Süryani milletvekili George Aslan: Bir aile için camiye ihtiyaç var mıdır?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Süryani Milletvekili George Aslan, Mardin’e bağlı tarihî Süryani yerleşimi Zaz köyüne, tek bir Müslüman aile için cami yapılmak istendiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Mardin Milletvekili, Türkiye’de laikliğin ve inanç özgürlüğünün sadece kâğıt üzerinde güvence altına alındığını söyleyerek Zaz köyündeki cami projesinin kalıcı olarak iptal edilmesini talep etti.

“Köye dönüşleri engellemek istiyorlar”

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İktidarın Alevi köylerinde cemevi yerine cami yapma politikasının yıllardır devam ettiğini biliyoruz. Şimdi de Süryani köylerine zorla cami yapılmak istenmektedir.

“Midyat’a bağlı Zaz köyü, Türkçe adı İzbırak Mahallesi, tarihi, Süryani bir köydür. Köyde Süryanilerin yanı sıra bir de Müslüman aile yaşamaktadır. Aile sonradan zorla köye yerleşen bir ailedir. 2000’li yıllarda tapu ve kadastro çalışmaları kapsamında bu köyde Süryanilere ait bir ev, cami olarak tescil ettirilmiştir. Geçtiğimiz günlerde buraya cami yapmak için inşaata başlandı. Burada amaç gerçekten cami yapmak mıdır? Bir aile için camiye ihtiyaç var mıdır? Süryanilerin yıllar önce göç etmek zorunda bırakıldıkları köylerine dönmelerinden rahatsız olan kesimler var. Bu dönüşleri engellemek için bazı köylerde halkı taciz ettiklerini ve farklı yöntemlerle baskı kurduklarını biliyoruz. Bunları önce tapu kadastro çalışmalarındaki karışıklıktan faydalanarak köy sınırlarını değiştirmeye ve hazineye devredilmiş bazı arazileri satın almaya çalıştılar. Bunda başarılı olamayınca Süryani köylerinde cami yapılması için çalışmalara başladılar.

“Biz elbette cami yapımına karşı değiliz. Ancak ihtiyaç olmadığı hâlde bir Hıristiyan köyüne zorla cami yapmanın arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de laiklik ve din, inanç özgürlüğü güvence altına alınmış olsa da bu büyük ölçüde kâğıt üzerinde kalmaktadır. Herhangi bir inancın, bir topluma veya bir insana dayatılması zorbalıktır. İnsanların rızası olmadan o köyde yapılacak bir cami insanların huzurunu bozacaktır. Zaz köyündeki bu projenin tam da bu nedenle kalıcı olarak iptal edilmesini istiyoruz.”