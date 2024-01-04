Susma Platformu'ndan podcast serisi

Susma Platformu’nun ilk podcast serisi, kültür ve sanat alanında farklı sektörlerde faaliyet gösterenlerin sansür ve otosansürü nasıl deneyimledikleri, direniş biçimleri, alanda yaşanan gelişmeler ya da güncel meselelerin hangi tarihsel arka plana dayandığını konuşmayı amaçlıyor.

Susma, 8 bölümden oluşan podcast serisinde hem yakın hem uzak tarihten örneklerle sansür ve otosansürü tartışmaya açıyor.

İlk bölümde Ayşen Güven’in konukları, akademisyen ve yazar Osman Erden, sinemacılar cephesinden Irmak Karasu ile sanatçı ve küratör Sarp Renk Özer.

Sanat kurumlarının sansür/otosansür ile olan ilişkisinin ele alındığı ilk bölümde festivallere, bienallere ve kültür organizasyonlarının iç mekanizmalarına odaklanılıyor. (AÖ)