı savaşçıların Yemen’e gönderilmesinin, Şam yönetiminin bu gruplarla ilgili güvenlik sorunlarını azaltabileceğini ve birleşik bir ordu kurma çabalarını kolaylaştırabileceğini öne sürülüyor.

Mezhepsel çatışma riski

Sana’daki gözlemciler, Suriye’den Yemen’e yabancı savaşçı gönderilmesinin ülkedeki çatışmaları derinleştirebileceği ve mezhepsel gerilimleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Al-Akhbar’a konuşan gözlemciler, Suudi Arabistan’ın Hadramut ve Şebve vilayetlerinde Tevhid Tugayları adı altında yeni silahlı birlikler oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü. Gözlemcilere göre bu birlikler, Suriye’den gelebilecek yabancı savaşçılara da kapı açabilir.

Gazetenin görüştüğü diğer kaynaklar ise Riyad yönetiminin Yemen’in güneyinde Selefilik eğitimi veren merkezleri desteklediğini ve bu merkezler aracılığıyla silahlı gruplara katılımı teşvik ettiğini iddia etti.

Suudi Arabistan’ın bu faaliyetlerle Yemen’de uzun süreli mezhepsel çatışmaların önünü açmayı amaçladığını savunan kaynaklar, böyle bir gelişmenin ülkenin güvenliğini, doğal kaynaklarının kullanımını ve savaş sonrası yeniden inşa çabalarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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Reuters ve Axios da sevkiyat iddialarını haberleştirdi İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da 7 Ekim’de ABD’li ve Suriyeli askerî yetkililere dayandırdığı haberinde, Şam yönetiminin Suudi Arabistan’a askeri destek sağlamayı değerlendirdiğini bildirdi. ABD merkezli Axios da aynı gün üç ABD’li yetkiliye dayanarak Riyad ile Şam’ın Yemen’e Suriyeli asker gönderilmesini görüştüğünü yazdı. Axios’a konuşan bir kaynağa göre görüşmelerde 10 bin ila 20 bin askerin sevki gündeme geldi. Haberde, Suriye ordusunun 84. ve 90. tümenlerinin olası sevkiyat kapsamında değerlendirildiği, 84. Tümen’de Esad yönetimine karşı savaşmak üzere Suriye’ye gelen yabancı savaşçıların da bulunduğu öne sürüldü. Şam yönetimi ise iddiaları reddetti. Anadolu Ajansı’nın 8 Ekim’de aktardığına göre Suriye yönetimi, Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini ancak bölgede yeni savaş cepheleri açmayı hedeflemediğini açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da Riyad’ın Şam’dan Yemen’e asker göndermesini istediği iddiasını yalanladı.

Yemen’de neler oluyor? 2014’te başlayan iç savaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015’te askeri müdahalede bulunmasıyla bölgesel bir çatışmaya dönüştü. İran’ın desteklediği Ensarullah Hareketi (Husiler), başkent Sana dahil ülkenin kuzeybatısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Suudi Arabistan’ın desteklediği Başkanlık Konseyi yönetimi ise ülkenin güneyinde ve doğusunda etkili. Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğuyla Nisan 2022’de başlayan ateşkes, geniş çaplı çatışmaları önemli ölçüde azalttı. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan bölgesel savaş, Yemen’deki gerilimi yeniden artırdı. Ensarullah güçleri mart sonunda İsrail’e saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının aksaması da Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nın stratejik önemini artırdı. Suudi Arabistan, 2026’da Yemen’e yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı. Riyad yönetimi ocak ayında BAE Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçleri, sonraki aylarda ise Ensarullah’ın kontrolündeki bölgeleri hedef aldı. Eylül ve ekim aylarında çatışmalar yoğunlaştı. Ensarullah güçleri Kızıldeniz kıyısında ilerlerken, Suudi Arabistan’ın hava desteği sağladığı Aden yönetimine bağlı birlikler karşı saldırılar düzenledi. Ensarullah da Suudi Arabistan’daki askeri tesislere, enerji altyapısına ve havalimanlarına füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 9 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu değerlendirmede Yemen’in yeniden geniş çaplı savaşa sürüklendiği uyarısında bulundu. BM verilerine göre Yemen’de 22,3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 18,3 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor, 5,2 milyon kişi ise ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Beş yaşından küçük 2,2 milyon çocuk da akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

(VC)