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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 17:12
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2024 17:15
1 dk Okuma

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını ihlal eden kanun teklifine karşı bugün İstanbul Şişhane Meydanı’nda olacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz”
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı hayvan hakları savunucuları bugün İstanbul’daki Şişhane Meydanı’nda bir araya geliyor.

Sloganı “Yasa Meclis’te, biz sokaktayız” olan eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:

“Bu akşam 19.30'da Şişhane Meydanı'ndayız. Dostlarımızın yaşam hakkının oylamaya sunulmasını kabul etmiyoruz.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz!”

Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2024

Kanun teklifi hakkında

Kanun teklifinin ilk beş maddesi dün gece kabul edildi.

Teklife göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek. 

Sokaktaki hayvanlara dair yürütülecek çalışmalarda "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.

Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-yerine bırak" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakım evi tanımında da değişiklik yapılacak.

Bakım evine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ettiği düşünülen, “saldırgan” olduğuna inanılan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar “ötanazi” adı altında öldürülecek. (TY) 

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik sokaktaki köpekler yaşam için yasa inisiyatifi Hayvan Hakları
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