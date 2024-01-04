ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 17:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 17:55
1 dk Okuma

Susma Platformu'ndan podcast serisi

İlk bölümde Ayşen Güven’in konukları, akademisyen ve yazar Osman Erden, sinemacılar cephesinden Irmak Karasu ile sanatçı ve küratör Sarp Renk Özer.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Susma Platformu'ndan podcast serisi

Susma Platformu’nun ilk podcast serisi, kültür ve sanat alanında farklı sektörlerde faaliyet gösterenlerin sansür ve otosansürü nasıl deneyimledikleri, direniş biçimleri, alanda yaşanan gelişmeler ya da güncel meselelerin hangi tarihsel arka plana dayandığını konuşmayı amaçlıyor.

Susma, 8 bölümden oluşan podcast serisinde hem yakın hem uzak tarihten örneklerle sansür ve otosansürü tartışmaya açıyor. 

İlk bölümde Ayşen Güven’in konukları, akademisyen ve yazar Osman Erden, sinemacılar cephesinden Irmak Karasu ile sanatçı ve küratör Sarp Renk Özer.

Sanat kurumlarının sansür/otosansür ile olan ilişkisinin ele alındığı ilk bölümde festivallere, bienallere ve kültür organizasyonlarının iç mekanizmalarına odaklanılıyor. (AÖ)

sansür susma platformu otosansür sanatta sansür
Sayfa Başına Git