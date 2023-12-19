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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 13:29
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 16:01
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Süryani milletvekili Aslan: İYİ Parti 'ayaktayız’ mesajı vermeye çalışıyor

TBMM'de Süryanice Noel kutladığı için İYİ Partililerin müdahale ettiği DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, yaşananları “ilkellik” olarak değerlendirdi.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, dünkü (18 Aralık) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Süryanice konuştuğu için İYİ Parti milletvekillerinin müdahalesine maruz kaldı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aslan'ın Süryanice konuşmasına müdahale etmemesine tepki gösteren katip üye İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk "Sen Meclisi kendi başına yönet," diyerek Divandan ayrıldı.

Yaşadığı baskıyla ilgili bianet’e konuşan Aslan, İYİ Parti grubunun tutumunu “ilkellik” olarak değerlendirdi. Süryanilerin 12 bin yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyen Aslan, açıklamasına şöyle devam etti:

“İYİ Parti’nin derdi…”

“Dünkü konuşmamda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesini, Türkiye'deki yol kazalarını, yol tahribatlarını ve çevre sorunlarını ele aldım. Bunların dışında seçim bölgemdeki yolların bozukluğuna, bir de Midyat’taki kanalizasyon sorununa değindim. 2023’te Meclis’te yapacağım son konuşma olacağı için de önce Türkçe, Türkiye'de yaşayan Süryani, Ermeni, Rum ve genel olarak tüm Hıristiyan halkların Noel’ini kutladım. 

“Meclis başkanvekilimize aynı sözleri bir de Türkçe bilmeyen Süryani halkına Süryanice diliyle tekrarlamak istediğimi söyledim. Konuşmama başlar başlamaz İYİ Parti sıralarından kaba sesler yükseldi. İlk kelimelerimden itibaren olduğu için, buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Ki benden önce Kürtçe konuşan vekillerimize de benzer şekilde tepki gösterdiler. Bu, sanırım İYİ Parti'nin bugünlerdeki durumuyla ilgili. Kendi tabanlarına ‘Biz buradayız ve ayaktayız’ mesajı verme dertleriyle ilgili.

“Süryanice, bu toprakların dilidir”

“Ancak 21. yüzyıldayız. Bin yıllardır bu topraklarda konuşulan bir dille bir kutlama mesajı verilmesine bu kadar tepki gösteriliyorsa bu ilkellikten başka bir şey değildir. 

“Meclis Başkanvekilimiz Sayın Önder, gayet uygar ve demokrat bir insan evet; ama başka bir başkanın yönettiği Genel Kurulda yine aynı sözleri söyler ve bundan da asla çekinmezdim. Ki Sayın Önder benden önce Arapça bir ayet okudu. Önder ‘Hiçbiriniz bunun Türkçesi ne demedi’ deyince ‘Ama o ayet’ dediler. Bu zihniyete laf anlatmak oldukça zor gördüğünüz gibi.

“Meclis’te de söylediğimi tekrarlamak istiyorum: Biz bu dili başka bir gezegenden getirmedik. Süryanice, bu toprakların dilidir. Biz bu toprakların 12 bin yıllık yerleşik halkıyız. Bu topraklarda kimse yokken biz vardık. Niye bu kadar tepki gösteriyorlar, anlamak mümkün değil. Ancak biliyoruz ki bu da gerçek tarihin bir inkârı. Sizin vesilenizle bir kez daha Türkiye'de yaşayan halklarımızın yeni yıllarını kutluyorum ve Süryanice diliyle tekrar etmek istiyorum.

"ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܝܠܢ ܕܚܝܢ ܒܬܘܪܟܝܐ" 

"Başka bir gezegenden gelmedik, biz buranın yerleşik halklarıyız"
MARDİN MİLLETVEKİLİ GEORGE ASLAN:
"Başka bir gezegenden gelmedik, biz buranın yerleşik halklarıyız"
18 Aralık 2023

(TY)

dem parti george aslan Süryanice mardin süryanileri
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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