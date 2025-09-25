Susma Bitsin’den “Erken Tanı” kampanyasına tepki: Mağdur suçlayıcılığı teşhir ediyoruz

İlgili videoya yaygınlaştırmamak adına yer vermedik.

Erkek şiddeti ve dizi setlerindeki haksızlıklara dair mücadele eden dayanışma ağı Susma Bitsin platformu, Concept İstanbul ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Erken Tanı” kampanyasına tepki gösterdi.

Platform, kampanyanın şiddetin sorumluluğunu mağdura yükleyen bir yaklaşım içerdiğini belirterek sert bir açıklama yaptı.

“Şiddetin sorumluluğu yalnızca uygulayan kişiye aittir”

Susma Bitsin açıklamasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve patriyarkal düzene dikkat çekerek şöyle dedi:

“Şiddetin sorumluluğu sadece ve sadece şiddeti uygulayan kişiye aittir. Biz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve patriyarkal düzeni çok iyi tanıyor ve teşhir ediyoruz.”

“Mağdur suçlayıcılığı pekiştiriyor”

Açıklamada, “Erken Tanı” kampanyasının mağdur suçlayıcılığına kapı araladığı vurgulandı:

“Concept İstanbul ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ortaklığında hazırlanan ‘Erken Tanı’ reklam kampanyasının, bir kelime oyunu aracılığıyla şiddetin sorumluluğunu, şiddete maruz kalan kişilere yüklemesi kabul edilemez! Bu kampanyanın yaptığı şey toplumsal farkındalığı yükseltmek değil, mağdur suçlayıcılığı pekiştirmektir.”

“Mizojini günlük yaşam politikası haline geldi”

Susma Bitsin, Türkiye’de kadınların ve LGBTi+'ların haklarının her geçen gün daha da kısıtlandığını, şiddetin sorumluluğunun mağdura yüklenemeyeceğini belirterek şu sözlerle devam etti:

“Kadınların hayatının pek çok alanda kısıtlandığı, ekonomik olarak güvencesizleştirildiği, LGBTi+ların açık hedef haline getirildiği, faillerin sistemli şekilde aklandığı, sabıka kayıtları kabarık insanların aramızda dolaştığı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği; kısacası mizojininin bir gündelik yaşam politikası haline getirildiği bu ortamda şiddetin sorumluluğu, şiddete maruz bırakılan tarafa yıkılamaz.”

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)