AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı hayvan hakları savunucuları bugün İstanbul’daki Şişhane Meydanı’nda bir araya geliyor.

Sloganı “Yasa Meclis’te, biz sokaktayız” olan eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:

“Bu akşam 19.30'da Şişhane Meydanı'ndayız. Dostlarımızın yaşam hakkının oylamaya sunulmasını kabul etmiyoruz.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz!”

Kanun teklifi hakkında

Kanun teklifinin ilk beş maddesi dün gece kabul edildi.

Teklife göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek.

Sokaktaki hayvanlara dair yürütülecek çalışmalarda "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık şekilde tanımlanacak.

Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-yerine bırak" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakım evi tanımında da değişiklik yapılacak.

Bakım evine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ettiği düşünülen, “saldırgan” olduğuna inanılan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar “ötanazi” adı altında öldürülecek. (TY)