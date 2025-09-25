ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 11:23
2 dk Okuma

Susma Bitsin’den “Erken Tanı” kampanyasına tepki: Mağdur suçlayıcılığı teşhir ediyoruz

Susma Bitsin, Türkiye’de kadınların ve LGBTi+'ların haklarının her geçen gün daha da kısıtlandığını, şiddetin sorumluluğunun mağdura yüklenemeyeceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Susma Bitsin’den “Erken Tanı” kampanyasına tepki: Mağdur suçlayıcılığı teşhir ediyoruz
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Dilek Sarıgül

İlgili videoya yaygınlaştırmamak adına yer vermedik.

Erkek şiddeti ve dizi setlerindeki haksızlıklara dair mücadele eden dayanışma ağı Susma Bitsin platformu, Concept İstanbul ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı iş birliğiyle hazırlanan “Erken Tanı” kampanyasına tepki gösterdi.

Platform, kampanyanın şiddetin sorumluluğunu mağdura yükleyen bir yaklaşım içerdiğini belirterek sert bir açıklama yaptı.

“Şiddetin sorumluluğu yalnızca uygulayan kişiye aittir”

Susma Bitsin açıklamasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve patriyarkal düzene dikkat çekerek şöyle dedi:

“Şiddetin sorumluluğu sadece ve sadece şiddeti uygulayan kişiye aittir. Biz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve patriyarkal düzeni çok iyi tanıyor ve teşhir ediyoruz.”

“Mağdur suçlayıcılığı pekiştiriyor”

Açıklamada, “Erken Tanı” kampanyasının mağdur suçlayıcılığına kapı araladığı vurgulandı:

“Concept İstanbul ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ortaklığında hazırlanan ‘Erken Tanı’ reklam kampanyasının, bir kelime oyunu aracılığıyla şiddetin sorumluluğunu, şiddete maruz kalan kişilere yüklemesi kabul edilemez! Bu kampanyanın yaptığı şey toplumsal farkındalığı yükseltmek değil, mağdur suçlayıcılığı pekiştirmektir.”

“Mizojini günlük yaşam politikası haline geldi”

Susma Bitsin, Türkiye’de kadınların ve LGBTi+'ların haklarının her geçen gün daha da kısıtlandığını, şiddetin sorumluluğunun mağdura yüklenemeyeceğini belirterek şu sözlerle devam etti:

“Kadınların hayatının pek çok alanda kısıtlandığı, ekonomik olarak güvencesizleştirildiği, LGBTi+ların açık hedef haline getirildiği, faillerin sistemli şekilde aklandığı, sabıka kayıtları kabarık insanların aramızda dolaştığı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği; kısacası mizojininin bir gündelik yaşam politikası haline getirildiği bu ortamda şiddetin sorumluluğu, şiddete maruz bırakılan tarafa yıkılamaz.”

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
susma bitsin erkek şiddeti fail erkeker mağdur suçlayıcılık
ilgili haberler
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024
/proje/erkek-siddeti-cetelesi-285345
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
EGE ÖZTOKAT YAZDI
Korona Günlerinde Erkek Şiddeti Çetelesi Tutmak
5 Haziran 2020
/yazi/korona-gunlerinde-erkek-siddeti-cetelesi-tutmak-225219
Avukat Hatice Can Yorumladı: 2018 Erkek Şiddeti Çetelesi Bize Ne Anlatıyor?
14 Şubat 2019
/haber/avukat-hatice-can-yorumladi-2018-erkek-siddeti-cetelesi-bize-ne-anlatiyor-205466
2018 Erkek Şiddeti Çetelesini Neden 14 Şubat'ta Yayınladık?
14 Şubat 2019
/yazi/2018-erkek-siddeti-cetelesini-neden-14-subat-ta-yayinladik-205465
SİVİL DÜŞÜN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TOPLANTISI
Erkek Şiddeti Çetelesi & LGBTİ Odaklı Medya Okur Yazarlık Atölyelerinde
5 Mart 2018
/haber/erkek-siddeti-cetelesi-lgbti-odakli-medya-okur-yazarlik-atolyelerinde-194879
bianet'in Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis Gündeminde
9 Şubat 2012
/haber/bianet-in-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-136043
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
