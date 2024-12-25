Süryani Ortodoksların Yaldo Bayramı kutlu olsun

Süryani Ortodokslar 25 Aralık sabahı Yaldo Bayramını “Rabbin doğuş bayramı kutlu olsun” anlamına gelen “Brikh mavlodo d’moran” diyerek kutladı.

Süryanice doğuş anlamına gelen Yaldo Bayramı, Noel ile aynı bağlamda İsa Mesih'in doğumu adına mumlar yakılarak ve dualar okunarak kutlanıyor.

İstanbul Bakırköy’deki Meryem Ana Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlenen Yaldo ayinine kentte yaşayan Süryaniler katıldı, Kuzey ve Doğu Suriye’deki Süryani halkının iyiliği için dualar etti, savaşın bitmesi dieğiyle mumlar yaktı.

Yaldo geleneklerine göre, ayin sonrasında kahvaltıyla oruç açan Süryaniler gün boyu bayramlaşmayı sürdürdüler.

Mardin'de Yaldo ayini

Mardin Süryanileri de Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'nde Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen’in yönettiği ayinde bir araya geldi. Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırılırken kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlikle dünya barışı için dua edildi. Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler, bayramlaştılar.

Midin'de Yaldo bayramlaşması

Şırnak’ın İdil (Hezex) ilçesine bağlı tarihi Süryani köyü Öğündük’te (Midin) de, Süryani cemaati Yaldo bayramını coşkuyla kutladı. Birlikte dualar ve ilahilere katılan köy halkı sosyal medya sayfalarından yayımladıkları görüntülerle "Bu anlamlı bayramda, barış, umut ve sevginin tüm dünyaya yayılması, Noel’inizin aydınlık ve bereket dolu geçmesi" dileklerini paylaştılar.

Yaldo gelenekleri

Hıristiyanlığı ve Mesih'i kabul eden ilk halk grubu olarak da bilinen Süryaniler, Yaldo Bayramı’nı kutlamadan önce kilisenin kabul ettiği takvim uyarınca 10 gün boyunca hiçbir hayvansal gıda tüketmeyerek oruç tutuyor.

Bayram sabahı ise tüm kiliselerde ayinler düzenleniyor, mumlar yakılıyor ve ilahiler okunuyor. Zılgıtlar ilahilere eşlik ediyor.

Ayin esnasında ruhaniler ve Şemmaslar (öğrenciler), kilisenin içerisinde ilahiler eşliğinde halkın arasından geçerek devre yapıyor. Bu esnada halk da zılgıtlar ve ilahiler eşliğinde coşkularını paylaşıyor.

Ardından İsa Mesih’in mağarada doğması ve çobanların bu müjdeli haberi ateş yakarak karşılamaları, çıralar tutuşturulup ateş yakılarak canlandırılıyor. Ayin sonunda ruhani tarafından halka verilen "kıddas" yani bereket ekmeğini alan Süryaniler, oruçlarını sonlandırıyor.

(AEK)