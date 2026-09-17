"Suudi Arabistan Husilere iki haftalık ateşkes önerdi"

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla aynı dönemde Yemen’de tırmanan gerilim, Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi ve Suudi Arabistan’ın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan füze ve dron saldırılarının yoğunlaşmasıyla daha geniş bir bölgesel boyut kazandı.

Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesi, bu süreçte Riyad yönetiminin Husilere yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre Suudi Arabistan, iki haftalık ateşkes süresince Ensarullah yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapmayı ve “insani taleplerin tamamını” ele almayı önerdi. Al-Akhbar’ın ismini açıklamadığı kaynakları, Riyad’ın bu sürenin sonunda daha kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Husiler kimdir?

Al-Akhbar, Suudi tarafının Yemen’e yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını ve insani yardımların ülkeye girişinin kolaylaştırılmasını görüşmeye hazır olduğunu da öne sürdü. Gazete, buna karşılık Ensarullah’ın Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri, güvenlik ve siyasi varlığını tamamen sona erdirmesi ve savaşın yol açtığı zararlar için bir tazminat mekanizması oluşturması gibi daha kapsamlı taleplerde ısrar ettiğini aktardı.

Yemen’de askeri gerilim yeniden büyürken insani kriz de ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’na göre 19,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 17,1 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor ve yaklaşık 4,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

*Yemen’in Taiz vilayetinde Aden yönetimine bağlı güçler ile Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan siviller, Eylül 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Riyad ve Maskat’tan açıklama yok

Suudi Arabistan ve Umman, Al-Akhbar’ın aktardığı iki haftalık ateşkes teklifinin varlığına veya koşullarına ilişkin resmi ya da gayriresmi bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte, teklif iddiasının zamanlaması sahadaki ve diplomatik gelişmelerle örtüşüyor. BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 10 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı açıklamada Yemen’in 2022 ateşkesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en ciddi geniş çaplı çatışma riskinin artık gerçekleştiğini söyledi.

Ensarullah güçleri stratejik Muha Limanı’nı ele geçirirken, BM 15 Eylül’de çatışmaların Kızıldeniz kıyısında yoğunlaştığını ve grubun Babülmendep çevresindeki bazı adalarda ilerlediğini bildirdi.

Harita: Anadolu Ajansı

Aynı dönemde Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze ve dron saldırıları da arttı. ABD merkezli Associated Press’e konuşan ve isimleri açıklanmayan bölgesel yetkililer, Riyad’ın füze önleyici mühimmat stokları üzerindeki baskı nedeniyle Fransa, İngiltere, Pakistan ve Mısır’dan hava savunma desteği aradığını söyledi.

Aynı kaynaklar, Suudi yönetiminin askeri seçeneklerin yanı sıra “diplomasiye şans verme” eğiliminde olduğunu ve Umman ile Mısır’ın gerilimi düşürmeye yönelik girişimlerde rol oynadığını aktardı.

Umman’ın arabuluculuk rolü ise yeni değil. Maskat yönetimi, hem Suudi Arabistan ile Ensarullah arasındaki temaslarda hem de Washington ile hareket arasındaki görüşmelerde uzun süredir arabuluculuk yapıyor.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, ABD yetkililerinin geçen hafta sonu Maskat’ta Ensarullah temsilcileriyle doğrudan görüştüğünü bildirdi. Reuters’ın aktardığına göre Husi heyeti görüşmede ABD gemilerini hedef almama ve Washington’la Mayıs 2025’te Umman aracılığıyla vardığı ateşkese bağlı kalma mesajı verdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın ABD ile Sana’daki yetkililer arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasını ve Kızıldeniz ile Babülmendep’te Amerikan gemilerinin hedef alınmamasını öngördüğünü duyurmuştu. Bu arabuluculuk trafiği, Maskat’ı Washington, Riyad ve Ensarullah’la aynı anda temas kurabilen az sayıdaki bölgesel aktörden biri haline getirdi.

(VC)